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Санта-Клара - Риу Аве 07 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия), вместимость: 13277
07 Декабря 2024 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 13-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Санта-Клара
Риу Аве

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - Риу Аве, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
Риу Аве
Вила-ду-Конде
1 Бразилия вр Габриэл Батиста
13 Португалия зщ Луиш Роша
27 Португалия зщ Гильерме Рамош
3 Бразилия зщ Matheus Pereira
23 Бразилия зщ Sidney Alexssander Pena De Lima
32 Бразилия пз Матеус Нунес
8 Португалия пз Педру Феррейра
6 Бразилия пз Адриано
70 Бразилия нп Vinicius
9 Бразилия нп Алиссон Сафира
11 Бразилия нп Габриэл Силва
1 Польша вр Цезарий Мишта
4 Бразилия зщ Patrick
33 Бразилия зщ Адерлан Сантос
17 Греция пз Мариус Врусаи
98 Англия пз Омар Ричардс
76 Португалия пз Martim Neto
6 Португалия пз Joao Novais
10 Марокко пз Амин Удрири
19 Португалия пз Кику Бондозу
11 Португалия нп Тьягу Мораиш
9 Бразилия нп Клэйтон
Главные тренеры
Португалия Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
17.03.2023 Португалия - Примейра 25-й тур Санта-Клара0 : 2Риу Аве
02.10.2022 Португалия - Примейра 8-й тур Риу Аве1 : 0Санта-Клара
22.09.2021 Португалия - Кубок лиги Группа D. 1-й тур Риу Аве2 : 2Санта-Клара
11.05.2021 Португалия - Примейра 32-й тур Санта-Клара1 : 0Риу Аве
25.01.2021 Португалия - Примейра 15-й тур Риу Аве1 : 2Санта-Клара
18.07.2020 Португалия - Примейра 33-й тур Риу Аве2 : 2Санта-Клара
10.01.2020 Португалия - Примейра 16-й тур Санта-Клара0 : 1Риу Аве
15.02.2019 Португалия - Примейра 22-й тур Риу Аве1 : 2Санта-Клара
22.09.2018 Португалия - Примейра 5-й тур Санта-Клара1 : 3Риу Аве
16.10.2016 Кубок Португалии 3-й раунд Санта-Клара1 : 1 4 : 2Риу Аве
30.11.2024 Португалия — Примейра 12-й тур 0 : 1Санта-Клара
24.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала 0 : 1Санта-Клара
10.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур Санта-Клара1 : 0
04.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур 2 : 0Санта-Клара
25.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур Санта-Клара2 : 1
30.11.2024 Португалия — Примейра 12-й тур Риу Аве3 : 2
23.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала 2 : 2 2 : 4Риу Аве
09.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур 0 : 2Риу Аве
02.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур Риу Аве2 : 2
27.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур 5 : 0Риу Аве
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1333
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту1230
3
Квалификация Лиги Европы
Бенфика1128
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара1224
5 Брага1223
6 Витория Гимарайнш1221
7 Морейренсе1320
8 Фамаликан1217
9 Риу Аве1215
10 Каза Пия1213
11 Эшторил1213
12 Боавишта1210
13 Жил Висенте1210
14 АВС1210
15 Эштрела129
16
Стыковая зона
Насьонал119
17
Зона вылета
Арока128
18
Зона вылета
Фаренсе128

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