Боавишта - Фаренсе 08 Декабря прямая трансляция
Стадион: Беса Секулу XXI (Порту, Португалия), вместимость: 28263
08 Декабря 2024 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 13-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боавишта - Фаренсе, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Беса Секулу XXI (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боавишта
Порту
Фаренсе
Фару
История личных встреч
|05.04.2024
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|2 : 0
|12.11.2023
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|1 : 3
|21.03.2021
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|0 : 1
|08.11.2020
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|3 : 1
|30.11.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 0
|09.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|0 : 2
|02.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|1 : 2
|26.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|0 : 2
|20.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|1 : 0
|29.11.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|1 : 0
|23.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|1 : 2
|09.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|1 : 1
|02.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|1 : 2
|27.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|13
|33
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|12
|31
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|12
|30
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|13
|27
|5
|Брага
|13
|24
|6
|Витория Гимарайнш
|13
|21
|7
|Морейренсе
|13
|20
|8
|Фамаликан
|12
|17
|9
|Риу Аве
|13
|15
|10
|Эшторил
|13
|14
|11
|Каза Пия
|12
|13
|12
|Жил Висенте
|13
|13
|13
|Боавишта
|12
|10
|14
|АВС
|12
|10
|15
|Эштрела
|12
|9
| 16
Стыковая зона
|Насьонал
|12
|9
| 17
Зона вылета
|Арока
|12
|8
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|12
|8