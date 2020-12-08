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АЗ Алкмар - Аякс 08 Декабря прямая трансляция

Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 19500
08 Декабря 2024 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Нидерланды);
АЗ Алкмар
Аякс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Аякс, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Аякс
Амстердам
41 Нидерланды вр Йерун Зут
3 Нидерланды зщ Ваутер Гус
5 Португалия зщ Алешандре Пенетра
18 Норвегия зщ Давид Мёллер Вольфе
6 Нидерланды зщ Пер Копмейнерс
16 Япония пз Сеия Маикума
8 Нидерланды пз Йорди Класи
10 Нидерланды пз Свен Мейнанс
26 Нидерланды пз Кес Смит
35 Нидерланды пз Мекс Мердинк
7 Нидерланды пз Рубен ван Боммел
22 Нидерланды вр Ремко Пасвер
3 Дания зщ Антон Гоэи
37 Хорватия зщ Йосип Шутало
15 Нидерланды зщ Юри Бас
4 Нидерланды зщ Йоррел Хато
28 Нидерланды пз Киян Фитц-Джим
6 Англия пз Джордан Хендерсон
8 Нидерланды пз Кеннет Тейлор
20 Буркина-Фасо нп Бертран Траоре
25 Нидерланды нп Ваут Вегорст
10 Англия нп Чуба Акпом
Главные тренеры
Италия Франческо Фариоли
История личных встреч
25.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур АЗ Алкмар2 : 0Аякс
08.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Аякс1 : 2АЗ Алкмар
06.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Аякс0 : 0АЗ Алкмар
18.09.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур АЗ Алкмар2 : 1Аякс
08.05.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур АЗ Алкмар2 : 2Аякс
03.03.2022 Кубок Нидерландов 1/2 финала АЗ Алкмар0 : 2Аякс
12.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур Аякс1 : 2АЗ Алкмар
25.04.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Аякс2 : 0АЗ Алкмар
31.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур АЗ Алкмар0 : 3Аякс
20.01.2021 Кубок Нидерландов 1/8 финала АЗ Алкмар0 : 1Аякс
01.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур АЗ Алкмар1 : 0
28.11.2024 Лига Европы Общий этап. 5-й тур АЗ Алкмар1 : 1
24.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур 1 : 2АЗ Алкмар
10.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур АЗ Алкмар1 : 2
07.11.2024 Лига Европы Общий этап. 4-й тур АЗ Алкмар3 : 1
04.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур Аякс2 : 2
01.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур 1 : 2Аякс
28.11.2024 Лига Европы Общий этап. 5-й тур 2 : 0Аякс
24.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур Аякс2 : 0
10.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур 2 : 2Аякс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1542
2
Лига чемпионов
Аякс1433
3
Квалификация Лиги чемпионов
Фейеноорд1532
4
Квалификация Лиги Европы
Утрехт1432
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1528
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1423
7
Плей-офф Лиги конференций
НАК Бреда1522
8
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1521
9 Фортуна1418
10 НЕК Неймеген1516
11 Виллем II1416
12 ПЕК Зволле1415
13 Гронинген1415
14 Херенвен1415
15 Хераклес1413
16
Стыковая зона
Спарта1511
17
Зона вылета
Валвейк156
18
Зона вылета
Алмере Сити146

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