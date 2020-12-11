02:38 ()
Свернуть список

Арсенал - Монако 11 Декабря прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
11 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Арсенал
Монако

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Монако, которое состоится 11 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон, Англия
Монако
Монако, Монако
22ИспанияврДавид Райя
2ФранциязщВильям Салиба
15ПольшазщЯкуб Кивёр
12НидерландызщЮрриен Тимбер
5ГанапзТомас Парти
8НорвегияпзМартин Эдегор
20Италияпз Жоржиньо
41АнглияпзДеклан Райс
7АнглиянпБукайо Сака
29ГерманиянпКай Хаверц
11БразилиянпГабриэл Мартинелли
1ПольшаврРадослав Маецки
2Бразилиязщ Вандерсон
22ГаназщМохаммед Салису
5ГерманиязщТило Керер
12БразилиязщКаю Энрике
8БельгияпзЭлиот Матазо
15СенегалпзЛамин Камара
11ФранцияпзМагнес Аклиуш
18ЯпонияпзТакуми Минамино
10РоссияпзАлександр Головин
36ШвейцариянпБрил Эмболо
Главные тренеры
ИспанияМикель Артета
АвстрияАдольф Хюттер
История личных встреч
02.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиАрсенал1 : 1 5 : 4Монако
17.03.2015Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчМонако0 : 2Арсенал
25.02.2015Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчАрсенал1 : 3Монако
03.08.2014Эмирейтс Кап - 2014Эмирейтс Кап. 2-й турАрсенал0 : 1Монако
08.12.2024Англия — Премьер-лига15-й тур1 : 1Арсенал
04.12.2024Англия — Премьер-лига14-й турАрсенал2 : 0
30.11.2024Англия — Премьер-лига13-й тур2 : 5Арсенал
26.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур1 : 5Арсенал
23.11.2024Англия — Премьер-лига12-й турАрсенал3 : 0
07.12.2024Франция — Лига 114-й турМонако2 : 0
01.12.2024Франция — Лига 113-й тур2 : 1Монако
27.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турМонако2 : 3
22.11.2024Франция — Лига 112-й турМонако3 : 2
09.11.2024Франция — Лига 111-й тур1 : 3Монако
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Арсенал» — «Монако». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль618
2
1/8 финала
Байер613
3
1/8 финала
Астон Вилла613
4
1/8 финала
Интер М613
5
1/8 финала
Брест613
6
1/8 финала
Барселона512
7
1/8 финала
Боруссия Д512
8
1/8 финала
Бавария612
9
Плей-офф
Аталанта611
10
Плей-офф
Арсенал510
11
Плей-офф
Монако510
12
Плей-офф
Спортинг610
13
Плей-офф
Лилль510
14
Плей-офф
Брюгге610
15
Плей-офф
Бенфика59
16
Плей-офф
Атлетико М59
17
Плей-офф
Милан59
18
Плей-офф
Реал Мадрид69
19
Плей-офф
Селтик69
20
Плей-офф
Манчестер Сити58
21
Плей-офф
ПСВ Эйндховен68
22
Плей-офф
Ювентус58
23
Плей-офф
Динамо З68
24
Плей-офф
ПСЖ67
25 Фейеноорд57
26 Штутгарт54
27 Шахтёр64
28 Спарта П54
29 Штурм53
30 Жирона63
31 Црвена Звезда53
32 Ред Булл Зальцбург63
33 Болонья51
34 РБ Лейпциг60
35 Слован Бр50
36 Янг Бойз50

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close