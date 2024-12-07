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Ракув - Мотор 07 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ракув (Ченстохова, Польша), вместимость: 4200
07 Декабря 2024 года в 22:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 18-й тур
Ракув
Мотор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ракув - Мотор, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Ракув (Ченстохова, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ракув
Ченстохова
Мотор
Люблин
Главные тренеры
Польша Марек Папшун
Польша Марек Папшун
История личных встреч
21.07.2024 Польша — Экстракласса 1-й тур Мотор0 : 2Ракув
30.11.2024 Польша — Экстракласса 17-й тур 2 : 3Ракув
24.11.2024 Польша — Экстракласса 16-й тур Ракув1 : 1
10.11.2024 Польша — Экстракласса 15-й тур 2 : 2Ракув
02.11.2024 Польша — Экстракласса 14-й тур Ракув1 : 0
26.10.2024 Польша — Экстракласса 13-й тур 0 : 0Ракув
02.12.2024 Польша — Экстракласса 17-й тур Мотор1 : 0
22.11.2024 Польша — Экстракласса 16-й тур 1 : 2Мотор
08.11.2024 Польша — Экстракласса 15-й тур 2 : 3Мотор
02.11.2024 Польша — Экстракласса 14-й тур Мотор4 : 2
26.10.2024 Польша — Экстракласса 13-й тур 6 : 2Мотор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Лех П1738
2
Квалификация Лиги конференций
Ракув1735
3
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1734
4 Краковия1730
5 Легия1729
6 Мотор1727
7 Гурник З1727
8 Погонь1726
9 ГКС Катовице1823
10 Видзев1722
11 Пяст1721
12 Сталь1719
13 Заглембе Л1719
14 Радомяк1717
15 Пуща1717
16
Зона вылета
Корона1717
17
Зона вылета
Лехия1711
18
Зона вылета
Шлёнск1610

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