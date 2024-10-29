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Хольштайн - РБ Лейпциг 07 Декабря прямая трансляция

Стадион: Хольштайн (Киль, Германия), вместимость: 15034
07 Декабря 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 13-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
Хольштайн
РБ Лейпциг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хольштайн - РБ Лейпциг, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Хольштайн (Киль, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хольштайн
Киль
РБ Лейпциг
Лейпциг
1ГерманияврТимон Вайнер
6СербиязщМарко Ивезич
5ШвециязщКарл Юханссон
14ГерманиязщМакс Гешвилль
17ГерманиязщТимо Беккер
27ПольшазщТимотеуш Пухач
10ГерманияпзЛьюис Холтби
22ГерманияпзНиколай Ремберг
24НорвегиянпМагнус Кнудсен
7ГерманиянпСтивен Скрыбски
19ГерманиянпФил Харрес
1ВенгрияврПетер Гулачи
3НидерландызщЛютсхарел Гертрейда
16ГерманиязщЛукас Клостерман
4ВенгриязщВилли Орбан
39ГерманиязщБенджамин Хенрихс
14АвстрияпзКристоф Баумгартнер
18БельгияпзАртур Вермерен
44СловенияпзКевин Кампль
7НорвегиянпАнтонио Нуса
30СловениянпБеньямин Шешко
11БельгиянпЛуа Опенда
Главные тренеры
ГерманияМарцель Рапп
ГерманияМарко Розе
История личных встреч
29.11.2024Германия — Бундеслига12-й тур3 : 1Хольштайн
24.11.2024Германия — Бундеслига11-й турХольштайн0 : 3
09.11.2024Германия — Бундеслига10-й тур2 : 1Хольштайн
02.11.2024Германия — Бундеслига9-й турХольштайн1 : 0
29.10.2024Кубок Германии1/16 финала3 : 0Хольштайн
04.12.2024Кубок Германии1/8 финалаРБ Лейпциг3 : 0
30.11.2024Германия — Бундеслига12-й турРБ Лейпциг1 : 5
26.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур1 : 0РБ Лейпциг
23.11.2024Германия — Бундеслига11-й тур4 : 3РБ Лейпциг
09.11.2024Германия — Бундеслига10-й турРБ Лейпциг0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1230
2
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1226
3
Лига чемпионов
Байер1223
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1221
5
Лига Европы
Боруссия Д1220
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург1220
7 Майнц1219
8 Вольфсбург1218
9 Штутгарт1217
10 Боруссия М1217
11 Унион1216
12 Вердер1216
13 Аугсбург1215
14 Хоффенхайм1212
15 Санкт-Паули1211
16
Стыковая зона
Хайденхайм1210
17
Зона вылета
Хольштайн125
18
Зона вылета
Бохум122

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