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Эштрела - Арока 09 Декабря прямая трансляция

Стадион: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия), вместимость: 9288
09 Декабря 2024 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 13-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
Эштрела
Арока

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Арока, которое состоится 09 Декабря 2024 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эштрела
Амадора
Арока
Арока
30 Бразилия вр Бруно
13 Португалия зщ Miguel Lopes
4 Португалия зщ Франсишку Феррейра
22 Бразилия пз Леу Кордейру
6 Бразилия пз Jesus Igor
10 Аргентина пз Алан Руис
2 Португалия нп Travassos
28 Португалия нп Рубен Лима
97 Кабо-Верде нп Жовани Кабрал
25 Португалия нп Нилтон Варела
9 Бразилия нп Родриго Перейра
58 Германия вр Нико Мантль
28 Португалия зщ Тиагу Эшгаю
73 Португалия зщ Шику Ламба
3 Испания зщ Хосе Фонтан
27 Мали зщ Амаду Данте
89 Португалия пз Педру Сантуш
5 Португалия пз Давид Симау
10 Испания пз Хасон
21 Япония пз Таити Фукуи
19 Уругвай нп Alfonso Trezza
39 Португалия нп Энрике Араужу
Главные тренеры
Португалия Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
05.05.2024 Португалия — Примейра 32-й тур Арока0 : 0Эштрела
28.12.2023 Португалия — Примейра 15-й тур Эштрела1 : 4Арока
29.11.2024 Португалия — Примейра 12-й тур 1 : 0Эштрела
23.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала 7 : 0Эштрела
10.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур Эштрела2 : 0
01.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур 5 : 1Эштрела
27.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур Эштрела2 : 2
01.12.2024 Португалия — Примейра 12-й тур Арока0 : 2
23.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала Арока1 : 2
09.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур 0 : 0Арока
03.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур Арока1 : 2
26.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур 4 : 1Арока
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1333
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика1231
3
Квалификация Лиги Европы
Порту1331
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара1327
5 Брага1324
6 Витория Гимарайнш1321
7 Морейренсе1320
8 Фамаликан1318
9 Риу Аве1315
10 Каза Пия1314
11 Эшторил1314
12 Жил Висенте1313
13 Боавишта1311
14 АВС1311
15 Эштрела129
16
Стыковая зона
Насьонал129
17
Зона вылета
Фаренсе139
18
Зона вылета
Арока128

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