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Боавишта - Фаренсе 08 Декабря прямая трансляция

Стадион: Беса Секулу XXI (Порту, Португалия), вместимость: 28263
08 Декабря 2024 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 13-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия)
Боавишта
Фаренсе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боавишта - Фаренсе, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Беса Секулу XXI (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боавишта
Порту
Фаренсе
Фару
История личных встреч
05.04.2024 Португалия — Примейра 28-й тур Фаренсе2 : 0Боавишта
12.11.2023 Португалия — Примейра 11-й тур Боавишта1 : 3Фаренсе
21.03.2021 Португалия - Примейра 24-й тур Боавишта0 : 1Фаренсе
08.11.2020 Португалия - Примейра 7-й тур Фаренсе3 : 1Боавишта
30.11.2024 Португалия — Примейра 12-й тур 0 : 0Боавишта
09.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур Боавишта0 : 2
02.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур 1 : 2Боавишта
26.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур Боавишта0 : 2
20.10.2024 Кубок Португалии 1/32 финала 1 : 0Боавишта
29.11.2024 Португалия — Примейра 12-й тур Фаренсе1 : 0
23.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала 1 : 2Фаренсе
09.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур 1 : 1Фаренсе
02.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур Фаренсе1 : 2
27.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур 2 : 0Фаренсе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1333
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика1231
3
Квалификация Лиги Европы
Порту1230
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара1327
5 Брага1324
6 Витория Гимарайнш1321
7 Морейренсе1320
8 Фамаликан1217
9 Риу Аве1315
10 Эшторил1314
11 Каза Пия1213
12 Жил Висенте1313
13 Боавишта1210
14 АВС1210
15 Эштрела129
16
Стыковая зона
Насьонал129
17
Зона вылета
Арока128
18
Зона вылета
Фаренсе128

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