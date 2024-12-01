Эштрела - Арока 09 Декабря прямая трансляция
Стадион: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия), вместимость: 9288
09 Декабря 2024 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 13-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Арока, которое состоится 09 Декабря 2024 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эштрела
Амадора
Арока
Арока
|30
|вр
|Бруно
|13
|зщ
|Miguel Lopes
|4
|зщ
|Франсишку Феррейра
|22
|пз
|Леу Кордейру
|6
|пз
|Jesus Igor
|10
|пз
|Алан Руис
|2
|нп
|Travassos
|28
|нп
|Рубен Лима
|97
|нп
|Жовани Кабрал
|25
|нп
|Нилтон Варела
|9
|нп
|Родриго Перейра
|58
|вр
|Нико Мантль
|28
|зщ
|Тиагу Эшгаю
|73
|зщ
|Шику Ламба
|3
|зщ
|Хосе Фонтан
|27
|зщ
|Амаду Данте
|89
|пз
|Педру Сантуш
|5
|пз
|Давид Симау
|10
|пз
|Хасон
|21
|пз
|Таити Фукуи
|19
|нп
|Alfonso Trezza
|39
|нп
|Энрике Араужу
Главные тренеры
|Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
|05.05.2024
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|0 : 0
|28.12.2023
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|1 : 4
|29.11.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|1 : 0
|23.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|7 : 0
|10.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|2 : 0
|01.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|5 : 1
|27.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|2 : 2
|01.12.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 2
|23.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|1 : 2
|09.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|0 : 0
|03.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|1 : 2
|26.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|13
|33
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|12
|31
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|13
|31
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|13
|27
|5
|Брага
|13
|24
|6
|Витория Гимарайнш
|13
|21
|7
|Морейренсе
|13
|20
|8
|Фамаликан
|13
|18
|9
|Риу Аве
|13
|15
|10
|Каза Пия
|13
|14
|11
|Эшторил
|13
|14
|12
|Жил Висенте
|13
|13
|13
|Боавишта
|13
|11
|14
|АВС
|13
|11
|15
|Эштрела
|12
|9
| 16
Стыковая зона
|Насьонал
|12
|9
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|13
|9
| 18
Зона вылета
|Арока
|12
|8