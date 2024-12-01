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Боруссия М - Боруссия Д 07 Декабря прямая трансляция

Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
07 Декабря 2024 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 13-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Боруссия М
Боруссия Д

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Боруссия Д, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Боруссия Д
Дортмунд
33ГерманияврМориц Николас
29СШАзщДжозеф Скалли
5ГерманиязщМарвин Фридрих
3ЯпониязщКоу Итакура
26ГерманиязщЛукас Ульрих
27ГерманияпзРокко Райц
8ГерманияпзЮлиан Вайгль
9ФранцияпзФранк Онора
14ФранцияпзАлассан Плеа
25ГерманиянпРобин Хак
11ГерманиянпТим Кляйндинст
1ШвейцарияврГрегор Кобель
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
25ГерманиязщНиклас Зюле
4ГерманиязщНико Шлоттербек
5АлжирзщРами Бенсебаини
20АвстрияпзМарсель Забитцер
8ГерманияпзФеликс Нмеча
10ГерманияпзЮлиан Брандт
14ГерманиянпМаксимилиан Байер
43АнглиянпДжейми Байно-Гиттенс
9ГвинеянпСеру Гирасси
Главные тренеры
ШвейцарияХерардо Сеоане
ТурцияНури Шахин
История личных встреч
13.04.2024Германия - Бундеслига29-й турБоруссия М1 : 2Боруссия Д
25.11.2023Германия - Бундеслига12-й турБоруссия Д4 : 2Боруссия М
13.05.2023Германия - Бундеслига32-й турБоруссия Д5 : 2Боруссия М
11.11.2022Германия - Бундеслига15-й турБоруссия М4 : 2Боруссия Д
20.02.2022Германия - Бундеслига23-й турБоруссия Д6 : 0Боруссия М
25.09.2021Германия - Бундеслига6-й турБоруссия М1 : 0Боруссия Д
02.03.2021Кубок Германии1/4 финалаБоруссия М0 : 1Боруссия Д
22.01.2021Германия - Бундеслига18-й турБоруссия М4 : 2Боруссия Д
19.09.2020Германия - Бундеслига1-й турБоруссия Д3 : 0Боруссия М
07.03.2020Германия - Бундеслига25-й турБоруссия М1 : 2Боруссия Д
30.11.2024Германия — Бундеслига12-й тур3 : 1Боруссия М
24.11.2024Германия — Бундеслига11-й турБоруссия М2 : 0
09.11.2024Германия — Бундеслига10-й тур0 : 0Боруссия М
03.11.2024Германия — Бундеслига9-й турБоруссия М4 : 1
30.10.2024Кубок Германии1/16 финала2 : 1Боруссия М
30.11.2024Германия — Бундеслига12-й турБоруссия Д1 : 1
27.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур0 : 3Боруссия Д
23.11.2024Германия — Бундеслига11-й турБоруссия Д4 : 0
09.11.2024Германия — Бундеслига10-й тур3 : 1Боруссия Д
05.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турБоруссия Д1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1230
2
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1226
3
Лига чемпионов
Байер1223
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1221
5
Лига Европы
Боруссия Д1220
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург1220
7 Майнц1219
8 Вольфсбург1218
9 Штутгарт1217
10 Боруссия М1217
11 Унион1216
12 Вердер1216
13 Аугсбург1215
14 Хоффенхайм1212
15 Санкт-Паули1211
16
Стыковая зона
Хайденхайм1210
17
Зона вылета
Хольштайн125
18
Зона вылета
Бохум122

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