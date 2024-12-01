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Аталанта - Реал Мадрид 10 Декабря прямая трансляция

Стадион: Джевисс (Бергамо, Италия), вместимость: 21300
10 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша)
Аталанта
Реал Мадрид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Реал Мадрид, которое состоится 10 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо, Италия
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
29ИталияврМарко Карнезекки
19АлбаниязщБерат Джимсити
4ШвециязщИсак Хин
23Босния и ГерцеговиназщСеад Колашинац
16ИталиязщРауль Белланова
15НидерландызщМартен де Рон
22ИталиязщМаттео Руджери
11НигерияпзАдемола Лукман
13Бразилияпз Эдерсон
17БельгияпзШарль Де Кетеларе
32ИталиянпМатео Ретеги
1БельгияврТибо Куртуа
17ИспаниязщЛукас Васкес
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
20ИспаниязщФрансиско Гарсия
14ФранцияпзОрельен Тчуамени
8УругвайпзФедерико Вальверде
10ХорватияпзЛука Модрич
11Бразилияпз Родриго
5АнглияпзДжуд Беллингем
7Бразилияпз Винисиус Жуниор
9ФранциянпКилиан Мбаппе
Главные тренеры
ИталияДжан Пьеро Гасперини
ИталияКарло Анчелотти
История личных встреч
14.08.2024Суперкубок УЕФА — 2024ФиналРеал Мадрид2 : 0Аталанта
16.03.2021Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчРеал Мадрид3 : 1Аталанта
24.02.2021Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчАталанта0 : 1Реал Мадрид
06.12.2024Италия — Серия А15-й турАталанта2 : 1
02.12.2024Италия — Серия А14-й тур0 : 2Аталанта
26.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур1 : 6Аталанта
23.11.2024Италия — Серия А13-й тур1 : 3Аталанта
10.11.2024Италия — Серия А12-й турАталанта2 : 1
07.12.2024Испания — Примера16-й тур0 : 3Реал Мадрид
04.12.2024Испания — Примера19-й тур2 : 1Реал Мадрид
01.12.2024Испания — Примера15-й турРеал Мадрид2 : 0
27.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур2 : 0Реал Мадрид
24.11.2024Испания — Примера14-й тур0 : 3Реал Мадрид
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Аталанта» — «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль515
2
1/8 финала
Интер М513
3
1/8 финала
Барселона512
4
1/8 финала
Боруссия Д512
5
1/8 финала
Аталанта511
6
1/8 финала
Байер510
7
1/8 финала
Арсенал510
8
1/8 финала
Монако510
9
Плей-офф
Астон Вилла510
10
Плей-офф
Спортинг510
11
Плей-офф
Брест510
12
Плей-офф
Лилль510
13
Плей-офф
Бавария59
14
Плей-офф
Бенфика59
15
Плей-офф
Атлетико М59
16
Плей-офф
Милан59
17
Плей-офф
Манчестер Сити58
18
Плей-офф
ПСВ Эйндховен58
19
Плей-офф
Ювентус58
20
Плей-офф
Селтик58
21
Плей-офф
Фейеноорд57
22
Плей-офф
Брюгге57
23
Плей-офф
Динамо З57
24
Плей-офф
Реал Мадрид56
25 ПСЖ54
26 Шахтёр54
27 Штутгарт54
28 Спарта П54
29 Штурм53
30 Жирона53
31 Црвена Звезда53
32 Ред Булл Зальцбург53
33 Болонья51
34 РБ Лейпциг50
35 Слован Бр50
36 Янг Бойз50

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