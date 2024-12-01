Сент-Этьен - Марсель 08 Декабря прямая трансляция
Стадион: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция), вместимость: 41965
08 Декабря 2024 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сент-Этьен - Марсель, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Марсель
Марсель
|30
|вр
|Готье Ларсоннёр
|8
|зщ
|Деннис Аппиа
|21
|зщ
|Дилан Батубинсика
|5
|зщ
|Юнис Абдельхамид
|17
|зщ
|Пьер Корню
|4
|пз
|Пьер Эква
|6
|пз
|Беньямин Бушуари
|37
|пз
|Матис Амугу
|25
|нп
|Ибраима Ваджи
|22
|нп
|Зурико Давиташвили
|32
|нп
|Лукас Стассин
|1
|вр
|Херонимо Рульи
|62
|зщ
|Микаэль Мурильо
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|6
|зщ
|Улиссес Гарсия
|19
|пз
|Жоффрей Кондогбиа
|44
|пз
|Луис Энрике
|21
|пз
|Валентин Ронжье
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|10
|пз
|Мэйсон Гринвуд
|25
|пз
|Адриен Рабьо
|8
|нп
|Ниль Мопе
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
История личных встреч
|03.04.2022
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|2 : 4
|28.08.2021
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|3 : 1
|09.05.2021
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|1 : 0
|17.09.2020
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|0 : 2
|05.02.2020
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|0 : 2
|01.09.2019
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 0
|03.03.2019
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 0
|16.01.2019
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|2 : 1
|09.02.2018
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|2 : 2
|10.12.2017
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|3 : 0
|30.11.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|5 : 0
|23.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 0
|10.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|1 : 0
|02.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|2 : 0
|26.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|4 : 2
|01.12.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|2 : 1
|23.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 3
|08.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|1 : 3
|03.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 2
|27.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|14
|34
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|14
|29
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|13
|26
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|14
|26
| 5
Лига Европы
|Ницца
|14
|23
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|13
|22
|7
|Ланс
|13
|20
|8
|Осер
|14
|20
|9
|Реймс
|13
|18
|10
|Тулуза
|14
|18
|11
|Брест
|14
|16
|12
|Ренн
|13
|14
|13
|Страсбург
|13
|13
|14
|Анже
|13
|13
|15
|Сент-Этьен
|13
|13
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|14
|12
| 17
Зона вылета
|Нант
|13
|11
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|13
|8