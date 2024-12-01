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Ред Булл Зальцбург - ПСЖ 10 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ред Булл Арена (Зальцбург, Австрия), вместимость: 31895
10 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Ред Булл Зальцбург
ПСЖ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ред Булл Зальцбург - ПСЖ, которое состоится 10 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл Арена (Зальцбург, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
ПСЖ
Париж, Франция
24АвстрияврАлександр Шлагер
91ПольшазщКамиль Пёнтковски
6АвстриязщСамсон Байду
29МализщДауда Гвиндо
7АргентинапзНиколас Капальдо
10АнглияпзБобби Кларк
8ИспанияпзСтефан Байчетич
30ИзраильпзОскар Глух
49МалипзМусса Кунфоло Йео
21СербиянпПетар Ратков
45МалинпНене Доржеле
1ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
2МароккозщАшраф Хакими
5Бразилиязщ Маркиньос
51ЭквадорзщВильям Пачо
25ПортугалиязщНуну Мендеш
33ФранцияпзУоррен Заир-Эмери
17Португалияпз Витинья
8ИспанияпзФабиан Руис
19Южная КореяпзЛи Кан Ин
9ПортугалиянпГонсалу Рамуш
29ФранциянпБрэдли Баркола
Главные тренеры
НидерландыПепейн Лейндерс
ИспанияЛуис Энрике
История личных встреч
02.12.2011Лига ЕвропыГруппа F. 5-й турРед Булл Зальцбург2 : 0ПСЖ
15.09.2011Лига ЕвропыГруппа F. 1-й турПСЖ3 : 1Ред Булл Зальцбург
07.12.2024Австрия — Бундеслига16-й турРед Булл Зальцбург2 : 2
04.12.2024Австрия — Бундеслига4-й турРед Булл Зальцбург4 : 0
30.11.2024Австрия — Бундеслига15-й тур1 : 1Ред Булл Зальцбург
26.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур5 : 0Ред Булл Зальцбург
23.11.2024Австрия — Бундеслига14-й турРед Булл Зальцбург1 : 2
06.12.2024Франция — Лига 114-й тур0 : 0ПСЖ
30.11.2024Франция — Лига 113-й турПСЖ1 : 1
26.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур1 : 0ПСЖ
22.11.2024Франция — Лига 112-й турПСЖ3 : 0
09.11.2024Франция — Лига 111-й тур2 : 4ПСЖ
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Ред Булл Зальцбург» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль515
2
1/8 финала
Интер М513
3
1/8 финала
Барселона512
4
1/8 финала
Боруссия Д512
5
1/8 финала
Аталанта511
6
1/8 финала
Байер510
7
1/8 финала
Арсенал510
8
1/8 финала
Монако510
9
Плей-офф
Астон Вилла510
10
Плей-офф
Спортинг510
11
Плей-офф
Брест510
12
Плей-офф
Лилль510
13
Плей-офф
Бавария59
14
Плей-офф
Бенфика59
15
Плей-офф
Атлетико М59
16
Плей-офф
Милан59
17
Плей-офф
Манчестер Сити58
18
Плей-офф
ПСВ Эйндховен58
19
Плей-офф
Ювентус58
20
Плей-офф
Селтик58
21
Плей-офф
Фейеноорд57
22
Плей-офф
Брюгге57
23
Плей-офф
Динамо З57
24
Плей-офф
Реал Мадрид56
25 ПСЖ54
26 Шахтёр54
27 Штутгарт54
28 Спарта П54
29 Штурм53
30 Жирона53
31 Црвена Звезда53
32 Ред Булл Зальцбург53
33 Болонья51
34 РБ Лейпциг50
35 Слован Бр50
36 Янг Бойз50

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