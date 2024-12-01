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Ланс - Монпелье 08 Декабря прямая трансляция

Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
08 Декабря 2024 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
Ланс
Монпелье

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Монпелье, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ланс
Ланс
Монпелье
Монпелье
30ФранцияврБрис Самба
4АвстриязщКевин Дансо
25УзбекистанзщАбдукодир Хусанов
14АргентиназщФакундо Медина
29ПольшазщПшемыслав Франковски
36ГваделупапзРеми Лабо Ласкари
28ФранцияпзАдриен Томассон
18ФранцияпзАнди Диуф
11ФранцияпзАнжело Фюльжини
21МарокконпАнасс Зарури
8АнголанпМбала Н'Зола
40ФранцияврБенжамен Леком
29КамерунзщЭнцо Чато
52СербиязщНикола Максимович
27ШвейцариязщБечир Омерагич
3ГвинеязщИссиага Силла
12ФранцияпзЖордан Ферри
13ФранцияпзЖорис Шотар
9ИорданияпзМусса Аль-Тамари
11ФранцияпзТежи Саванье
7ФранцияпзАрно Норден
10ТуниснпВахби Хазри
Главные тренеры
БельгияУильям Стилл
БельгияЭдвард Стилл
АрменияМишель Дер Закарян
ФранцияЖан-Луи Гассе
ФранцияЖан-Луи Гассе
История личных встреч
19.05.2024Франция - Лига 134-й турЛанс2 : 2Монпелье
08.12.2023Франция - Лига 115-й турМонпелье0 : 0Ланс
25.02.2023Франция - Лига 125-й турМонпелье1 : 1Ланс
15.10.2022Франция - Лига 111-й турЛанс1 : 0Монпелье
20.04.2022Франция - Лига 133-й турЛанс2 : 0Монпелье
17.10.2021Франция - Лига 110-й турМонпелье1 : 0Ланс
30.01.2021Франция - Лига 122-й турМонпелье1 : 2Ланс
12.12.2020Франция - Лига 114-й турЛанс2 : 3Монпелье
10.05.2015Франция - Лига 136-й турЛанс0 : 1Монпелье
13.12.2014Франция - Лига 118-й турМонпелье3 : 3Ланс
29.11.2024Франция — Лига 113-й тур0 : 2Ланс
23.11.2024Франция — Лига 112-й турЛанс1 : 3
09.11.2024Франция — Лига 111-й турЛанс3 : 2
02.11.2024Франция — Лига 110-й тур1 : 0Ланс
26.10.2024Франция — Лига 19-й турЛанс0 : 2
01.12.2024Франция — Лига 113-й турМонпелье2 : 2
23.11.2024Франция — Лига 112-й тур1 : 0Монпелье
10.11.2024Франция — Лига 111-й турМонпелье3 : 1
03.11.2024Франция — Лига 110-й тур1 : 0Монпелье
27.10.2024Франция — Лига 19-й турМонпелье0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1434
2
Лига чемпионов
Монако1429
3
Лига чемпионов
Марсель1326
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1426
5
Лига Европы
Ницца1423
6
Квалификация Лиги конференций
Лион1322
7 Ланс1320
8 Осер1420
9 Реймс1318
10 Тулуза1418
11 Брест1416
12 Ренн1314
13 Страсбург1313
14 Анже1313
15 Сент-Этьен1313
16
Стыковая зона
Гавр1412
17
Зона вылета
Нант1311
18
Зона вылета
Монпелье138

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