Сабуртало - Самгурали 08 Декабря прямая трансляция
08 Декабря 2024 года в 15:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 36-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сабуртало - Самгурали, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 36-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сабуртало
Тбилиси
Самгурали
Цхалтубо
История личных встреч
|30.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|27-й тур
|3 : 4
|01.06.2024
|Грузия — Высшая лига
|18-й тур
|1 : 2
|15.04.2024
|Грузия — Высшая лига
|9-й тур
|2 : 3
|23.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|34-й тур
|2 : 2
|17.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|25-й тур
|1 : 0
|24.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|16-й тур
|5 : 1
|09.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|7-й тур
|2 : 1
|01.10.2022
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|0 : 3
|25.06.2022
|Грузия - Высшая лига
|19-й тур
|3 : 1
|29.04.2022
|Грузия - Высшая лига
|10-й тур
|3 : 0
|01.12.2024
|Грузия — Высшая лига
|35-й тур
|1 : 2
|27.11.2024
|Грузия — Высшая лига
|34-й тур
|1 : 1
|23.11.2024
|Грузия — Высшая лига
|33-й тур
|0 : 1
|08.11.2024
|Грузия — Высшая лига
|32-й тур
|3 : 2
|01.11.2024
|Грузия — Высшая лига
|31-й тур
|0 : 2
|01.12.2024
|Грузия — Высшая лига
|35-й тур
|2 : 1
|27.11.2024
|Грузия — Высшая лига
|34-й тур
|0 : 0
|23.11.2024
|Грузия — Высшая лига
|33-й тур
|1 : 0
|10.11.2024
|Грузия — Высшая лига
|32-й тур
|4 : 2
|01.11.2024
|Грузия — Высшая лига
|31-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Сабуртало
|35
|74
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Дила
|35
|68
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо Кт
|35
|67
|4
|Динамо Бт
|35
|52
|5
|Самгурали
|35
|43
|6
|Динамо Тб
|35
|39
|7
|Колхети-1913
|35
|38
| 8
Стыковая зона
|Гагра
|35
|35
| 9
Стыковая зона
|Телави
|35
|34
| 10
Зона вылета
|Самтредиа
|35
|27