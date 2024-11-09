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Брест - ПСВ Эйндховен 10 Декабря прямая трансляция

Стадион: Стад дю Рудуру (Генгам, Франция), вместимость: 19003
10 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Брест
ПСВ Эйндховен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - ПСВ Эйндховен, которое состоится 10 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Стад дю Рудуру (Генгам, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брест
Брест, Франция
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
40НидерландыврМарко Бизот
5ФранциязщБрендан Шардонне
25ФранциязщЖюльен Ле Кардиналь
22МализщМассадио Айдара
8ФранцияпзЮго Маньетти
9МалипзКамори Думбия
6ШвейцарияпзЭдимилсон Фернандеш
45ФранцияпзМахди Камара
26ФранцияпзМатиас Перейра Лаж
10ФранциянпРомен дель Кастильо
17СенегалнпАбдалла Сима
1АргентинаврВальтер Бенитес
2НидерландызщРик Карсдорп
6НидерландызщРайан Фламинго
18ФранциязщОливье Боскальи
32БельгиязщМаттео Дамс
17БразилиязщМауро Жуниор
34МароккопзИсмаэль Сайбари
7СШАнпМалик Тилльман
11БельгиянпЖоан Бакайоко
9НидерландынпЛюк де Йонг
10НидерландынпНоа Ланг
Главные тренеры
ФранцияЭрик Руа
НидерландыПетер Бош
История личных встреч
06.12.2024Франция — Лига 114-й тур3 : 1Брест
30.11.2024Франция — Лига 113-й турБрест3 : 1
26.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур3 : 0Брест
22.11.2024Франция — Лига 112-й тур3 : 2Брест
10.11.2024Франция — Лига 111-й тур3 : 1Брест
06.12.2024Нидерланды — Эредивизия15-й турПСВ Эйндховен6 : 1
01.12.2024Нидерланды — Эредивизия14-й тур2 : 5ПСВ Эйндховен
27.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турПСВ Эйндховен3 : 2
23.11.2024Нидерланды — Эредивизия13-й турПСВ Эйндховен5 : 0
09.11.2024Нидерланды — Эредивизия12-й тур0 : 3ПСВ Эйндховен
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль515
2
1/8 финала
Интер М513
3
1/8 финала
Барселона512
4
1/8 финала
Боруссия Д512
5
1/8 финала
Аталанта511
6
1/8 финала
Байер510
7
1/8 финала
Арсенал510
8
1/8 финала
Монако510
9
Плей-офф
Астон Вилла510
10
Плей-офф
Спортинг510
11
Плей-офф
Брест510
12
Плей-офф
Лилль510
13
Плей-офф
Бавария59
14
Плей-офф
Бенфика59
15
Плей-офф
Атлетико М59
16
Плей-офф
Милан59
17
Плей-офф
Манчестер Сити58
18
Плей-офф
ПСВ Эйндховен58
19
Плей-офф
Ювентус58
20
Плей-офф
Селтик58
21
Плей-офф
Фейеноорд57
22
Плей-офф
Брюгге57
23
Плей-офф
Динамо З57
24
Плей-офф
Реал Мадрид56
25 ПСЖ54
26 Шахтёр54
27 Штутгарт54
28 Спарта П54
29 Штурм53
30 Жирона53
31 Црвена Звезда53
32 Ред Булл Зальцбург53
33 Болонья51
34 РБ Лейпциг50
35 Слован Бр50
36 Янг Бойз50

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