Хоффенхайм - Фрайбург 08 Декабря прямая трансляция
Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
08 Декабря 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 13-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Фрайбург, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Фрайбург
Фрайбург
|1
|вр
|Оливер Бауман
|3
|зщ
|Павел Кадержабек
|25
|зщ
|Кевин Акпогума
|34
|зщ
|Стэнли Нсоки
|22
|зщ
|Александер Прасс
|16
|зщ
|Антон Стах
|7
|пз
|Том Бишоф
|27
|пз
|Андрей Крамарич
|23
|нп
|Адам Гложек
|29
|нп
|Якоб Бруун Ларсен
|26
|нп
|Харис Табакович
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|17
|зщ
|Лукас Кюблер
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|6
|пз
|Патрик Остерхаге
|42
|пз
|Рицу Доан
|9
|пз
|Лукас Хёлер
|32
|пз
|Винченцо Грифо
|38
|нп
|Михаэль Грегорич
Главные тренеры
|Пеллегрино Матараццо
|Кристиан Ильцер
|Юлиан Шустер
История личных встреч
|20.01.2024
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|3 : 2
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 2
|12.03.2023
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 1
|18.09.2022
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|0 : 0
|30.04.2022
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 4
|19.01.2022
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 4
|11.12.2021
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|1 : 2
|24.04.2021
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 1
|02.01.2021
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|1 : 3
|08.02.2020
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|1 : 0
|04.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 0
|01.12.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|2 : 0
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 0
|23.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|4 : 3
|10.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|0 : 0
|03.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 1
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|3 : 1
|23.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|4 : 0
|08.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|0 : 0
|03.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|13
|33
| 2
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|13
|27
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|13
|26
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|13
|24
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|13
|21
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Штутгарт
|13
|20
|7
|Фрайбург
|12
|20
|8
|Майнц
|12
|19
|9
|Вердер
|13
|19
|10
|Вольфсбург
|12
|18
|11
|Боруссия М
|13
|18
|12
|Унион
|13
|16
|13
|Аугсбург
|13
|16
|14
|Хоффенхайм
|12
|12
|15
|Санкт-Паули
|13
|11
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|13
|10
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|13
|5
| 18
Зона вылета
|Бохум
|13
|2