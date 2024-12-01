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Лутон Таун - Сток Сити 10 Декабря прямая трансляция

Стадион: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия), вместимость: 12027
10 Декабря 2024 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 20-й тур
Лутон Таун
Сток Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Сток Сити, которое состоится 10 Декабря 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Сток Сити
Сток-он-Трент
Главные тренеры
АнглияСтивен Шумахер
История личных встреч
04.02.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 30-й турЛутон Таун1 : 0Сток Сити
08.11.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й турСток Сити2 : 0Лутон Таун
23.02.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 34-й турСток Сити1 : 2Лутон Таун
06.11.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й турЛутон Таун0 : 1Сток Сити
20.02.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 31-й турСток Сити3 : 0Лутон Таун
17.10.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турЛутон Таун0 : 2Сток Сити
29.02.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 36-й турЛутон Таун1 : 1Сток Сити
10.12.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турСток Сити3 : 0Лутон Таун
25.08.2015Англия - Кубок лиги2-й раундЛутон Таун1 : 1 7 : 8Сток Сити
07.12.2024Англия — Чемпионшип19-й турЛутон Таун1 : 1
30.11.2024Англия — Чемпионшип18-й тур4 : 2Лутон Таун
27.11.2024Англия — Чемпионшип17-й тур3 : 0Лутон Таун
23.11.2024Англия — Чемпионшип16-й турЛутон Таун1 : 0
09.11.2024Англия — Чемпионшип15-й тур5 : 1Лутон Таун
07.12.2024Англия — Чемпионшип19-й тур2 : 1Сток Сити
30.11.2024Англия — Чемпионшип18-й турСток Сити0 : 2
26.11.2024Англия — Чемпионшип17-й турСток Сити0 : 0
23.11.2024Англия — Чемпионшип16-й тур1 : 1Сток Сити
09.11.2024Англия — Чемпионшип15-й турСток Сити1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед1939
2
Повышение
Лидс Юнайтед1938
3
Плей-офф
Бёрнли1937
4
Плей-офф
Сандерленд1936
5
Плей-офф
Мидлсбро1931
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс1831
7 Уотфорд1830
8 Вест Бромвич Альбион1929
9 Шеффилд Уэнсдей1926
10 Норвич Сити1925
11 Миллуолл1825
12 Бристоль Сити1925
13 Суонси Сити1924
14 Ковентри Сити1921
15 Сток Сити1921
16 Дерби Каунти1920
17 Престон Норт Энд1919
18 Лутон Таун1919
19 Оксфорд Юнайтед1818
20 Куинз Парк Рейнджерс1918
21 Кардифф Сити1817
22
Зона вылета
Плимут Аргайл1817
23
Зона вылета
Портсмут1716
24
Зона вылета
Халл Сити1915

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