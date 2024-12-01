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Дила - Колхети-1913 08 Декабря прямая трансляция

08 Декабря 2024 года в 12:30 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 36-й тур
Дила
Колхети-1913

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дила - Колхети-1913, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 12:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 36-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дила
Гори
Колхети-1913
Поти
История личных встреч
01.10.2024 Грузия — Высшая лига 27-й тур Колхети-19132 : 2Дила
02.06.2024 Грузия — Высшая лига 18-й тур Дила1 : 1Колхети-1913
16.04.2024 Грузия — Высшая лига 9-й тур Колхети-19131 : 3Дила
10.11.2018 Грузия - Высшая лига 32-й тур Дила1 : 0Колхети-1913
01.09.2018 Грузия - Высшая лига 23-й тур Колхети-19130 : 2Дила
09.06.2018 Грузия - Высшая лига 14-й тур Дила2 : 0Колхети-1913
05.04.2018 Грузия - Высшая лига 5-й тур Колхети-19130 : 3Дила
04.11.2017 Грузия - Высшая лига 33-й тур Колхети-19131 : 0Дила
27.08.2017 Грузия - Высшая лига 24-й тур Дила3 : 0Колхети-1913
27.05.2017 Грузия - Высшая лига 15-й тур Колхети-19130 : 0Дила
01.12.2024 Грузия — Высшая лига 35-й тур 0 : 2Дила
27.11.2024 Грузия — Высшая лига 34-й тур 0 : 1Дила
23.11.2024 Грузия — Высшая лига 33-й тур Дила1 : 0
08.11.2024 Грузия — Высшая лига 32-й тур 3 : 2Дила
02.11.2024 Грузия — Высшая лига 31-й тур Дила1 : 1
01.12.2024 Грузия — Высшая лига 35-й тур Колхети-19133 : 0
27.11.2024 Грузия — Высшая лига 34-й тур 1 : 1Колхети-1913
23.11.2024 Грузия — Высшая лига 33-й тур Колхети-19133 : 1
09.11.2024 Грузия — Высшая лига 32-й тур 3 : 0Колхети-1913
01.11.2024 Грузия — Высшая лига 31-й тур Колхети-19131 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Сабуртало3574
2
Квалификация Лиги конференций
Дила3568
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт3567
4 Динамо Бт3552
5 Самгурали3543
6 Динамо Тб3539
7 Колхети-19133538
8
Стыковая зона
Гагра3535
9
Стыковая зона
Телави3534
10
Зона вылета
Самтредиа3527

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