Жирона - Ливерпуль 10 Декабря прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
10 Декабря 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Ливерпуль, которое состоится 10 Декабря 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жирона
Жирона, Испания
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|16
|зщ
|Алехандро Франсес
|15
|зщ
|Хуанпе
|18
|зщ
|Ладислав Крейчи
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|23
|пз
|Иван Мартин
|14
|пз
|Ориоль Ромеу
|6
|пз
|Донни ван де Бек
|20
|нп
|Брайан Хиль
|19
|нп
|Боян Миовски
|62
|вр
|Кивин Келлехер
|66
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|2
|зщ
|Джозеф Гомес
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|17
|пз
|Кёртис Джонс
|11
|пз
|Мохамед Салах
|18
|пз
|Коди Гакпо
|7
|нп
|Луис Диас
Главные тренеры
|Мичел Санчес
|Арне Слот
История личных встреч
|07.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|0 : 3
|04.12.2024
|Кубок Испании
|2. 2-й тур
|0 : 0 4 : 3
|01.12.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|2 : 2
|27.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 0
|23.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|4 : 1
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 3
|01.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 0
|27.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 0
|24.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 3
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Жирона» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ливерпуль
|5
|15
| 2
1/8 финала
|Интер М
|5
|13
| 3
1/8 финала
|Барселона
|5
|12
| 4
1/8 финала
|Боруссия Д
|5
|12
| 5
1/8 финала
|Аталанта
|5
|11
| 6
1/8 финала
|Байер
|5
|10
| 7
1/8 финала
|Арсенал
|5
|10
| 8
1/8 финала
|Монако
|5
|10
| 9
Плей-офф
|Астон Вилла
|5
|10
| 10
Плей-офф
|Спортинг
|5
|10
| 11
Плей-офф
|Брест
|5
|10
| 12
Плей-офф
|Лилль
|5
|10
| 13
Плей-офф
|Бавария
|5
|9
| 14
Плей-офф
|Бенфика
|5
|9
| 15
Плей-офф
|Атлетико М
|5
|9
| 16
Плей-офф
|Милан
|5
|9
| 17
Плей-офф
|Манчестер Сити
|5
|8
| 18
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|5
|8
| 19
Плей-офф
|Ювентус
|5
|8
| 20
Плей-офф
|Селтик
|5
|8
| 21
Плей-офф
|Фейеноорд
|5
|7
| 22
Плей-офф
|Брюгге
|5
|7
| 23
Плей-офф
|Динамо З
|5
|7
| 24
Плей-офф
|Реал Мадрид
|5
|6
|25
|ПСЖ
|5
|4
|26
|Шахтёр
|5
|4
|27
|Штутгарт
|5
|4
|28
|Спарта П
|5
|4
|29
|Штурм
|5
|3
|30
|Жирона
|5
|3
|31
|Црвена Звезда
|5
|3
|32
|Ред Булл Зальцбург
|5
|3
|33
|Болонья
|5
|1
|34
|РБ Лейпциг
|5
|0
|35
|Слован Бр
|5
|0
|36
|Янг Бойз
|5
|0