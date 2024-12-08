Каза Пия - АВС 08 Декабря прямая трансляция
Стадион: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия), вместимость: 8500
08 Декабря 2024 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 13-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - АВС, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
АВС
Вила-даз-Авиш
|1
|вр
|Патрик Секейра
|4
|зщ
|Жоау Голарт
|3
|зщ
|Рубен Клюйверт
|2
|зщ
|Duplexe Tchamba
|72
|пз
|Гаиска Ларрасабаль
|16
|пз
|Бени Мукенди
|8
|пз
|Теласко Сеговия
|5
|пз
|Леонарду Лелу
|29
|пз
|Жереми Ливолан
|90
|нп
|Диас Морейра Кассиано
|7
|нп
|Нуну Морейра
|93
|вр
|Simao
|2
|зщ
|Фернанду Феррейра
|4
|зщ
|Ignacio Rodriguez
|24
|зщ
|Кики
|3
|зщ
|Рафаэл Родригеш
|6
|пз
|Баптист Ру
|23
|пз
|Гуштаву Мендонса
|7
|пз
|Луиш Силва
|14
|пз
|Лукас Пиазон
|17
|нп
|John Mercado
|29
|нп
|Зе Луиш
Главные тренеры
|Витор Кампелуш
История личных встреч
|02.12.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|2 : 0
|23.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|3 : 0
|09.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|1 : 1
|02.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|2 : 2
|25.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|1 : 0
|01.12.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 1
|23.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|3 : 2
|09.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|0 : 0
|03.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|2 : 3
|28.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|0 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|13
|33
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|12
|31
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|12
|30
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|13
|27
|5
|Брага
|13
|24
|6
|Витория Гимарайнш
|13
|21
|7
|Морейренсе
|13
|20
|8
|Фамаликан
|12
|17
|9
|Риу Аве
|13
|15
|10
|Эшторил
|13
|14
|11
|Каза Пия
|12
|13
|12
|Жил Висенте
|13
|13
|13
|Боавишта
|12
|10
|14
|АВС
|12
|10
|15
|Эштрела
|12
|9
| 16
Стыковая зона
|Насьонал
|12
|9
| 17
Зона вылета
|Арока
|12
|8
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|12
|8