Спарта - НАК Бреда 07 Декабря прямая трансляция
Стадион: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
07 Декабря 2024 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - НАК Бреда, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спарта
Роттердам
НАК Бреда
Бреда
|1
|вр
|Ник Олай
|15
|зщ
|Саид Бакари
|2
|зщ
|Marvin Young
|4
|зщ
|Майк Эрдхёйзен
|5
|зщ
|Патрик ван Анхольт
|18
|пз
|Абемли Мето Силу
|14
|пз
|Hamza el Dahri
|7
|пз
|Камиель Негли
|10
|пз
|Арно Версейрен
|11
|пз
|Мохамед Нассо
|9
|нп
|Тобиас Лауритсен
|99
|вр
|Даниэль Белица
|2
|зщ
|Бойд Люкассен
|4
|зщ
|Бой Кемпер
|12
|пз
|Лео Граймль
|15
|пз
|Энес Махмутович
|20
|пз
|Фредрик Йенсен
|16
|пз
|Максимильен Балар
|8
|пз
|Клинт Леманс
|11
|пз
|Рауль Паула
|10
|нп
|Элиас Мар Омарссон
|77
|нп
|Лео Сауэр
Главные тренеры
|Морис Стейн
История личных встреч
|18.04.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 1
|25.08.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|2 : 2
|30.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 0
|24.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|1 : 2
|09.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 0
|03.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|1 : 4
|31.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 6 ДВ
|30.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 0
|24.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|2 : 2
|09.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|0 : 3
|02.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|2 : 0
|30.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|14
|39
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|14
|33
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|14
|32
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|14
|29
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|14
|28
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|14
|23
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НАК Бреда
|14
|19
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|14
|18
|9
|Фортуна
|14
|18
|10
|НЕК Неймеген
|14
|16
|11
|Виллем II
|14
|16
|12
|ПЕК Зволле
|14
|15
|13
|Гронинген
|14
|15
|14
|Херенвен
|14
|15
|15
|Хераклес
|14
|13
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|14
|11
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|14
|6
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|14
|6