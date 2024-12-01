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Хетафе - Эспаньол 09 Декабря прямая трансляция

Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
09 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 16-й тур
Главный судья: Матео Бускетс Феррер (Испания);
Хетафе
Эспаньол

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Эспаньол, которое состоится 09 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Эспаньол
Барселона
13 Испания вр Давид Сория
12 Камерун зщ Аллан Ньом
2 Того зщ Джене
15 Парагвай зщ Омар Альдерете
16 Испания зщ Диего Рико
5 Испания пз Луис Милья
6 Нигерия пз Крисантус Уче
7 Испания пз Алекс Сола
8 Уругвай пз Мауро Арамбарри
17 Испания нп Карлес Сайоль
18 Уругвай нп Альваро Родригес
1 Испания вр Жоан Гарсия
23 Марокко зщ Омар Эль-Хилали
3 Испания зщ Серхи Гомес
6 Уругвай зщ Леандро Кабрера
14 Испания зщ Бриан Оливан
12 Испания зщ Альваро Техеро
10 Испания пз Поль Лосано
20 Чехия пз Алекс Крал
17 Испания нп Хофре Каррерас
24 Франция нп Ирвен Кардона
7 Испания нп Хавьер Пуадо
Главные тренеры
Испания Хосе Бордалас
Испания Маноло Гонсалес
История личных встреч
06.01.2024 Кубок Испании 1/16 финала Эспаньол0 : 1Хетафе
30.04.2023 Испания - Примера 32-й тур Эспаньол1 : 0Хетафе
15.01.2023 Испания - Примера 17-й тур Хетафе1 : 2Эспаньол
05.03.2022 Испания - Примера 27-й тур Эспаньол2 : 0Хетафе
31.10.2021 Испания - Примера 12-й тур Хетафе2 : 1Эспаньол
16.06.2020 Испания - Примера 29-й тур Хетафе0 : 0Эспаньол
24.11.2019 Испания - Примера 14-й тур Эспаньол1 : 1Хетафе
02.04.2019 Испания - Примера 30-й тур Эспаньол1 : 1Хетафе
01.12.2018 Испания - Примера 14-й тур Хетафе3 : 0Эспаньол
15.04.2018 Испания - Примера 32-й тур Хетафе1 : 0Эспаньол
05.12.2024 Кубок Испании 2. 2-й тур 0 : 0 0 : 3Хетафе
01.12.2024 Испания — Примера 15-й тур 2 : 0Хетафе
26.11.2024 Кубок Испании 1-й раунд 0 : 3Хетафе
22.11.2024 Испания — Примера 14-й тур Хетафе2 : 0
10.11.2024 Испания — Примера 13-й тур Хетафе0 : 1
03.12.2024 Кубок Испании 2. 2-й тур 2 : 0Эспаньол
30.11.2024 Испания — Примера 15-й тур Эспаньол3 : 1
23.11.2024 Испания — Примера 14-й тур 4 : 1Эспаньол
03.11.2024 Испания — Примера 12-й тур 3 : 1Эспаньол
31.10.2024 Кубок Испании 1-й раунд 0 : 4Эспаньол
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1738
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1636
3
Лига чемпионов
Атлетико М1532
4
Лига чемпионов
Атлетик Б1732
5
Лига Европы
Вильярреал1526
6
Квалификация Лиги конференций
Осасуна1624
7 Мальорка1724
8 Реал Сосьедад1624
9 Жирона1622
10 Сельта1621
11 Бетис1621
12 Севилья1519
13 Райо Вальекано1519
14 Лас-Пальмас1618
15 Алавес1615
16 Леганес1615
17 Хетафе1513
18
Зона вылета
Эспаньол1413
19
Зона вылета
Валенсия1410
20
Зона вылета
Вальядолид169

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