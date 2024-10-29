Хольштайн - РБ Лейпциг 07 Декабря прямая трансляция
Стадион: Хольштайн (Киль, Германия), вместимость: 15034
07 Декабря 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 13-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хольштайн - РБ Лейпциг, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Хольштайн (Киль, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хольштайн
Киль
РБ Лейпциг
Лейпциг
|1
|вр
|Тимон Вайнер
|6
|зщ
|Марко Ивезич
|5
|зщ
|Карл Юханссон
|14
|зщ
|Макс Гешвилль
|17
|зщ
|Тимо Беккер
|27
|зщ
|Тимотеуш Пухач
|10
|пз
|Льюис Холтби
|22
|пз
|Николай Ремберг
|24
|нп
|Магнус Кнудсен
|7
|нп
|Стивен Скрыбски
|19
|нп
|Фил Харрес
|1
|вр
|Петер Гулачи
|3
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|16
|зщ
|Лукас Клостерман
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|39
|зщ
|Бенджамин Хенрихс
|14
|пз
|Кристоф Баумгартнер
|18
|пз
|Артур Вермерен
|44
|пз
|Кевин Кампль
|7
|нп
|Антонио Нуса
|30
|нп
|Беньямин Шешко
|11
|нп
|Луа Опенда
Главные тренеры
|Марцель Рапп
|Марко Розе
История личных встреч
|29.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|3 : 1
|24.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|0 : 3
|09.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|2 : 1
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|1 : 0
|29.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 0
|04.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 0
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 5
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 0
|23.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|4 : 3
|09.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|12
|30
| 2
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|12
|26
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|12
|23
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|12
|21
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|12
|20
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|12
|20
|7
|Майнц
|12
|19
|8
|Вольфсбург
|12
|18
|9
|Штутгарт
|12
|17
|10
|Боруссия М
|12
|17
|11
|Унион
|12
|16
|12
|Вердер
|12
|16
|13
|Аугсбург
|12
|15
|14
|Хоффенхайм
|12
|12
|15
|Санкт-Паули
|12
|11
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|12
|10
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|12
|5
| 18
Зона вылета
|Бохум
|12
|2