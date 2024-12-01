Дила - Колхети-1913 08 Декабря прямая трансляция
08 Декабря 2024 года в 12:30 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 36-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дила - Колхети-1913, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 12:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 36-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дила
Гори
Колхети-1913
Поти
История личных встреч
|01.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|27-й тур
|2 : 2
|02.06.2024
|Грузия — Высшая лига
|18-й тур
|1 : 1
|16.04.2024
|Грузия — Высшая лига
|9-й тур
|1 : 3
|10.11.2018
|Грузия - Высшая лига
|32-й тур
|1 : 0
|01.09.2018
|Грузия - Высшая лига
|23-й тур
|0 : 2
|09.06.2018
|Грузия - Высшая лига
|14-й тур
|2 : 0
|05.04.2018
|Грузия - Высшая лига
|5-й тур
|0 : 3
|04.11.2017
|Грузия - Высшая лига
|33-й тур
|1 : 0
|27.08.2017
|Грузия - Высшая лига
|24-й тур
|3 : 0
|27.05.2017
|Грузия - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 0
|01.12.2024
|Грузия — Высшая лига
|35-й тур
|0 : 2
|27.11.2024
|Грузия — Высшая лига
|34-й тур
|0 : 1
|23.11.2024
|Грузия — Высшая лига
|33-й тур
|1 : 0
|08.11.2024
|Грузия — Высшая лига
|32-й тур
|3 : 2
|02.11.2024
|Грузия — Высшая лига
|31-й тур
|1 : 1
|01.12.2024
|Грузия — Высшая лига
|35-й тур
|3 : 0
|27.11.2024
|Грузия — Высшая лига
|34-й тур
|1 : 1
|23.11.2024
|Грузия — Высшая лига
|33-й тур
|3 : 1
|09.11.2024
|Грузия — Высшая лига
|32-й тур
|3 : 0
|01.11.2024
|Грузия — Высшая лига
|31-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Сабуртало
|35
|74
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Дила
|35
|68
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо Кт
|35
|67
|4
|Динамо Бт
|35
|52
|5
|Самгурали
|35
|43
|6
|Динамо Тб
|35
|39
|7
|Колхети-1913
|35
|38
| 8
Стыковая зона
|Гагра
|35
|35
| 9
Стыковая зона
|Телави
|35
|34
| 10
Зона вылета
|Самтредиа
|35
|27