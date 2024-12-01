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Хоффенхайм - Фрайбург 08 Декабря прямая трансляция

Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
08 Декабря 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 13-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Хоффенхайм
Фрайбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Фрайбург, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Фрайбург
Фрайбург
1 Германия вр Оливер Бауман
3 Чехия зщ Павел Кадержабек
25 Нигерия зщ Кевин Акпогума
34 Франция зщ Стэнли Нсоки
22 Австрия зщ Александер Прасс
16 Германия зщ Антон Стах
7 Германия пз Том Бишоф
27 Хорватия пз Андрей Крамарич
23 Чехия нп Адам Гложек
29 Дания нп Якоб Бруун Ларсен
26 Босния и Герцеговина нп Харис Табакович
1 Германия вр Ноа Атуболу
17 Германия зщ Лукас Кюблер
28 Германия зщ Маттиас Гинтер
3 Австрия зщ Филипп Линхарт
30 Германия зщ Кристиан Гюнтер
8 Германия пз Максимилиан Эггештайн
6 Германия пз Патрик Остерхаге
42 Япония пз Рицу Доан
9 Германия пз Лукас Хёлер
32 Италия пз Винченцо Грифо
38 Австрия нп Михаэль Грегорич
Главные тренеры
США Пеллегрино Матараццо
Австрия Кристиан Ильцер
Германия Юлиан Шустер
История личных встреч
20.01.2024 Германия - Бундеслига 18-й тур Фрайбург3 : 2Хоффенхайм
19.08.2023 Германия - Бундеслига 1-й тур Хоффенхайм1 : 2Фрайбург
12.03.2023 Германия - Бундеслига 24-й тур Фрайбург2 : 1Хоффенхайм
18.09.2022 Германия - Бундеслига 7-й тур Хоффенхайм0 : 0Фрайбург
30.04.2022 Германия - Бундеслига 32-й тур Хоффенхайм3 : 4Фрайбург
19.01.2022 Кубок Германии 1/8 финала Хоффенхайм1 : 4Фрайбург
11.12.2021 Германия - Бундеслига 15-й тур Фрайбург1 : 2Хоффенхайм
24.04.2021 Германия - Бундеслига 31-й тур Фрайбург1 : 1Хоффенхайм
02.01.2021 Германия - Бундеслига 14-й тур Хоффенхайм1 : 3Фрайбург
08.02.2020 Германия - Бундеслига 21-й тур Фрайбург1 : 0Хоффенхайм
04.12.2024 Кубок Германии 1/8 финала 3 : 0Хоффенхайм
01.12.2024 Германия — Бундеслига 12-й тур 2 : 0Хоффенхайм
28.11.2024 Лига Европы Общий этап. 5-й тур 3 : 0Хоффенхайм
23.11.2024 Германия — Бундеслига 11-й тур Хоффенхайм4 : 3
10.11.2024 Германия — Бундеслига 10-й тур 0 : 0Хоффенхайм
03.12.2024 Кубок Германии 1/8 финала 3 : 1Фрайбург
30.11.2024 Германия — Бундеслига 12-й тур Фрайбург3 : 1
23.11.2024 Германия — Бундеслига 11-й тур 4 : 0Фрайбург
08.11.2024 Германия — Бундеслига 10-й тур 0 : 0Фрайбург
03.11.2024 Германия — Бундеслига 9-й тур Фрайбург0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1333
2
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1327
3
Лига чемпионов
Байер1326
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1324
5
Лига Европы
Боруссия Д1321
6
Квалификация Лиги конференций
Штутгарт1320
7 Фрайбург1220
8 Майнц1219
9 Вердер1319
10 Вольфсбург1218
11 Боруссия М1318
12 Унион1316
13 Аугсбург1316
14 Хоффенхайм1212
15 Санкт-Паули1311
16
Стыковая зона
Хайденхайм1310
17
Зона вылета
Хольштайн135
18
Зона вылета
Бохум132

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