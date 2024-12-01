Валенсия - Райо Вальекано 07 Декабря прямая трансляция
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
07 Декабря 2024 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 16-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Райо Вальекано, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валенсия
Валенсия
Райо Вальекано
Мадрид
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|15
|зщ
|Сесар Таррега
|24
|зщ
|Ярек Гонсёровски
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|23
|пз
|Фран Перес
|16
|пз
|Диего Лопес
|8
|пз
|Хави Герра
|5
|пз
|Энсо Барренечеа
|22
|нп
|Луис Риоха
|9
|нп
|Уго Дуро
|13
|вр
|Аугусто Баталья
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|16
|зщ
|Абдул Мумин
|3
|зщ
|Пеп Чаварриа
|23
|пз
|Оскар Мартин
|17
|пз
|Унай Лопес
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|11
|пз
|Ранди Нтекья
|7
|нп
|Иси Паласон
|18
|нп
|Альваро Гарсия
Главные тренеры
|Рубен Бараха
|Иньиго Перес
История личных встреч
|12.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|0 : 0
|19.12.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|0 : 1
|03.04.2023
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 1
|10.09.2022
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 1
|11.04.2022
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 1
|27.11.2021
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 1
|06.04.2019
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 0
|24.11.2018
|Испания - Примера
|13-й тур
|3 : 0
|17.01.2016
|Испания - Примера
|20-й тур
|2 : 2
|22.08.2015
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 0
|04.12.2024
|Кубок Испании
|2. 2-й тур
|1 : 3
|29.11.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|2 : 1
|26.11.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 1
|23.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|4 : 2
|27.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|1 : 1
|04.12.2024
|Кубок Испании
|2. 2-й тур
|2 : 3
|01.12.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 2
|24.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|1 : 0
|08.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 3
|29.10.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|16
|37
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|15
|33
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|15
|32
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|16
|29
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|14
|26
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|16
|24
|7
|Осасуна
|15
|23
|8
|Жирона
|15
|22
|9
|Реал Сосьедад
|15
|21
|10
|Бетис
|15
|20
|11
|Севилья
|15
|19
|12
|Сельта
|15
|18
|13
|Райо Вальекано
|14
|16
|14
|Леганес
|15
|15
|15
|Лас-Пальмас
|15
|15
|16
|Алавес
|15
|14
|17
|Хетафе
|15
|13
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|14
|13
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|13
|10
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|15
|9