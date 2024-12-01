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Фортуна - Айнтрахт Б 08 Декабря прямая трансляция

Стадион: Дюссельдорф Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
08 Декабря 2024 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 15-й тур
Фортуна
Айнтрахт Б

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Айнтрахт Б, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Дюссельдорф Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фортуна
Дюссельдорф
Айнтрахт Б
Брауншвейг
История личных встреч
07.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Фортуна2 : 0Айнтрахт Б
27.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Айнтрахт Б1 : 4Фортуна
24.02.2023 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Фортуна3 : 1Айнтрахт Б
20.08.2022 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Айнтрахт Б2 : 2Фортуна
08.05.2021 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Фортуна2 : 2Айнтрахт Б
11.01.2021 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур Айнтрахт Б0 : 0Фортуна
15.12.2017 Германия - Вторая Бундеслига 18-й тур Айнтрахт Б0 : 1Фортуна
31.07.2017 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Фортуна2 : 2Айнтрахт Б
13.03.2017 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Фортуна1 : 2Айнтрахт Б
23.09.2016 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Айнтрахт Б2 : 1Фортуна
01.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур 2 : 2Фортуна
23.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур Фортуна0 : 2
09.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур Фортуна1 : 1
01.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур 1 : 0Фортуна
26.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур Фортуна3 : 4
30.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур Айнтрахт Б0 : 0
24.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур 3 : 2Айнтрахт Б
08.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур Айнтрахт Б3 : 1
03.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур 0 : 0Айнтрахт Б
27.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур Айнтрахт Б1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Падерборн 071527
2
Повышение
Кайзерслаутерн1526
3
Плей-офф за повышение
Ганновер-961526
4 Эльверсберг1525
5 Гамбург1423
6 Карлсруэ1523
7 Кёльн1422
8 Фортуна1422
9 Магдебург1421
10 Герта1521
11 Дармштадт 981420
12 Нюрнберг1519
13 Гройтер Фюрт1517
14 Шальке-041516
15 Айнтрахт Б1413
16
Стыковая зона
Ульм 18461512
17
Зона вылета
Пройссен Мюнстер1412
18
Зона вылета
Ян148

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