Арсенал - Монако 11 Декабря прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
11 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Монако, которое состоится 11 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон, Англия
Монако
Монако, Монако
|22
|вр
|Давид Райя
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|15
|зщ
|Якуб Кивёр
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|5
|пз
|Томас Парти
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|20
|пз
|Жоржиньо
|41
|пз
|Деклан Райс
|7
|нп
|Букайо Сака
|29
|нп
|Кай Хаверц
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
|1
|вр
|Радослав Маецки
|2
|зщ
|Вандерсон
|22
|зщ
|Мохаммед Салису
|5
|зщ
|Тило Керер
|12
|зщ
|Каю Энрике
|8
|пз
|Элиот Матазо
|15
|пз
|Ламин Камара
|11
|пз
|Магнес Аклиуш
|18
|пз
|Такуми Минамино
|10
|пз
|Александр Головин
|36
|нп
|Брил Эмболо
Главные тренеры
|Микель Артета
|Адольф Хюттер
История личных встреч
|02.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1 5 : 4
|17.03.2015
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 2
|25.02.2015
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 3
|03.08.2014
|Эмирейтс Кап - 2014
|Эмирейтс Кап. 2-й тур
|0 : 1
|08.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|30.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 5
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 5
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 0
|07.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|2 : 0
|01.12.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|2 : 1
|27.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 3
|22.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|3 : 2
|09.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|1 : 3
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Арсенал» — «Монако». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ливерпуль
|6
|18
| 2
1/8 финала
|Байер
|6
|13
| 3
1/8 финала
|Астон Вилла
|6
|13
| 4
1/8 финала
|Интер М
|6
|13
| 5
1/8 финала
|Брест
|6
|13
| 6
1/8 финала
|Барселона
|5
|12
| 7
1/8 финала
|Боруссия Д
|5
|12
| 8
1/8 финала
|Бавария
|6
|12
| 9
Плей-офф
|Аталанта
|6
|11
| 10
Плей-офф
|Арсенал
|5
|10
| 11
Плей-офф
|Монако
|5
|10
| 12
Плей-офф
|Спортинг
|6
|10
| 13
Плей-офф
|Лилль
|5
|10
| 14
Плей-офф
|Брюгге
|6
|10
| 15
Плей-офф
|Бенфика
|5
|9
| 16
Плей-офф
|Атлетико М
|5
|9
| 17
Плей-офф
|Милан
|5
|9
| 18
Плей-офф
|Реал Мадрид
|6
|9
| 19
Плей-офф
|Селтик
|6
|9
| 20
Плей-офф
|Манчестер Сити
|5
|8
| 21
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|6
|8
| 22
Плей-офф
|Ювентус
|5
|8
| 23
Плей-офф
|Динамо З
|6
|8
| 24
Плей-офф
|ПСЖ
|6
|7
|25
|Фейеноорд
|5
|7
|26
|Штутгарт
|5
|4
|27
|Шахтёр
|6
|4
|28
|Спарта П
|5
|4
|29
|Штурм
|5
|3
|30
|Жирона
|6
|3
|31
|Црвена Звезда
|5
|3
|32
|Ред Булл Зальцбург
|6
|3
|33
|Болонья
|5
|1
|34
|РБ Лейпциг
|6
|0
|35
|Слован Бр
|5
|0
|36
|Янг Бойз
|5
|0