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Бенфика - Витория Гимарайнш 07 Декабря прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
07 Декабря 2024 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 13-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия);
Бенфика
Витория Гимарайнш

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Витория Гимарайнш, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
1 Украина вр Анатолий Трубин
6 Дания зщ Александр Бах
44 Португалия зщ Томаш Араужу
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
3 Испания зщ Альваро Фернандес
8 Норвегия пз Фредрик Эурснес
61 Португалия пз Флорентину Луиш
32 Аргентина пз Бенхамин Рольхейсер
11 Аргентина нп Анхель Ди Мария
17 Турция нп Керем Актюркоглу
14 Греция нп Вангелис Павлидис
14 Португалия вр Бруну Варела
76 Ангола зщ Бруну Гашпар
44 Португалия зщ Жорже Фернандеш
15 Испания зщ Оскар Ривас
13 Португалия зщ Жоау Мендеш
6 Португалия зщ Мануэл Силва
10 Португалия пз Тьягу Силва
8 Португалия пз Томас Гендель
17 Португалия пз Жоао Мендеш
9 Венесуэла нп Хесус Рамирес
11 Бразилия нп Кайо Сезар
Главные тренеры
Португалия Бруну Лаже
Португалия Руй Боргеш
История личных встреч
11.02.2024 Португалия — Примейра 21-й тур Витория Гимарайнш2 : 2Бенфика
02.09.2023 Португалия — Примейра 4-й тур Бенфика4 : 0Витория Гимарайнш
18.03.2023 Португалия - Примейра 25-й тур Бенфика5 : 1Витория Гимарайнш
01.10.2022 Португалия - Примейра 8-й тур Витория Гимарайнш0 : 0Бенфика
27.02.2022 Португалия - Примейра 24-й тур Бенфика3 : 0Витория Гимарайнш
27.10.2021 Португалия - Кубок лиги Группа A. 2-й тур Витория Гимарайнш3 : 3Бенфика
25.09.2021 Португалия - Примейра 7-й тур Витория Гимарайнш1 : 3Бенфика
19.05.2021 Португалия - Примейра 34-й тур Витория Гимарайнш1 : 3Бенфика
05.02.2021 Португалия - Примейра 17-й тур Бенфика0 : 0Витория Гимарайнш
17.12.2020 Португалия - Кубок лиги 1/4 финала Бенфика1 : 1 4 : 1Витория Гимарайнш
01.12.2024 Португалия — Примейра 12-й тур 0 : 2Бенфика
27.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур 2 : 3Бенфика
23.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала Бенфика7 : 0
10.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур Бенфика4 : 1
06.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 1 : 0Бенфика
02.12.2024 Португалия — Примейра 12-й тур Витория Гимарайнш4 : 0
28.11.2024 Лига конференций Общий этап. 4-й тур 1 : 1Витория Гимарайнш
23.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала Витория Гимарайнш2 : 0
10.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур 1 : 0Витория Гимарайнш
07.11.2024 Лига конференций Общий этап. 3-й тур Витория Гимарайнш2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1333
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту1230
3
Квалификация Лиги Европы
Бенфика1128
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара1224
5 Брага1223
6 Витория Гимарайнш1221
7 Морейренсе1320
8 Фамаликан1217
9 Риу Аве1215
10 Каза Пия1213
11 Эшторил1213
12 Боавишта1210
13 Жил Висенте1210
14 АВС1210
15 Эштрела129
16
Стыковая зона
Насьонал119
17
Зона вылета
Арока128
18
Зона вылета
Фаренсе128

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