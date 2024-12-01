Атлетик Б - Вильярреал 08 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
08 Декабря 2024 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 16-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Вильярреал, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Вильярреал
Вильярреал
|13
|вр
|Хулен Ахирресабала
|18
|зщ
|Оскар де Маркос
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|4
|зщ
|Айтор Паредес
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|24
|пз
|Беньят Прадос
|16
|пз
|Иньиго Руис
|8
|пз
|Ойан Сансет
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|10
|нп
|Нико Уильямс
|12
|нп
|Горка Гурусета
|13
|вр
|Диего Конде
|17
|зщ
|Кико Фемения
|3
|зщ
|Рауль Альбиоль
|2
|зщ
|Логан Кошта
|12
|зщ
|Хуан Бернат
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
|10
|пз
|Дани Парехо
|18
|пз
|Пап Гейе
|16
|пз
|Алекс Баэна
|21
|нп
|Йереми Пино
|15
|нп
|Тьерно Барри
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
|Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
|14.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 1
|05.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 3
|13.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|5 : 1
|30.10.2022
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 0
|09.04.2022
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 1
|23.10.2021
|Испания - Примера
|10-й тур
|2 : 1
|21.02.2021
|Испания - Примера
|24-й тур
|1 : 1
|23.12.2020
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 1
|01.03.2020
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 0
|03.11.2019
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 0
|04.12.2024
|Испания — Примера
|19-й тур
|2 : 1
|01.12.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 2
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 0
|24.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|1 : 0
|10.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 1
|04.12.2024
|Кубок Испании
|2. 2-й тур
|1 : 0
|01.12.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|2 : 2
|24.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 2
|09.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|3 : 0
|29.10.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|1 : 6
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|17
|38
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|15
|33
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|15
|32
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|16
|29
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|14
|26
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|17
|24
|7
|Осасуна
|15
|23
|8
|Жирона
|15
|22
|9
|Реал Сосьедад
|15
|21
|10
|Сельта
|16
|21
|11
|Бетис
|16
|21
|12
|Севилья
|15
|19
|13
|Райо Вальекано
|15
|19
|14
|Лас-Пальмас
|16
|18
|15
|Леганес
|15
|15
|16
|Алавес
|15
|14
|17
|Хетафе
|15
|13
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|14
|13
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|14
|10
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|16
|9