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Ян - Кёльн 08 Декабря прямая трансляция

Стадион: Янштадион (Регенсбург, Германия), вместимость: 15224
08 Декабря 2024 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 15-й тур
Ян
Кёльн

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ян - Кёльн, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Янштадион (Регенсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ян
Регенсбург
Кёльн
Кёльн
Главные тренеры
Австрия Герхард Штрубер
Германия Штеффен Баумгарт
История личных встреч
30.07.2022 Кубок Германии 1-й раунд Ян2 : 2 4 : 3Кёльн
03.02.2021 Кубок Германии 1/8 финала Ян2 : 2 4 : 3Кёльн
12.05.2019 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Кёльн3 : 5Ян
07.12.2018 Германия - Вторая Бундеслига 16-й тур Ян1 : 3Кёльн
03.12.2024 Кубок Германии 1/8 финала Ян0 : 3
30.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур 0 : 0Ян
24.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур Ян0 : 1
10.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур 2 : 0Ян
02.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур Ян1 : 0
04.12.2024 Кубок Германии 1/8 финала Кёльн2 : 1 ДВ
30.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур Кёльн2 : 2
22.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур 0 : 1Кёльн
09.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур Кёльн1 : 0
02.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур 0 : 1Кёльн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Падерборн 071527
2
Повышение
Кайзерслаутерн1526
3
Плей-офф за повышение
Ганновер-961526
4 Эльверсберг1525
5 Гамбург1423
6 Карлсруэ1523
7 Кёльн1422
8 Фортуна1422
9 Магдебург1421
10 Герта1521
11 Дармштадт 981420
12 Нюрнберг1519
13 Гройтер Фюрт1517
14 Шальке-041516
15 Айнтрахт Б1413
16
Стыковая зона
Ульм 18461512
17
Зона вылета
Пройссен Мюнстер1412
18
Зона вылета
Ян148

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