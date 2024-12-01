Дженоа - Торино 07 Декабря прямая трансляция
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
07 Декабря 2024 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 15-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Торино, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дженоа
Генуя
Торино
Турин
|1
|вр
|Никола Леали
|20
|зщ
|Стефано Сабелли
|13
|зщ
|Маттья Бани
|14
|зщ
|Алессандро Вольякко
|3
|зщ
|Аарон Кариколь
|59
|зщ
|Алессандро Дзаноли
|47
|пз
|Милан Бадель
|2
|пз
|Мортен Торсбю
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|23
|пз
|Фабио Миретти
|19
|нп
|Андреа Пинамонти
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|4
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|5
|зщ
|Адам Масина
|16
|зщ
|Маркус Педерсен
|20
|зщ
|Валентино Лацаро
|10
|пз
|Никола Влашич
|28
|пз
|Самуэле Риччи
|66
|пз
|Гвидас Гинейтис
|9
|нп
|Арнальдо Антонио Санабрия
|18
|нп
|Че Адамс
Главные тренеры
|Альберто Джилардино
|Патрик Виейра
|Патрик Виейра
|Паоло Ваноли
История личных встреч
|13.01.2024
|Италия - Серия А
|20-й тур
|0 : 0
|03.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|18.03.2022
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|22.10.2021
|Италия - Серия А
|9-й тур
|3 : 2
|13.02.2021
|Италия - Серия А
|22-й тур
|0 : 0
|04.11.2020
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 2
|16.07.2020
|Италия - Серия А
|33-й тур
|3 : 0
|09.01.2020
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 1 5 : 3
|30.11.2019
|Италия - Серия А
|14-й тур
|0 : 1
|20.04.2019
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 1
|01.12.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|0 : 2
|24.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 2
|07.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|04.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|31.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|0 : 1
|01.12.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|0 : 1
|24.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|1 : 1
|09.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|2 : 0
|03.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|31.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|14
|32
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|14
|31
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|14
|31
| 4
Лига чемпионов
|Фиорентина
|13
|28
| 5
Лига Европы
|Лацио
|14
|28
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|14
|26
|7
|Милан
|13
|22
|8
|Болонья
|13
|21
|9
|Удинезе
|14
|17
|10
|Эмполи
|14
|16
|11
|Парма
|15
|15
|12
|Торино
|14
|15
|13
|Кальяри
|14
|14
|14
|Дженоа
|14
|14
|15
|Рома
|14
|13
|16
|Лечче
|14
|13
|17
|Верона
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Комо
|14
|11
| 19
Зона вылета
|Монца
|14
|10
| 20
Зона вылета
|Венеция
|14
|8