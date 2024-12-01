Байер - Интер М 10 Декабря прямая трансляция
Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
10 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Интер М, которое состоится 10 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен, Германия
Интер М
Милан, Италия
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|4
|зщ
|Жонатан Та
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|19
|зщ
|Нейтан Телла
|25
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|8
|пз
|Роберт Андрих
|34
|пз
|Гранит Джака
|10
|пз
|Флориан Вирц
|1
|вр
|Ян Зоммер
|31
|зщ
|Янн Биссекк
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|36
|пз
|Маттео Дармиан
|16
|пз
|Давиде Фраттези
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|7
|пз
|Пётр Зелиньски
|30
|пз
|Карлос Аугусто
|99
|нп
|Мехди Тареми
|9
|нп
|Маркус Тюрам
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|10.08.2020
|Лига Европы
|1/4 финала
|2 : 1
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|03.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|0 : 1
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|5 : 0
|23.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|5 : 2
|06.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|3 : 1
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 0
|23.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 5
|10.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|06.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Байер» — «Интер». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ливерпуль
|5
|15
| 2
1/8 финала
|Интер М
|5
|13
| 3
1/8 финала
|Барселона
|5
|12
| 4
1/8 финала
|Боруссия Д
|5
|12
| 5
1/8 финала
|Аталанта
|5
|11
| 6
1/8 финала
|Байер
|5
|10
| 7
1/8 финала
|Арсенал
|5
|10
| 8
1/8 финала
|Монако
|5
|10
| 9
Плей-офф
|Астон Вилла
|5
|10
| 10
Плей-офф
|Спортинг
|5
|10
| 11
Плей-офф
|Брест
|5
|10
| 12
Плей-офф
|Лилль
|5
|10
| 13
Плей-офф
|Бавария
|5
|9
| 14
Плей-офф
|Бенфика
|5
|9
| 15
Плей-офф
|Атлетико М
|5
|9
| 16
Плей-офф
|Милан
|5
|9
| 17
Плей-офф
|Манчестер Сити
|5
|8
| 18
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|5
|8
| 19
Плей-офф
|Ювентус
|5
|8
| 20
Плей-офф
|Селтик
|5
|8
| 21
Плей-офф
|Фейеноорд
|5
|7
| 22
Плей-офф
|Брюгге
|5
|7
| 23
Плей-офф
|Динамо З
|5
|7
| 24
Плей-офф
|Реал Мадрид
|5
|6
|25
|ПСЖ
|5
|4
|26
|Шахтёр
|5
|4
|27
|Штутгарт
|5
|4
|28
|Спарта П
|5
|4
|29
|Штурм
|5
|3
|30
|Жирона
|5
|3
|31
|Црвена Звезда
|5
|3
|32
|Ред Булл Зальцбург
|5
|3
|33
|Болонья
|5
|1
|34
|РБ Лейпциг
|5
|0
|35
|Слован Бр
|5
|0
|36
|Янг Бойз
|5
|0