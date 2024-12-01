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Спарта - НАК Бреда 07 Декабря прямая трансляция

Стадион: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
07 Декабря 2024 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Спарта
НАК Бреда

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - НАК Бреда, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спарта
Роттердам
НАК Бреда
Бреда
1 Нидерланды вр Ник Олай
15 Коморские острова зщ Саид Бакари
2 Нидерланды зщ Marvin Young
4 Нидерланды зщ Майк Эрдхёйзен
5 Нидерланды зщ Патрик ван Анхольт
18 Бразилия пз Абемли Мето Силу
14 Нидерланды пз Hamza el Dahri
7 Нидерланды пз Камиель Негли
10 Бельгия пз Арно Версейрен
11 Нидерланды пз Мохамед Нассо
9 Норвегия нп Тобиас Лауритсен
99 Польша вр Даниэль Белица
2 Нидерланды зщ Бойд Люкассен
4 Нидерланды зщ Бой Кемпер
12 Австрия пз Лео Граймль
15 Люксембург пз Энес Махмутович
20 Норвегия пз Фредрик Йенсен
16 Австралия пз Максимильен Балар
8 Нидерланды пз Клинт Леманс
11 Германия пз Рауль Паула
10 Исландия нп Элиас Мар Омарссон
77 Словакия нп Лео Сауэр
Главные тренеры
Нидерланды Морис Стейн
История личных встреч
18.04.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Спарта2 : 1НАК Бреда
25.08.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур НАК Бреда2 : 2Спарта
30.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур 1 : 0Спарта
24.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур Спарта1 : 2
09.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур 1 : 0Спарта
03.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур Спарта1 : 4
31.10.2024 Кубок Нидерландов 1-й раунд 1 : 6 ДВСпарта
30.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур НАК Бреда1 : 0
24.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур 2 : 2НАК Бреда
09.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур НАК Бреда0 : 3
02.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур 2 : 0НАК Бреда
30.10.2024 Кубок Нидерландов 1-й раунд 2 : 1НАК Бреда
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1439
2
Лига чемпионов
Аякс1433
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт1432
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1429
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1428
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1423
7
Плей-офф Лиги конференций
НАК Бреда1419
8
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1418
9 Фортуна1418
10 НЕК Неймеген1416
11 Виллем II1416
12 ПЕК Зволле1415
13 Гронинген1415
14 Херенвен1415
15 Хераклес1413
16
Стыковая зона
Спарта1411
17
Зона вылета
Валвейк146
18
Зона вылета
Алмере Сити146

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