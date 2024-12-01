Боруссия М - Боруссия Д 07 Декабря прямая трансляция
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
07 Декабря 2024 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 13-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Боруссия Д, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Боруссия Д
Дортмунд
|33
|вр
|Мориц Николас
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|5
|зщ
|Марвин Фридрих
|3
|зщ
|Коу Итакура
|26
|зщ
|Лукас Ульрих
|27
|пз
|Рокко Райц
|8
|пз
|Юлиан Вайгль
|9
|пз
|Франк Онора
|14
|пз
|Алассан Плеа
|25
|нп
|Робин Хак
|11
|нп
|Тим Кляйндинст
|1
|вр
|Грегор Кобель
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|25
|зщ
|Никлас Зюле
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|10
|пз
|Юлиан Брандт
|14
|нп
|Максимилиан Байер
|43
|нп
|Джейми Байно-Гиттенс
|9
|нп
|Серу Гирасси
Главные тренеры
|Херардо Сеоане
|Нури Шахин
История личных встреч
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 2
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|4 : 2
|13.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|5 : 2
|11.11.2022
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|4 : 2
|20.02.2022
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|6 : 0
|25.09.2021
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 0
|02.03.2021
|Кубок Германии
|1/4 финала
|0 : 1
|22.01.2021
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|4 : 2
|19.09.2020
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|3 : 0
|07.03.2020
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 2
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|3 : 1
|24.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|2 : 0
|09.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|0 : 0
|03.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|4 : 1
|30.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 1
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|27.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 3
|23.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|4 : 0
|09.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|3 : 1
|05.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|12
|30
| 2
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|12
|26
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|12
|23
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|12
|21
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|12
|20
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|12
|20
|7
|Майнц
|12
|19
|8
|Вольфсбург
|12
|18
|9
|Штутгарт
|12
|17
|10
|Боруссия М
|12
|17
|11
|Унион
|12
|16
|12
|Вердер
|12
|16
|13
|Аугсбург
|12
|15
|14
|Хоффенхайм
|12
|12
|15
|Санкт-Паули
|12
|11
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|12
|10
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|12
|5
| 18
Зона вылета
|Бохум
|12
|2