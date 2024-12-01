Ланс - Монпелье 08 Декабря прямая трансляция
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
08 Декабря 2024 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Монпелье, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ланс
Ланс
Монпелье
Монпелье
|30
|вр
|Брис Самба
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|25
|зщ
|Абдукодир Хусанов
|14
|зщ
|Факундо Медина
|29
|зщ
|Пшемыслав Франковски
|36
|пз
|Реми Лабо Ласкари
|28
|пз
|Адриен Томассон
|18
|пз
|Анди Диуф
|11
|пз
|Анжело Фюльжини
|21
|нп
|Анасс Зарури
|8
|нп
|Мбала Н'Зола
|40
|вр
|Бенжамен Леком
|29
|зщ
|Энцо Чато
|52
|зщ
|Никола Максимович
|27
|зщ
|Бечир Омерагич
|3
|зщ
|Иссиага Силла
|12
|пз
|Жордан Ферри
|13
|пз
|Жорис Шотар
|9
|пз
|Мусса Аль-Тамари
|11
|пз
|Тежи Саванье
|7
|пз
|Арно Норден
|10
|нп
|Вахби Хазри
Главные тренеры
|Уильям Стилл
|Эдвард Стилл
|Мишель Дер Закарян
|Жан-Луи Гассе
|Жан-Луи Гассе
История личных встреч
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 2
|08.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|0 : 0
|25.02.2023
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 1
|15.10.2022
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 0
|20.04.2022
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|2 : 0
|17.10.2021
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|30.01.2021
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 2
|12.12.2020
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 3
|10.05.2015
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|0 : 1
|13.12.2014
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|3 : 3
|29.11.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|0 : 2
|23.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 3
|09.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|3 : 2
|02.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|26.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|0 : 2
|01.12.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|2 : 2
|23.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 0
|10.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|3 : 1
|03.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|27.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|14
|34
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|14
|29
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|13
|26
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|14
|26
| 5
Лига Европы
|Ницца
|14
|23
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|13
|22
|7
|Ланс
|13
|20
|8
|Осер
|14
|20
|9
|Реймс
|13
|18
|10
|Тулуза
|14
|18
|11
|Брест
|14
|16
|12
|Ренн
|13
|14
|13
|Страсбург
|13
|13
|14
|Анже
|13
|13
|15
|Сент-Этьен
|13
|13
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|14
|12
| 17
Зона вылета
|Нант
|13
|11
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|13
|8