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Бохум - Вердер 07 Декабря прямая трансляция

Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 27599
07 Декабря 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 13-й тур
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия);
Бохум
Вердер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Вердер, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бохум
Бохум
Вердер
Бремен
27ГерманияврПатрик Древес
14ГерманиязщТим Эрман
20УкраиназщИван Ордец
5Бразилиязщ Бернардо
15ГерманиязщФеликс Пасслак
19СловакияпзМатуш Беро
8ФранцияпзЭнтони Лосийя
6ФранцияпзИбраима Сиссоко
32ГерманияпзМаксимилиан Виттек
29ГерманияпзМориц Брошински
33ГерманиянпФилипп Хофман
1ГерманияврМихаэль Цеттерер
4ГерманиязщНиклас Штарк
32АвстриязщМарко Фридль
3ГерманиязщАнтони Юнг
8ГерманиязщМитчелл-Элия Вайзер
19ГерманиязщДеррик Кён
20АвстрияпзРомано Шмид
6ДанияпзЙенс Стаге
14БельгияпзСенне Линен
7ГерманиянпМарвин Дукш
11ГерманиянпДжастин Нджинма
Главные тренеры
ГерманияПетер Цейдлер
ГерманияДитер Хеккинг
ГерманияОле Вернер
История личных встреч
18.05.2024Германия - Бундеслига34-й турВердер4 : 1Бохум
14.01.2024Германия - Бундеслига17-й турБохум1 : 1Вердер
25.02.2023Германия - Бундеслига22-й турВердер3 : 0Бохум
03.09.2022Германия - Бундеслига5-й турБохум0 : 2Вердер
20.03.2010Германия - Бундеслига27-й турВердер3 : 2Бохум
25.10.2009Германия - Бундеслига10-й турБохум1 : 4Вердер
25.04.2009Германия - Бундеслига29-й турВердер3 : 2Бохум
08.11.2008Германия - Бундеслига12-й турБохум0 : 0Вердер
03.02.2008Германия - Бундеслига18-й турВердер1 : 2Бохум
11.08.2007Германия - Бундеслига1-й турБохум2 : 2Вердер
30.11.2024Германия — Бундеслига12-й тур1 : 0Бохум
23.11.2024Германия — Бундеслига11-й тур2 : 0Бохум
09.11.2024Германия — Бундеслига10-й турБохум1 : 1
02.11.2024Германия — Бундеслига9-й тур7 : 2Бохум
27.10.2024Германия — Бундеслига8-й турБохум0 : 5
03.12.2024Кубок Германии1/8 финалаВердер1 : 0
30.11.2024Германия — Бундеслига12-й турВердер2 : 2
23.11.2024Германия — Бундеслига11-й тур1 : 0Вердер
09.11.2024Германия — Бундеслига10-й турВердер2 : 1
03.11.2024Германия — Бундеслига9-й тур4 : 1Вердер
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1230
2
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1226
3
Лига чемпионов
Байер1223
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1221
5
Лига Европы
Боруссия Д1220
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург1220
7 Майнц1219
8 Вольфсбург1218
9 Штутгарт1217
10 Боруссия М1217
11 Унион1216
12 Вердер1216
13 Аугсбург1215
14 Хоффенхайм1212
15 Санкт-Паули1211
16
Стыковая зона
Хайденхайм1210
17
Зона вылета
Хольштайн125
18
Зона вылета
Бохум122

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