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Вест Бромвич Альбион - Шеффилд Юнайтед 08 Декабря прямая трансляция

Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
08 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 19-й тур
Вест Бромвич Альбион
Шеффилд Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Главные тренеры
Испания Карлос Корберан
Англия Крис Уайлдер
История личных встреч
26.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 0Вест Бромвич Альбион
29.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 2Шеффилд Юнайтед
11.08.2022 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Вест Бромвич Альбион1 : 0Шеффилд Юнайтед
09.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 0Вест Бромвич Альбион
18.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Вест Бромвич Альбион4 : 0Шеффилд Юнайтед
02.02.2021 Англия - Премьер-лига 22-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 1Вест Бромвич Альбион
28.11.2020 Англия - Премьер-лига 10-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 0Шеффилд Юнайтед
23.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 1Шеффилд Юнайтед
14.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 2Вест Бромвич Альбион
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур 1 : 1Вест Бромвич Альбион
26.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур 0 : 0Вест Бромвич Альбион
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 2
10.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур 1 : 2Вест Бромвич Альбион
07.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 0
29.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 0
26.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур Шеффилд Юнайтед3 : 0
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур 2 : 2Шеффилд Юнайтед
10.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 0
05.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур 1 : 2Шеффилд Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед1938
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед1838
3
Плей-офф
Бёрнли1937
4
Плей-офф
Сандерленд1936
5
Плей-офф
Мидлсбро1931
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс1831
7 Уотфорд1830
8 Вест Бромвич Альбион1828
9 Шеффилд Уэнсдей1926
10 Норвич Сити1925
11 Миллуолл1825
12 Бристоль Сити1925
13 Суонси Сити1924
14 Ковентри Сити1921
15 Сток Сити1921
16 Дерби Каунти1920
17 Престон Норт Энд1919
18 Лутон Таун1919
19 Оксфорд Юнайтед1818
20 Куинз Парк Рейнджерс1918
21 Кардифф Сити1817
22
Зона вылета
Плимут Аргайл1817
23
Зона вылета
Портсмут1716
24
Зона вылета
Халл Сити1915

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