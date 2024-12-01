Хетафе - Эспаньол 09 Декабря прямая трансляция
Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
09 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 16-й тур
Главный судья: Матео Бускетс Феррер (Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Эспаньол, которое состоится 09 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хетафе
Хетафе
Эспаньол
Барселона
|13
|вр
|Давид Сория
|12
|зщ
|Аллан Ньом
|2
|зщ
|Джене
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|16
|зщ
|Диего Рико
|5
|пз
|Луис Милья
|6
|пз
|Крисантус Уче
|7
|пз
|Алекс Сола
|8
|пз
|Мауро Арамбарри
|17
|нп
|Карлес Сайоль
|18
|нп
|Альваро Родригес
|1
|вр
|Жоан Гарсия
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|3
|зщ
|Серхи Гомес
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|14
|зщ
|Бриан Оливан
|12
|зщ
|Альваро Техеро
|10
|пз
|Поль Лосано
|20
|пз
|Алекс Крал
|17
|нп
|Хофре Каррерас
|24
|нп
|Ирвен Кардона
|7
|нп
|Хавьер Пуадо
Главные тренеры
|Хосе Бордалас
|Маноло Гонсалес
История личных встреч
|06.01.2024
|Кубок Испании
|1/16 финала
|0 : 1
|30.04.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 0
|15.01.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 2
|05.03.2022
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 0
|31.10.2021
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 1
|16.06.2020
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 0
|24.11.2019
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 1
|02.04.2019
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 1
|01.12.2018
|Испания - Примера
|14-й тур
|3 : 0
|15.04.2018
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 0
|05.12.2024
|Кубок Испании
|2. 2-й тур
|0 : 0 0 : 3
|01.12.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|2 : 0
|26.11.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 3
|22.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 0
|10.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|0 : 1
|03.12.2024
|Кубок Испании
|2. 2-й тур
|2 : 0
|30.11.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|3 : 1
|23.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|4 : 1
|03.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|3 : 1
|31.10.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|17
|38
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|16
|36
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|15
|32
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|17
|32
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|15
|26
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Осасуна
|16
|24
|7
|Мальорка
|17
|24
|8
|Реал Сосьедад
|16
|24
|9
|Жирона
|16
|22
|10
|Сельта
|16
|21
|11
|Бетис
|16
|21
|12
|Севилья
|15
|19
|13
|Райо Вальекано
|15
|19
|14
|Лас-Пальмас
|16
|18
|15
|Алавес
|16
|15
|16
|Леганес
|16
|15
|17
|Хетафе
|15
|13
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|14
|13
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|14
|10
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|16
|9