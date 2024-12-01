Аталанта - Реал Мадрид 10 Декабря прямая трансляция
Стадион: Джевисс (Бергамо, Италия), вместимость: 21300
10 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша)
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Реал Мадрид, которое состоится 10 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо, Италия
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|4
|зщ
|Исак Хин
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|16
|зщ
|Рауль Белланова
|15
|зщ
|Мартен де Рон
|22
|зщ
|Маттео Руджери
|11
|пз
|Адемола Лукман
|13
|пз
|Эдерсон
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|32
|нп
|Матео Ретеги
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|17
|зщ
|Лукас Васкес
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|20
|зщ
|Франсиско Гарсия
|14
|пз
|Орельен Тчуамени
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|10
|пз
|Лука Модрич
|11
|пз
|Родриго
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|7
|пз
|Винисиус Жуниор
|9
|нп
|Килиан Мбаппе
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|14.08.2024
|Суперкубок УЕФА — 2024
|Финал
|2 : 0
|16.03.2021
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|24.02.2021
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 1
|06.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|2 : 1
|02.12.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|0 : 2
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 6
|23.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|1 : 3
|10.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|2 : 1
|07.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|0 : 3
|04.12.2024
|Испания — Примера
|19-й тур
|2 : 1
|01.12.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|2 : 0
|27.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 0
|24.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|0 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Аталанта» — «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ливерпуль
|5
|15
| 2
1/8 финала
|Интер М
|5
|13
| 3
1/8 финала
|Барселона
|5
|12
| 4
1/8 финала
|Боруссия Д
|5
|12
| 5
1/8 финала
|Аталанта
|5
|11
| 6
1/8 финала
|Байер
|5
|10
| 7
1/8 финала
|Арсенал
|5
|10
| 8
1/8 финала
|Монако
|5
|10
| 9
Плей-офф
|Астон Вилла
|5
|10
| 10
Плей-офф
|Спортинг
|5
|10
| 11
Плей-офф
|Брест
|5
|10
| 12
Плей-офф
|Лилль
|5
|10
| 13
Плей-офф
|Бавария
|5
|9
| 14
Плей-офф
|Бенфика
|5
|9
| 15
Плей-офф
|Атлетико М
|5
|9
| 16
Плей-офф
|Милан
|5
|9
| 17
Плей-офф
|Манчестер Сити
|5
|8
| 18
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|5
|8
| 19
Плей-офф
|Ювентус
|5
|8
| 20
Плей-офф
|Селтик
|5
|8
| 21
Плей-офф
|Фейеноорд
|5
|7
| 22
Плей-офф
|Брюгге
|5
|7
| 23
Плей-офф
|Динамо З
|5
|7
| 24
Плей-офф
|Реал Мадрид
|5
|6
|25
|ПСЖ
|5
|4
|26
|Шахтёр
|5
|4
|27
|Штутгарт
|5
|4
|28
|Спарта П
|5
|4
|29
|Штурм
|5
|3
|30
|Жирона
|5
|3
|31
|Црвена Звезда
|5
|3
|32
|Ред Булл Зальцбург
|5
|3
|33
|Болонья
|5
|1
|34
|РБ Лейпциг
|5
|0
|35
|Слован Бр
|5
|0
|36
|Янг Бойз
|5
|0