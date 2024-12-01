Хераклес - Фортуна 07 Декабря прямая трансляция
Стадион: Асито (Алмело, Нидерланды), вместимость: 13500
07 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур
Главный судья: Ричард Мартенс (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хераклес - Фортуна, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Асито (Алмело, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хераклес
Алмело
Фортуна
Ситтард-Гелен
|1
|вр
|Fabian de Keijzer
|2
|зщ
|Мимейрхел Бенита
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|24
|зщ
|Иван Месик
|12
|зщ
|Рубен Роскен
|14
|пз
|Брайан Де Кеерсмакер
|13
|пз
|Ян Жамбурек
|8
|пз
|Марио Энгельс
|19
|нп
|Лука Куленович
|29
|нп
|Суф Подгоряну
|9
|нп
|Джизз Хорнкамп
|31
|вр
|Маттейс Брандерхорст
|4
|зщ
|Шон Адевойе
|14
|зщ
|Родриго Гут
|35
|пз
|Митчелл Дейкс
|85
|пз
|Умаро Эмбало
|22
|пз
|Самуэль Бастьен
|33
|пз
|Эсекьель Бульяуде
|10
|пз
|Ален Халилович
|11
|пз
|Makan Aiko
|80
|нп
|Райан Фоссо-Имефак
|8
|нп
|Яспер Дахлаус
Главные тренеры
|Эрвин ван де Лои
|Данни Бёйс
История личных встреч
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|0 : 0
|10.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|4 : 1
|03.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|0 : 2
|20.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|3 : 1
|05.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|0 : 1
|11.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|1 : 2
|07.02.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|2 : 0
|11.08.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|1 : 1
|16.02.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|6 : 0
|24.11.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|3 : 0
|01.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 0
|23.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|2 : 2
|08.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 0
|02.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|2 : 0
|30.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|0 : 1
|30.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 1
|23.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|1 : 2
|09.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|3 : 1
|02.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|3 : 0
|29.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|14
|39
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|14
|33
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|14
|32
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|14
|29
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|14
|28
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|14
|23
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НАК Бреда
|14
|19
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|14
|18
|9
|Фортуна
|14
|18
|10
|НЕК Неймеген
|14
|16
|11
|Виллем II
|14
|16
|12
|ПЕК Зволле
|14
|15
|13
|Гронинген
|14
|15
|14
|Херенвен
|14
|15
|15
|Хераклес
|14
|13
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|14
|11
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|14
|6
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|14
|6