АЗ Алкмар - Аякс 08 Декабря прямая трансляция
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 19500
08 Декабря 2024 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Аякс, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Аякс
Амстердам
|41
|вр
|Йерун Зут
|3
|зщ
|Ваутер Гус
|5
|зщ
|Алешандре Пенетра
|18
|зщ
|Давид Мёллер Вольфе
|6
|зщ
|Пер Копмейнерс
|16
|пз
|Сеия Маикума
|8
|пз
|Йорди Класи
|10
|пз
|Свен Мейнанс
|26
|пз
|Кес Смит
|35
|пз
|Мекс Мердинк
|7
|пз
|Рубен ван Боммел
|22
|вр
|Ремко Пасвер
|3
|зщ
|Антон Гоэи
|37
|зщ
|Йосип Шутало
|15
|зщ
|Юри Бас
|4
|зщ
|Йоррел Хато
|28
|пз
|Киян Фитц-Джим
|6
|пз
|Джордан Хендерсон
|8
|пз
|Кеннет Тейлор
|20
|нп
|Бертран Траоре
|25
|нп
|Ваут Вегорст
|10
|нп
|Чуба Акпом
Главные тренеры
|Франческо Фариоли
История личных встреч
|25.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|2 : 0
|08.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|1 : 2
|06.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|0 : 0
|18.09.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|2 : 1
|08.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 2
|03.03.2022
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|0 : 2
|12.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|1 : 2
|25.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 0
|31.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|0 : 3
|20.01.2021
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|0 : 1
|01.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 0
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 1
|24.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|1 : 2
|10.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 2
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|3 : 1
|04.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|2 : 2
|01.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 2
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 0
|24.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|2 : 0
|10.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|15
|42
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|14
|33
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Фейеноорд
|15
|32
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Утрехт
|14
|32
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|15
|28
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|14
|23
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НАК Бреда
|15
|22
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|15
|21
|9
|Фортуна
|14
|18
|10
|НЕК Неймеген
|15
|16
|11
|Виллем II
|14
|16
|12
|ПЕК Зволле
|14
|15
|13
|Гронинген
|14
|15
|14
|Херенвен
|14
|15
|15
|Хераклес
|14
|13
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|15
|11
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|15
|6
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|14
|6