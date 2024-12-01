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Хераклес - Фортуна 07 Декабря прямая трансляция

Стадион: Асито (Алмело, Нидерланды), вместимость: 13500
07 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур
Главный судья: Ричард Мартенс (Нидерланды);
Хераклес
Фортуна

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хераклес - Фортуна, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Асито (Алмело, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хераклес
Алмело
Фортуна
Ситтард-Гелен
1 Нидерланды вр Fabian de Keijzer
2 Нидерланды зщ Мимейрхел Бенита
4 Нидерланды зщ Дамон Мирани
24 Словакия зщ Иван Месик
12 Нидерланды зщ Рубен Роскен
14 Бельгия пз Брайан Де Кеерсмакер
13 Чехия пз Ян Жамбурек
8 Германия пз Марио Энгельс
19 Босния и Герцеговина нп Лука Куленович
29 Израиль нп Суф Подгоряну
9 Нидерланды нп Джизз Хорнкамп
31 Нидерланды вр Маттейс Брандерхорст
4 Бельгия зщ Шон Адевойе
14 Бразилия зщ Родриго Гут
35 Нидерланды пз Митчелл Дейкс
85 Португалия пз Умаро Эмбало
22 ДР Конго пз Самуэль Бастьен
33 Аргентина пз Эсекьель Бульяуде
10 Хорватия пз Ален Халилович
11 Франция пз Makan Aiko
80 Швейцария нп Райан Фоссо-Имефак
8 Нидерланды нп Яспер Дахлаус
Главные тренеры
Нидерланды Эрвин ван де Лои
Нидерланды Данни Бёйс
История личных встреч
19.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Хераклес0 : 0Фортуна
10.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Фортуна4 : 1Хераклес
03.04.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Фортуна0 : 2Хераклес
20.11.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Хераклес3 : 1Фортуна
05.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Фортуна0 : 1Хераклес
11.12.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Хераклес1 : 2Фортуна
07.02.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Хераклес2 : 0Фортуна
11.08.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Фортуна1 : 1Хераклес
16.02.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Хераклес6 : 0Фортуна
24.11.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Фортуна3 : 0Хераклес
01.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур 1 : 0Хераклес
23.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур Хераклес2 : 2
08.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур 1 : 0Хераклес
02.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур Хераклес2 : 0
30.10.2024 Кубок Нидерландов 1-й раунд 0 : 1Хераклес
30.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур 1 : 1Фортуна
23.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур Фортуна1 : 2
09.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур 3 : 1Фортуна
02.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур Фортуна3 : 0
29.10.2024 Кубок Нидерландов 1-й раунд 1 : 4Фортуна
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1439
2
Лига чемпионов
Аякс1433
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт1432
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1429
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1428
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1423
7
Плей-офф Лиги конференций
НАК Бреда1419
8
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1418
9 Фортуна1418
10 НЕК Неймеген1416
11 Виллем II1416
12 ПЕК Зволле1415
13 Гронинген1415
14 Херенвен1415
15 Хераклес1413
16
Стыковая зона
Спарта1411
17
Зона вылета
Валвейк146
18
Зона вылета
Алмере Сити146

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