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Байер - Интер М 10 Декабря прямая трансляция

Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
10 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения);
Байер
Интер М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Интер М, которое состоится 10 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен, Германия
Интер М
Милан, Италия
1ФинляндияврЛукаш Градецки
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
4ГерманиязщЖонатан Та
3ЭквадорзщПьеро Инкапье
30НидерландызщЖереми Фримпонг
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
19НигериязщНейтан Телла
25АргентинапзЭксекиэль Паласиос
8ГерманияпзРоберт Андрих
34ШвейцарияпзГранит Джака
10ГерманияпзФлориан Вирц
1ШвейцарияврЯн Зоммер
31ГерманиязщЯнн Биссекк
6НидерландызщСтефан де Врей
95ИталиязщАлессандро Бастони
36ИталияпзМаттео Дармиан
16ИталияпзДавиде Фраттези
20ТурцияпзХакан Чалханоглу
7ПольшапзПётр Зелиньски
30БразилияпзКарлос Аугусто
99ИраннпМехди Тареми
9ФранциянпМаркус Тюрам
Главные тренеры
ИспанияХаби Алонсо
ИталияСимоне Индзаги
История личных встреч
10.08.2020Лига Европы1/4 финалаИнтер М2 : 1Байер
07.12.2024Германия — Бундеслига13-й турБайер2 : 1
03.12.2024Кубок Германии1/8 финала0 : 1Байер
30.11.2024Германия — Бундеслига12-й тур1 : 2Байер
26.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турБайер5 : 0
23.11.2024Германия — Бундеслига11-й турБайер5 : 2
06.12.2024Италия — Серия А15-й турИнтер М3 : 1
26.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турИнтер М1 : 0
23.11.2024Италия — Серия А13-й тур0 : 5Интер М
10.11.2024Италия — Серия А12-й турИнтер М1 : 1
06.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турИнтер М1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Байер» — «Интер». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль515
2
1/8 финала
Интер М513
3
1/8 финала
Барселона512
4
1/8 финала
Боруссия Д512
5
1/8 финала
Аталанта511
6
1/8 финала
Байер510
7
1/8 финала
Арсенал510
8
1/8 финала
Монако510
9
Плей-офф
Астон Вилла510
10
Плей-офф
Спортинг510
11
Плей-офф
Брест510
12
Плей-офф
Лилль510
13
Плей-офф
Бавария59
14
Плей-офф
Бенфика59
15
Плей-офф
Атлетико М59
16
Плей-офф
Милан59
17
Плей-офф
Манчестер Сити58
18
Плей-офф
ПСВ Эйндховен58
19
Плей-офф
Ювентус58
20
Плей-офф
Селтик58
21
Плей-офф
Фейеноорд57
22
Плей-офф
Брюгге57
23
Плей-офф
Динамо З57
24
Плей-офф
Реал Мадрид56
25 ПСЖ54
26 Шахтёр54
27 Штутгарт54
28 Спарта П54
29 Штурм53
30 Жирона53
31 Црвена Звезда53
32 Ред Булл Зальцбург53
33 Болонья51
34 РБ Лейпциг50
35 Слован Бр50
36 Янг Бойз50

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