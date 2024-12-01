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Атлетик Б - Вильярреал 08 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
08 Декабря 2024 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 16-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
Атлетик Б
Вильярреал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Вильярреал, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Вильярреал
Вильярреал
13ИспанияврХулен Ахирресабала
18ИспаниязщОскар де Маркос
3ИспаниязщДани Вивиан
4ИспаниязщАйтор Паредес
17ИспаниязщЮри Берчиче
24ИспанияпзБеньят Прадос
16ИспанияпзИньиго Руис
8ИспанияпзОйан Сансет
9ГананпИньяки Уильямс
10ИспаниянпНико Уильямс
12ИспаниянпГорка Гурусета
13ИспанияврДиего Конде
17ИспаниязщКико Фемения
3ИспаниязщРауль Альбиоль
2Кабо-ВердезщЛоган Кошта
12ИспаниязщХуан Бернат
14ИспанияпзСантьяго Комесанья
10ИспанияпзДани Парехо
18СенегалпзПап Гейе
16ИспанияпзАлекс Баэна
21ИспаниянпЙереми Пино
15ФранциянпТьерно Барри
Главные тренеры
ИспанияЭрнесто Вальверде
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
История личных встреч
14.04.2024Испания - Примера31-й турАтлетик Б1 : 1Вильярреал
05.11.2023Испания - Примера12-й турВильярреал2 : 3Атлетик Б
13.05.2023Испания - Примера34-й турВильярреал5 : 1Атлетик Б
30.10.2022Испания - Примера12-й турАтлетик Б1 : 0Вильярреал
09.04.2022Испания - Примера31-й турВильярреал1 : 1Атлетик Б
23.10.2021Испания - Примера10-й турАтлетик Б2 : 1Вильярреал
21.02.2021Испания - Примера24-й турАтлетик Б1 : 1Вильярреал
23.12.2020Испания - Примера15-й турВильярреал1 : 1Атлетик Б
01.03.2020Испания - Примера26-й турАтлетик Б1 : 0Вильярреал
03.11.2019Испания - Примера12-й турВильярреал0 : 0Атлетик Б
04.12.2024Испания — Примера19-й турАтлетик Б2 : 1
01.12.2024Испания — Примера15-й тур1 : 2Атлетик Б
28.11.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 5-й турАтлетик Б3 : 0
24.11.2024Испания — Примера14-й турАтлетик Б1 : 0
10.11.2024Испания — Примера13-й тур1 : 1Атлетик Б
04.12.2024Кубок Испании2. 2-й тур1 : 0Вильярреал
01.12.2024Испания — Примера15-й турВильярреал2 : 2
24.11.2024Испания — Примера14-й тур2 : 2Вильярреал
09.11.2024Испания — Примера13-й турВильярреал3 : 0
29.10.2024Кубок Испании1-й раунд1 : 6Вильярреал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1738
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1533
3
Лига чемпионов
Атлетико М1532
4
Лига чемпионов
Атлетик Б1629
5
Лига Европы
Вильярреал1426
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка1724
7 Осасуна1523
8 Жирона1522
9 Реал Сосьедад1521
10 Сельта1621
11 Бетис1621
12 Севилья1519
13 Райо Вальекано1519
14 Лас-Пальмас1618
15 Леганес1515
16 Алавес1514
17 Хетафе1513
18
Зона вылета
Эспаньол1413
19
Зона вылета
Валенсия1410
20
Зона вылета
Вальядолид169

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