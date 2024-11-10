Брюгге - Спортинг 10 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия), вместимость: 29062
10 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брюгге - Спортинг, которое состоится 10 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Спортинг
Лиссабон, Португалия
|22
|вр
|Симон Миньоле
|65
|зщ
|Хоакин Сейс
|4
|зщ
|Хоэль Ордоньес
|44
|зщ
|Брандон Мехеле
|55
|зщ
|Максим Де Кёйпер
|30
|пз
|Ардон Яшари
|15
|пз
|Рафаэль Оньедика
|7
|пз
|Андреас Сков Ольсен
|20
|пз
|Ханс Ванакен
|8
|пз
|Христос Дзолис
|9
|нп
|Ферран Жутгла
|13
|вр
|Владан Ковачевич
|3
|зщ
|Джерри Сен-Жюст
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
|57
|пз
|Джовани Кенда
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|5
|пз
|Хидемаса Морита
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|9
|нп
|Виктор Дьёкереш
|10
|нп
|Маркус Эдвардс
Главные тренеры
|Ники Хайен
|Жоау Перейра
История личных встреч
|07.12.2024
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 17-й тур
|1 : 2
|03.12.2024
|Кубок Бельгии
|1/8 финала
|1 : 3
|30.11.2024
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 16-й тур
|4 : 1
|27.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 1
|23.11.2024
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 15-й тур
|7 : 0
|05.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|2 : 1
|30.11.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 1
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 5
|22.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|6 : 0
|10.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|2 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ливерпуль
|5
|15
| 2
1/8 финала
|Интер М
|5
|13
| 3
1/8 финала
|Барселона
|5
|12
| 4
1/8 финала
|Боруссия Д
|5
|12
| 5
1/8 финала
|Аталанта
|5
|11
| 6
1/8 финала
|Байер
|5
|10
| 7
1/8 финала
|Арсенал
|5
|10
| 8
1/8 финала
|Монако
|5
|10
| 9
Плей-офф
|Астон Вилла
|5
|10
| 10
Плей-офф
|Спортинг
|5
|10
| 11
Плей-офф
|Брест
|5
|10
| 12
Плей-офф
|Лилль
|5
|10
| 13
Плей-офф
|Бавария
|5
|9
| 14
Плей-офф
|Бенфика
|5
|9
| 15
Плей-офф
|Атлетико М
|5
|9
| 16
Плей-офф
|Милан
|5
|9
| 17
Плей-офф
|Манчестер Сити
|5
|8
| 18
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|5
|8
| 19
Плей-офф
|Ювентус
|5
|8
| 20
Плей-офф
|Селтик
|5
|8
| 21
Плей-офф
|Фейеноорд
|5
|7
| 22
Плей-офф
|Брюгге
|5
|7
| 23
Плей-офф
|Динамо З
|5
|7
| 24
Плей-офф
|Реал Мадрид
|5
|6
|25
|ПСЖ
|5
|4
|26
|Шахтёр
|5
|4
|27
|Штутгарт
|5
|4
|28
|Спарта П
|5
|4
|29
|Штурм
|5
|3
|30
|Жирона
|5
|3
|31
|Црвена Звезда
|5
|3
|32
|Ред Булл Зальцбург
|5
|3
|33
|Болонья
|5
|1
|34
|РБ Лейпциг
|5
|0
|35
|Слован Бр
|5
|0
|36
|Янг Бойз
|5
|0