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Валенсия - Райо Вальекано 07 Декабря прямая трансляция

Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
07 Декабря 2024 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 16-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
Валенсия
Райо Вальекано

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Райо Вальекано, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Райо Вальекано
Мадрид
25ГрузияврГеоргий Мамардашвили
3ИспаниязщКристьян Москера
15ИспаниязщСесар Таррега
24ИспаниязщЯрек Гонсёровски
14ИспаниязщХосе Луис Гайя
23ИспанияпзФран Перес
16ИспанияпзДиего Лопес
8ИспанияпзХави Герра
5АргентинапзЭнсо Барренечеа
22ИспаниянпЛуис Риоха
9ИспаниянпУго Дуро
13АргентинаврАугусто Баталья
2РумыниязщАндрей Рациу
24ФранциязщФлорьян Лежён
16ГаназщАбдул Мумин
3ИспаниязщПеп Чаварриа
23ИспанияпзОскар Мартин
17ИспанияпзУнай Лопес
19ИспанияпзХорхе де Фрутос
11ФранцияпзРанди Нтекья
7ИспаниянпИси Паласон
18ИспаниянпАльваро Гарсия
Главные тренеры
ИспанияРубен Бараха
ИспанияИньиго Перес
История личных встреч
12.05.2024Испания - Примера35-й турВаленсия0 : 0Райо Вальекано
19.12.2023Испания - Примера18-й турРайо Вальекано0 : 1Валенсия
03.04.2023Испания - Примера27-й турВаленсия1 : 1Райо Вальекано
10.09.2022Испания - Примера5-й турРайо Вальекано2 : 1Валенсия
11.04.2022Испания - Примера31-й турРайо Вальекано1 : 1Валенсия
27.11.2021Испания - Примера15-й турВаленсия1 : 1Райо Вальекано
06.04.2019Испания - Примера31-й турРайо Вальекано2 : 0Валенсия
24.11.2018Испания - Примера13-й турВаленсия3 : 0Райо Вальекано
17.01.2016Испания - Примера20-й турВаленсия2 : 2Райо Вальекано
22.08.2015Испания - Примера1-й турРайо Вальекано0 : 0Валенсия
04.12.2024Кубок Испании2. 2-й тур1 : 3Валенсия
29.11.2024Испания — Примера15-й тур2 : 1Валенсия
26.11.2024Кубок Испании1-й раунд0 : 1Валенсия
23.11.2024Испания — Примера14-й турВаленсия4 : 2
27.10.2024Испания — Примера11-й тур1 : 1Валенсия
04.12.2024Кубок Испании2. 2-й тур2 : 3Райо Вальекано
01.12.2024Испания — Примера15-й турРайо Вальекано1 : 2
24.11.2024Испания — Примера14-й тур1 : 0Райо Вальекано
08.11.2024Испания — Примера13-й турРайо Вальекано1 : 3
29.10.2024Кубок Испании1-й раунд0 : 5Райо Вальекано
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1637
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1533
3
Лига чемпионов
Атлетико М1532
4
Лига чемпионов
Атлетик Б1629
5
Лига Европы
Вильярреал1426
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка1624
7 Осасуна1523
8 Жирона1522
9 Реал Сосьедад1521
10 Бетис1520
11 Севилья1519
12 Сельта1518
13 Райо Вальекано1416
14 Леганес1515
15 Лас-Пальмас1515
16 Алавес1514
17 Хетафе1513
18
Зона вылета
Эспаньол1413
19
Зона вылета
Валенсия1310
20
Зона вылета
Вальядолид159

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