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Каза Пия - АВС 08 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия), вместимость: 8500
08 Декабря 2024 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 13-й тур
Каза Пия
АВС

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - АВС, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
АВС
Вила-даз-Авиш
1 Коста-Рика вр Патрик Секейра
4 Португалия зщ Жоау Голарт
3 Нидерланды зщ Рубен Клюйверт
2 Камерун зщ Duplexe Tchamba
72 Испания пз Гаиска Ларрасабаль
16 Ангола пз Бени Мукенди
8 Венесуэла пз Теласко Сеговия
5 Португалия пз Леонарду Лелу
29 Франция пз Жереми Ливолан
90 Бразилия нп Диас Морейра Кассиано
7 Португалия нп Нуну Морейра
93 Бразилия вр Simao
2 Португалия зщ Фернанду Феррейра
4 Уругвай зщ Ignacio Rodriguez
24 Португалия зщ Кики
3 Португалия зщ Рафаэл Родригеш
6 Франция пз Баптист Ру
23 Португалия пз Гуштаву Мендонса
7 Португалия пз Луиш Силва
14 Бразилия пз Лукас Пиазон
17 Эквадор нп John Mercado
29 Кабо-Верде нп Зе Луиш
Главные тренеры
Португалия Витор Кампелуш
История личных встреч
02.12.2024 Португалия — Примейра 12-й тур 2 : 0Каза Пия
23.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала Каза Пия3 : 0
09.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур Каза Пия1 : 1
02.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур 2 : 2Каза Пия
25.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур Каза Пия1 : 0
01.12.2024 Португалия — Примейра 12-й тур АВС0 : 1
23.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала АВС3 : 2АВС
09.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур 0 : 0АВС
03.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур АВС2 : 3
28.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур АВС0 : 5
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1333
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика1231
3
Квалификация Лиги Европы
Порту1230
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара1327
5 Брага1324
6 Витория Гимарайнш1321
7 Морейренсе1320
8 Фамаликан1217
9 Риу Аве1315
10 Эшторил1314
11 Каза Пия1213
12 Жил Висенте1313
13 Боавишта1210
14 АВС1210
15 Эштрела129
16
Стыковая зона
Насьонал129
17
Зона вылета
Арока128
18
Зона вылета
Фаренсе128

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