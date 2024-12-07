Бохум - Вердер 07 Декабря прямая трансляция
Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 27599
07 Декабря 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 13-й тур
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия);
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Вердер, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бохум
Бохум
Вердер
Бремен
|27
|вр
|Патрик Древес
|14
|зщ
|Тим Эрман
|20
|зщ
|Иван Ордец
|5
|зщ
|Бернардо
|15
|зщ
|Феликс Пасслак
|19
|пз
|Матуш Беро
|8
|пз
|Энтони Лосийя
|6
|пз
|Ибраима Сиссоко
|32
|пз
|Максимилиан Виттек
|29
|пз
|Мориц Брошински
|33
|нп
|Филипп Хофман
|1
|вр
|Михаэль Цеттерер
|4
|зщ
|Никлас Штарк
|32
|зщ
|Марко Фридль
|3
|зщ
|Антони Юнг
|8
|зщ
|Митчелл-Элия Вайзер
|19
|зщ
|Деррик Кён
|20
|пз
|Романо Шмид
|6
|пз
|Йенс Стаге
|14
|пз
|Сенне Линен
|7
|нп
|Марвин Дукш
|11
|нп
|Джастин Нджинма
Главные тренеры
|Петер Цейдлер
|Дитер Хеккинг
|Оле Вернер
История личных встреч
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|4 : 1
|14.01.2024
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 1
|25.02.2023
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|3 : 0
|03.09.2022
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|0 : 2
|20.03.2010
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|3 : 2
|25.10.2009
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|1 : 4
|25.04.2009
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|3 : 2
|08.11.2008
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|0 : 0
|03.02.2008
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|1 : 2
|11.08.2007
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|2 : 2
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 0
|23.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|2 : 0
|09.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|7 : 2
|27.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|0 : 5
|03.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 0
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|2 : 2
|23.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|09.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|2 : 1
|03.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|12
|30
| 2
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|12
|26
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|12
|23
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|12
|21
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|12
|20
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|12
|20
|7
|Майнц
|12
|19
|8
|Вольфсбург
|12
|18
|9
|Штутгарт
|12
|17
|10
|Боруссия М
|12
|17
|11
|Унион
|12
|16
|12
|Вердер
|12
|16
|13
|Аугсбург
|12
|15
|14
|Хоффенхайм
|12
|12
|15
|Санкт-Паули
|12
|11
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|12
|10
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|12
|5
| 18
Зона вылета
|Бохум
|12
|2