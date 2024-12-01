Вест Бромвич Альбион - Шеффилд Юнайтед 08 Декабря прямая трансляция
Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
08 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 19-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Главные тренеры
|Карлос Корберан
|Крис Уайлдер
История личных встреч
|26.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|2 : 0
|29.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|0 : 2
|11.08.2022
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 0
|09.02.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|2 : 0
|18.08.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|4 : 0
|02.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 1
|28.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|23.02.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|0 : 1
|14.12.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|1 : 2
|30.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|18-й тур
|1 : 1
|26.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|17-й тур
|0 : 0
|23.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|16-й тур
|2 : 2
|10.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|15-й тур
|1 : 2
|07.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|14-й тур
|0 : 0
|29.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|18-й тур
|1 : 0
|26.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|17-й тур
|3 : 0
|23.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|16-й тур
|2 : 2
|10.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|15-й тур
|1 : 0
|05.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|14-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лидс Юнайтед
|19
|38
| 2
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|18
|38
| 3
Плей-офф
|Бёрнли
|19
|37
| 4
Плей-офф
|Сандерленд
|19
|36
| 5
Плей-офф
|Мидлсбро
|19
|31
| 6
Плей-офф
|Блэкберн Роверс
|18
|31
|7
|Уотфорд
|18
|30
|8
|Вест Бромвич Альбион
|18
|28
|9
|Шеффилд Уэнсдей
|19
|26
|10
|Норвич Сити
|19
|25
|11
|Миллуолл
|18
|25
|12
|Бристоль Сити
|19
|25
|13
|Суонси Сити
|19
|24
|14
|Ковентри Сити
|19
|21
|15
|Сток Сити
|19
|21
|16
|Дерби Каунти
|19
|20
|17
|Престон Норт Энд
|19
|19
|18
|Лутон Таун
|19
|19
|19
|Оксфорд Юнайтед
|18
|18
|20
|Куинз Парк Рейнджерс
|19
|18
|21
|Кардифф Сити
|18
|17
| 22
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|18
|17
| 23
Зона вылета
|Портсмут
|17
|16
| 24
Зона вылета
|Халл Сити
|19
|15