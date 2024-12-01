Санта-Клара - Риу Аве 07 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия), вместимость: 13277
07 Декабря 2024 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 13-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - Риу Аве, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
Риу Аве
Вила-ду-Конде
|1
|вр
|Габриэл Батиста
|13
|зщ
|Луиш Роша
|27
|зщ
|Гильерме Рамош
|3
|зщ
|Matheus Pereira
|23
|зщ
|Sidney Alexssander Pena De Lima
|32
|пз
|Матеус Нунес
|8
|пз
|Педру Феррейра
|6
|пз
|Адриано
|70
|нп
|Vinicius
|9
|нп
|Алиссон Сафира
|11
|нп
|Габриэл Силва
|1
|вр
|Цезарий Мишта
|4
|зщ
|Patrick
|33
|зщ
|Адерлан Сантос
|17
|пз
|Мариус Врусаи
|98
|пз
|Омар Ричардс
|76
|пз
|Martim Neto
|6
|пз
|Joao Novais
|10
|пз
|Амин Удрири
|19
|пз
|Кику Бондозу
|11
|нп
|Тьягу Мораиш
|9
|нп
|Клэйтон
Главные тренеры
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
|17.03.2023
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 2
|02.10.2022
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|1 : 0
|22.09.2021
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. 1-й тур
|2 : 2
|11.05.2021
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|1 : 0
|25.01.2021
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|1 : 2
|18.07.2020
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 2
|10.01.2020
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|0 : 1
|15.02.2019
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|1 : 2
|22.09.2018
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|1 : 3
|16.10.2016
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|1 : 1 4 : 2
|30.11.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 1
|24.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|0 : 1
|10.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|1 : 0
|04.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|2 : 0
|25.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|2 : 1
|30.11.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|3 : 2
|23.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 2 2 : 4
|09.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|0 : 2
|02.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|2 : 2
|27.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|5 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|13
|33
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|12
|30
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бенфика
|11
|28
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|12
|24
|5
|Брага
|12
|23
|6
|Витория Гимарайнш
|12
|21
|7
|Морейренсе
|13
|20
|8
|Фамаликан
|12
|17
|9
|Риу Аве
|12
|15
|10
|Каза Пия
|12
|13
|11
|Эшторил
|12
|13
|12
|Боавишта
|12
|10
|13
|Жил Висенте
|12
|10
|14
|АВС
|12
|10
|15
|Эштрела
|12
|9
| 16
Стыковая зона
|Насьонал
|11
|9
| 17
Зона вылета
|Арока
|12
|8
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|12
|8