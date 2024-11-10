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Брюгге - Спортинг 10 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия), вместимость: 29062
10 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Брюгге
Спортинг

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брюгге - Спортинг, которое состоится 10 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Спортинг
Лиссабон, Португалия
22БельгияврСимон Миньоле
65БельгиязщХоакин Сейс
4ЭквадорзщХоэль Ордоньес
44БельгиязщБрандон Мехеле
55БельгиязщМаксим Де Кёйпер
30ШвейцарияпзАрдон Яшари
15НигерияпзРафаэль Оньедика
7ДанияпзАндреас Сков Ольсен
20БельгияпзХанс Ванакен
8ГрецияпзХристос Дзолис
9ИспаниянпФерран Жутгла
13Босния и ГерцеговинаврВладан Ковачевич
3НидерландызщДжерри Сен-Жюст
26Кот-д'ИвуарзщУсман Дьоманде
25ПортугалиязщГонсалу Инасиу
20УругвайзщМаксимилиано Хавьер Араухо Вильчес
57ПортугалияпзДжовани Кенда
42ДанияпзМортен Юльманн
5ЯпонияпзХидемаса Морита
17ПортугалиянпФрансиску Тринкан
9ШвециянпВиктор Дьёкереш
10АнглиянпМаркус Эдвардс
Главные тренеры
БельгияНики Хайен
ПортугалияЖоау Перейра
История личных встреч
07.12.2024Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 17-й тур1 : 2Брюгге
03.12.2024Кубок Бельгии1/8 финала1 : 3Брюгге
30.11.2024Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 16-й турБрюгге4 : 1
27.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур1 : 1Брюгге
23.11.2024Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 15-й турБрюгге7 : 0
05.12.2024Португалия — Примейра13-й тур2 : 1Спортинг
30.11.2024Португалия — Примейра12-й турСпортинг0 : 1
26.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турСпортинг1 : 5
22.11.2024Кубок Португалии1/16 финалаСпортинг6 : 0
10.11.2024Португалия — Примейра11-й тур2 : 4Спортинг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль515
2
1/8 финала
Интер М513
3
1/8 финала
Барселона512
4
1/8 финала
Боруссия Д512
5
1/8 финала
Аталанта511
6
1/8 финала
Байер510
7
1/8 финала
Арсенал510
8
1/8 финала
Монако510
9
Плей-офф
Астон Вилла510
10
Плей-офф
Спортинг510
11
Плей-офф
Брест510
12
Плей-офф
Лилль510
13
Плей-офф
Бавария59
14
Плей-офф
Бенфика59
15
Плей-офф
Атлетико М59
16
Плей-офф
Милан59
17
Плей-офф
Манчестер Сити58
18
Плей-офф
ПСВ Эйндховен58
19
Плей-офф
Ювентус58
20
Плей-офф
Селтик58
21
Плей-офф
Фейеноорд57
22
Плей-офф
Брюгге57
23
Плей-офф
Динамо З57
24
Плей-офф
Реал Мадрид56
25 ПСЖ54
26 Шахтёр54
27 Штутгарт54
28 Спарта П54
29 Штурм53
30 Жирона53
31 Црвена Звезда53
32 Ред Булл Зальцбург53
33 Болонья51
34 РБ Лейпциг50
35 Слован Бр50
36 Янг Бойз50

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