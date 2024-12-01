Бенфика - Витория Гимарайнш 07 Декабря прямая трансляция
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
07 Декабря 2024 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 13-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Витория Гимарайнш, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|6
|зщ
|Александр Бах
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|3
|зщ
|Альваро Фернандес
|8
|пз
|Фредрик Эурснес
|61
|пз
|Флорентину Луиш
|32
|пз
|Бенхамин Рольхейсер
|11
|нп
|Анхель Ди Мария
|17
|нп
|Керем Актюркоглу
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
|14
|вр
|Бруну Варела
|76
|зщ
|Бруну Гашпар
|44
|зщ
|Жорже Фернандеш
|15
|зщ
|Оскар Ривас
|13
|зщ
|Жоау Мендеш
|6
|зщ
|Мануэл Силва
|10
|пз
|Тьягу Силва
|8
|пз
|Томас Гендель
|17
|пз
|Жоао Мендеш
|9
|нп
|Хесус Рамирес
|11
|нп
|Кайо Сезар
Главные тренеры
|Бруну Лаже
|Руй Боргеш
История личных встреч
|11.02.2024
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|2 : 2
|02.09.2023
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|4 : 0
|18.03.2023
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|5 : 1
|01.10.2022
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|0 : 0
|27.02.2022
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|3 : 0
|27.10.2021
|Португалия - Кубок лиги
|Группа A. 2-й тур
|3 : 3
|25.09.2021
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|1 : 3
|19.05.2021
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 3
|05.02.2021
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|0 : 0
|17.12.2020
|Португалия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 1 4 : 1
|01.12.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 2
|27.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 3
|23.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|7 : 0
|10.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|4 : 1
|06.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 0
|02.12.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|4 : 0
|28.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 1
|23.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 0
|10.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|1 : 0
|07.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|13
|33
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|12
|30
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бенфика
|11
|28
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|12
|24
|5
|Брага
|12
|23
|6
|Витория Гимарайнш
|12
|21
|7
|Морейренсе
|13
|20
|8
|Фамаликан
|12
|17
|9
|Риу Аве
|12
|15
|10
|Каза Пия
|12
|13
|11
|Эшторил
|12
|13
|12
|Боавишта
|12
|10
|13
|Жил Висенте
|12
|10
|14
|АВС
|12
|10
|15
|Эштрела
|12
|9
| 16
Стыковая зона
|Насьонал
|11
|9
| 17
Зона вылета
|Арока
|12
|8
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|12
|8