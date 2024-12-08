Ян - Кёльн 08 Декабря прямая трансляция
Стадион: Янштадион (Регенсбург, Германия), вместимость: 15224
08 Декабря 2024 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 15-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ян - Кёльн, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Янштадион (Регенсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ян
Регенсбург
Кёльн
Кёльн
Главные тренеры
|Герхард Штрубер
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|30.07.2022
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 2 4 : 3
|03.02.2021
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 2 4 : 3
|12.05.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|3 : 5
|07.12.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|1 : 3
|03.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|0 : 3
|30.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|14-й тур
|0 : 0
|24.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|0 : 1
|10.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|12-й тур
|2 : 0
|02.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|04.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 1 ДВ
|30.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|14-й тур
|2 : 2
|22.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|0 : 1
|09.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|12-й тур
|1 : 0
|02.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|11-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Падерборн 07
|15
|27
| 2
Повышение
|Кайзерслаутерн
|15
|26
| 3
Плей-офф за повышение
|Ганновер-96
|15
|26
|4
|Эльверсберг
|15
|25
|5
|Гамбург
|14
|23
|6
|Карлсруэ
|15
|23
|7
|Кёльн
|14
|22
|8
|Фортуна
|14
|22
|9
|Магдебург
|14
|21
|10
|Герта
|15
|21
|11
|Дармштадт 98
|14
|20
|12
|Нюрнберг
|15
|19
|13
|Гройтер Фюрт
|15
|17
|14
|Шальке-04
|15
|16
|15
|Айнтрахт Б
|14
|13
| 16
Стыковая зона
|Ульм 1846
|15
|12
| 17
Зона вылета
|Пройссен Мюнстер
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Ян
|14
|8