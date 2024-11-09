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Жирона - Ливерпуль 10 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
10 Декабря 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Жирона
Ливерпуль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Ливерпуль, которое состоится 10 Декабря 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жирона
Жирона, Испания
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
13АргентинаврПауло Гассанига
16ИспаниязщАлехандро Франсес
15Испаниязщ Хуанпе
18ЧехиязщЛадислав Крейчи
17НидерландызщДейли Блинд
3ИспаниязщМигель Гутьеррес
23ИспанияпзИван Мартин
14ИспанияпзОриоль Ромеу
6НидерландыпзДонни ван де Бек
20ИспаниянпБрайан Хиль
19Северная МакедониянпБоян Миовски
62ИрландияврКивин Келлехер
66АнглиязщТрент Александер-Арнольд
2АнглиязщДжозеф Гомес
4НидерландызщВирджил ван Дейк
26ШотландиязщЭндрю Робертсон
8ВенгрияпзДоминик Собослаи
38НидерландыпзРайан Гравенберх
17АнглияпзКёртис Джонс
11ЕгипетпзМохамед Салах
18НидерландыпзКоди Гакпо
7КолумбиянпЛуис Диас
Главные тренеры
ИспанияМичел Санчес
НидерландыАрне Слот
История личных встреч
07.12.2024Испания — Примера16-й турЖирона0 : 3
04.12.2024Кубок Испании2. 2-й тур0 : 0 4 : 3Жирона
01.12.2024Испания — Примера15-й тур2 : 2Жирона
27.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур1 : 0Жирона
23.11.2024Испания — Примера14-й турЖирона4 : 1
04.12.2024Англия — Премьер-лига14-й тур3 : 3Ливерпуль
01.12.2024Англия — Премьер-лига13-й турЛиверпуль2 : 0
27.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турЛиверпуль2 : 0
24.11.2024Англия — Премьер-лига12-й тур2 : 3Ливерпуль
09.11.2024Англия — Премьер-лига11-й турЛиверпуль2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Жирона» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль515
2
1/8 финала
Интер М513
3
1/8 финала
Барселона512
4
1/8 финала
Боруссия Д512
5
1/8 финала
Аталанта511
6
1/8 финала
Байер510
7
1/8 финала
Арсенал510
8
1/8 финала
Монако510
9
Плей-офф
Астон Вилла510
10
Плей-офф
Спортинг510
11
Плей-офф
Брест510
12
Плей-офф
Лилль510
13
Плей-офф
Бавария59
14
Плей-офф
Бенфика59
15
Плей-офф
Атлетико М59
16
Плей-офф
Милан59
17
Плей-офф
Манчестер Сити58
18
Плей-офф
ПСВ Эйндховен58
19
Плей-офф
Ювентус58
20
Плей-офф
Селтик58
21
Плей-офф
Фейеноорд57
22
Плей-офф
Брюгге57
23
Плей-офф
Динамо З57
24
Плей-офф
Реал Мадрид56
25 ПСЖ54
26 Шахтёр54
27 Штутгарт54
28 Спарта П54
29 Штурм53
30 Жирона53
31 Црвена Звезда53
32 Ред Булл Зальцбург53
33 Болонья51
34 РБ Лейпциг50
35 Слован Бр50
36 Янг Бойз50

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