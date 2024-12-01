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Дженоа - Торино 07 Декабря прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
07 Декабря 2024 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 15-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
Дженоа
Торино

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Торино, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Торино
Турин
1 Италия вр Никола Леали
20 Италия зщ Стефано Сабелли
13 Италия зщ Маттья Бани
14 Италия зщ Алессандро Вольякко
3 Испания зщ Аарон Кариколь
59 Италия зщ Алессандро Дзаноли
47 Хорватия пз Милан Бадель
2 Норвегия пз Мортен Торсбю
32 Дания пз Мортен Френнруп
23 Италия пз Фабио Миретти
19 Италия нп Андреа Пинамонти
32 Сербия вр Ваня Милинкович-Савич
4 Польша зщ Себастьян Валюкевич
23 Экваториальная Гвинея зщ Сауль Коко-Басси
5 Марокко зщ Адам Масина
16 Норвегия зщ Маркус Педерсен
20 Австрия зщ Валентино Лацаро
10 Хорватия пз Никола Влашич
28 Италия пз Самуэле Риччи
66 Литва пз Гвидас Гинейтис
9 Парагвай нп Арнальдо Антонио Санабрия
18 Шотландия нп Че Адамс
Главные тренеры
Италия Альберто Джилардино
Франция Патрик Виейра
Франция Патрик Виейра
Италия Паоло Ваноли
История личных встреч
13.01.2024 Италия - Серия А 20-й тур Дженоа0 : 0Торино
03.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур Торино1 : 0Дженоа
18.03.2022 Италия - Серия А 30-й тур Дженоа1 : 0Торино
22.10.2021 Италия - Серия А 9-й тур Торино3 : 2Дженоа
13.02.2021 Италия - Серия А 22-й тур Торино0 : 0Дженоа
04.11.2020 Италия - Серия А 3-й тур Дженоа1 : 2Торино
16.07.2020 Италия - Серия А 33-й тур Торино3 : 0Дженоа
09.01.2020 Кубок Италии 1/8 финала Торино1 : 1 5 : 3Дженоа
30.11.2019 Италия - Серия А 14-й тур Дженоа0 : 1Торино
20.04.2019 Италия - Серия А 33-й тур Дженоа0 : 1Торино
01.12.2024 Италия — Серия А 14-й тур 0 : 2Дженоа
24.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур Дженоа2 : 2
07.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур Дженоа1 : 1
04.11.2024 Италия — Серия А 11-й тур 0 : 1Дженоа
31.10.2024 Италия — Серия А 10-й тур Дженоа0 : 1
01.12.2024 Италия — Серия А 14-й тур Торино0 : 1
24.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур Торино1 : 1
09.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур 2 : 0Торино
03.11.2024 Италия — Серия А 11-й тур Торино0 : 1
31.10.2024 Италия — Серия А 10-й тур 1 : 0Торино
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1432
2
Лига чемпионов
Интер М1431
3
Лига чемпионов
Аталанта1431
4
Лига чемпионов
Фиорентина1328
5
Лига Европы
Лацио1428
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1426
7 Милан1322
8 Болонья1321
9 Удинезе1417
10 Эмполи1416
11 Парма1515
12 Торино1415
13 Кальяри1414
14 Дженоа1414
15 Рома1413
16 Лечче1413
17 Верона1412
18
Зона вылета
Комо1411
19
Зона вылета
Монца1410
20
Зона вылета
Венеция148

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