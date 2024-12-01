Ред Булл Зальцбург - ПСЖ 10 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ред Булл Арена (Зальцбург, Австрия), вместимость: 31895
10 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ред Булл Зальцбург - ПСЖ, которое состоится 10 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл Арена (Зальцбург, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
ПСЖ
Париж, Франция
|24
|вр
|Александр Шлагер
|91
|зщ
|Камиль Пёнтковски
|6
|зщ
|Самсон Байду
|29
|зщ
|Дауда Гвиндо
|7
|пз
|Николас Капальдо
|10
|пз
|Бобби Кларк
|8
|пз
|Стефан Байчетич
|30
|пз
|Оскар Глух
|49
|пз
|Мусса Кунфоло Йео
|21
|нп
|Петар Ратков
|45
|нп
|Нене Доржеле
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|17
|пз
|Витинья
|8
|пз
|Фабиан Руис
|19
|пз
|Ли Кан Ин
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
|29
|нп
|Брэдли Баркола
Главные тренеры
|Пепейн Лейндерс
|Луис Энрике
История личных встреч
|02.12.2011
|Лига Европы
|Группа F. 5-й тур
|2 : 0
|15.09.2011
|Лига Европы
|Группа F. 1-й тур
|3 : 1
|07.12.2024
|Австрия — Бундеслига
|16-й тур
|2 : 2
|04.12.2024
|Австрия — Бундеслига
|4-й тур
|4 : 0
|30.11.2024
|Австрия — Бундеслига
|15-й тур
|1 : 1
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|5 : 0
|23.11.2024
|Австрия — Бундеслига
|14-й тур
|1 : 2
|06.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|0 : 0
|30.11.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|1 : 1
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 0
|22.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|3 : 0
|09.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|2 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Ред Булл Зальцбург» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ливерпуль
|5
|15
| 2
1/8 финала
|Интер М
|5
|13
| 3
1/8 финала
|Барселона
|5
|12
| 4
1/8 финала
|Боруссия Д
|5
|12
| 5
1/8 финала
|Аталанта
|5
|11
| 6
1/8 финала
|Байер
|5
|10
| 7
1/8 финала
|Арсенал
|5
|10
| 8
1/8 финала
|Монако
|5
|10
| 9
Плей-офф
|Астон Вилла
|5
|10
| 10
Плей-офф
|Спортинг
|5
|10
| 11
Плей-офф
|Брест
|5
|10
| 12
Плей-офф
|Лилль
|5
|10
| 13
Плей-офф
|Бавария
|5
|9
| 14
Плей-офф
|Бенфика
|5
|9
| 15
Плей-офф
|Атлетико М
|5
|9
| 16
Плей-офф
|Милан
|5
|9
| 17
Плей-офф
|Манчестер Сити
|5
|8
| 18
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|5
|8
| 19
Плей-офф
|Ювентус
|5
|8
| 20
Плей-офф
|Селтик
|5
|8
| 21
Плей-офф
|Фейеноорд
|5
|7
| 22
Плей-офф
|Брюгге
|5
|7
| 23
Плей-офф
|Динамо З
|5
|7
| 24
Плей-офф
|Реал Мадрид
|5
|6
|25
|ПСЖ
|5
|4
|26
|Шахтёр
|5
|4
|27
|Штутгарт
|5
|4
|28
|Спарта П
|5
|4
|29
|Штурм
|5
|3
|30
|Жирона
|5
|3
|31
|Црвена Звезда
|5
|3
|32
|Ред Булл Зальцбург
|5
|3
|33
|Болонья
|5
|1
|34
|РБ Лейпциг
|5
|0
|35
|Слован Бр
|5
|0
|36
|Янг Бойз
|5
|0