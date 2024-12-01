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Сабуртало - Самгурали 08 Декабря прямая трансляция

08 Декабря 2024 года в 15:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 36-й тур
Сабуртало
Самгурали

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сабуртало - Самгурали, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 36-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сабуртало
Тбилиси
Самгурали
Цхалтубо
История личных встреч
30.09.2024 Грузия — Высшая лига 27-й тур Самгурали3 : 4Сабуртало
01.06.2024 Грузия — Высшая лига 18-й тур Сабуртало1 : 2Самгурали
15.04.2024 Грузия — Высшая лига 9-й тур Самгурали2 : 3Сабуртало
23.11.2023 Грузия - Высшая лига 34-й тур Сабуртало2 : 2Самгурали
17.09.2023 Грузия - Высшая лига 25-й тур Самгурали1 : 0Сабуртало
24.05.2023 Грузия - Высшая лига 16-й тур Сабуртало5 : 1Самгурали
09.04.2023 Грузия - Высшая лига 7-й тур Самгурали2 : 1Сабуртало
01.10.2022 Грузия - Высшая лига 28-й тур Самгурали0 : 3Сабуртало
25.06.2022 Грузия - Высшая лига 19-й тур Сабуртало3 : 1Самгурали
29.04.2022 Грузия - Высшая лига 10-й тур Самгурали3 : 0Сабуртало
01.12.2024 Грузия — Высшая лига 35-й тур 1 : 2Сабуртало
27.11.2024 Грузия — Высшая лига 34-й тур Сабуртало1 : 1
23.11.2024 Грузия — Высшая лига 33-й тур 0 : 1Сабуртало
08.11.2024 Грузия — Высшая лига 32-й тур Сабуртало3 : 2
01.11.2024 Грузия — Высшая лига 31-й тур 0 : 2Сабуртало
01.12.2024 Грузия — Высшая лига 35-й тур Самгурали2 : 1
27.11.2024 Грузия — Высшая лига 34-й тур 0 : 0Самгурали
23.11.2024 Грузия — Высшая лига 33-й тур Самгурали1 : 0
10.11.2024 Грузия — Высшая лига 32-й тур Самгурали4 : 2
01.11.2024 Грузия — Высшая лига 31-й тур 1 : 1Самгурали
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Сабуртало3574
2
Квалификация Лиги конференций
Дила3568
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт3567
4 Динамо Бт3552
5 Самгурали3543
6 Динамо Тб3539
7 Колхети-19133538
8
Стыковая зона
Гагра3535
9
Стыковая зона
Телави3534
10
Зона вылета
Самтредиа3527

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