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Сент-Этьен - Марсель 08 Декабря прямая трансляция

Стадион: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция), вместимость: 41965
08 Декабря 2024 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Сент-Этьен
Марсель

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сент-Этьен - Марсель, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Марсель
Марсель
30ФранцияврГотье Ларсоннёр
8ФранциязщДеннис Аппиа
21ДР КонгозщДилан Батубинсика
5МароккозщЮнис Абдельхамид
17ФранциязщПьер Корню
4ФранцияпзПьер Эква
6МароккопзБеньямин Бушуари
37ФранцияпзМатис Амугу
25СенегалнпИбраима Ваджи
22ГрузиянпЗурико Давиташвили
32БельгиянпЛукас Стассин
1АргентинаврХеронимо Рульи
62ПанамазщМикаэль Мурильо
5АргентиназщЛеонардо Балерди
6ШвейцариязщУлиссес Гарсия
19ЦАРпзЖоффрей Кондогбиа
44БразилияпзЛуис Энрике
21ФранцияпзВалентин Ронжье
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
10АнглияпзМэйсон Гринвуд
25ФранцияпзАдриен Рабьо
8ФранциянпНиль Мопе
Главные тренеры
ИталияРоберто де Дзерби
История личных встреч
03.04.2022Франция - Лига 130-й турСент-Этьен2 : 4Марсель
28.08.2021Франция - Лига 14-й турМарсель3 : 1Сент-Этьен
09.05.2021Франция - Лига 136-й турСент-Этьен1 : 0Марсель
17.09.2020Франция - Лига 11-й турМарсель0 : 2Сент-Этьен
05.02.2020Франция - Лига 123-й турСент-Этьен0 : 2Марсель
01.09.2019Франция - Лига 14-й турМарсель1 : 0Сент-Этьен
03.03.2019Франция - Лига 127-й турМарсель2 : 0Сент-Этьен
16.01.2019Франция - Лига 117-й турСент-Этьен2 : 1Марсель
09.02.2018Франция - Лига 125-й турСент-Этьен2 : 2Марсель
10.12.2017Франция - Лига 117-й турМарсель3 : 0Сент-Этьен
30.11.2024Франция — Лига 113-й тур5 : 0Сент-Этьен
23.11.2024Франция — Лига 112-й турСент-Этьен1 : 0
10.11.2024Франция — Лига 111-й тур1 : 0Сент-Этьен
02.11.2024Франция — Лига 110-й турСент-Этьен2 : 0
26.10.2024Франция — Лига 19-й тур4 : 2Сент-Этьен
01.12.2024Франция — Лига 113-й турМарсель2 : 1
23.11.2024Франция — Лига 112-й тур1 : 3Марсель
08.11.2024Франция — Лига 111-й турМарсель1 : 3
03.11.2024Франция — Лига 110-й тур1 : 2Марсель
27.10.2024Франция — Лига 19-й турМарсель0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1434
2
Лига чемпионов
Монако1429
3
Лига чемпионов
Марсель1326
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1426
5
Лига Европы
Ницца1423
6
Квалификация Лиги конференций
Лион1322
7 Ланс1320
8 Осер1420
9 Реймс1318
10 Тулуза1418
11 Брест1416
12 Ренн1314
13 Страсбург1313
14 Анже1313
15 Сент-Этьен1313
16
Стыковая зона
Гавр1412
17
Зона вылета
Нант1311
18
Зона вылета
Монпелье138

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