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Бенфика - Болонья 11 Декабря прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
11 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Раду Петреску (Бухарест, Румыния);
Бенфика
Болонья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Болонья, которое состоится 11 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Болонья
Болонья, Италия
1УкраинаврАнатолий Трубин
6ДаниязщАлександр Бах
44ПортугалиязщТомаш Араужу
30АргентиназщНиколас Отаменди
3ИспаниязщАльваро Фернандес
8НорвегияпзФредрик Эурснес
61ПортугалияпзФлорентину Луиш
10ТурцияпзОркун Кёкчю
11АргентинапзАнхель Ди Мария
17ТурцияпзКерем Актюркоглу
14ГрециянпВангелис Павлидис
1ПольшаврЛукаш Скорупски
31НидерландызщСэм Бёкема
26КолумбиязщДжон Лукуми
33ИспаниязщХуан Миранда
2ШвецияпзЭмиль Хольм
19ШотландияпзЛьюис Фергюсон
8ШвейцарияпзРемо Фройлер
21ДанияпзЙенс Одгор
11ШвейцариянпДан Ндой
14АнглиянпСэмюэл Айлинг
9АргентинанпСантьяго Кастро
Главные тренеры
ПортугалияБруну Лаже
ИталияВинченцо Итальяно
История личных встреч
07.12.2024Португалия — Примейра13-й турБенфика1 : 0
01.12.2024Португалия — Примейра12-й тур0 : 2Бенфика
27.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур2 : 3Бенфика
23.11.2024Кубок Португалии1/16 финалаБенфика7 : 0
10.11.2024Португалия — Примейра11-й турБенфика4 : 1
07.12.2024Италия — Серия А15-й тур2 : 2Болонья
03.12.2024Кубок Италии1/8 финалаБолонья4 : 0
30.11.2024Италия — Серия А14-й турБолонья3 : 0
27.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турБолонья1 : 2
24.11.2024Италия — Серия А13-й тур3 : 0Болонья
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль618
2
1/8 финала
Байер613
3
1/8 финала
Астон Вилла613
4
1/8 финала
Интер М613
5
1/8 финала
Брест613
6
1/8 финала
Барселона512
7
1/8 финала
Боруссия Д512
8
1/8 финала
Бавария612
9
Плей-офф
Аталанта611
10
Плей-офф
Арсенал510
11
Плей-офф
Монако510
12
Плей-офф
Спортинг610
13
Плей-офф
Лилль510
14
Плей-офф
Брюгге610
15
Плей-офф
Бенфика59
16
Плей-офф
Атлетико М59
17
Плей-офф
Милан59
18
Плей-офф
Реал Мадрид69
19
Плей-офф
Селтик69
20
Плей-офф
Манчестер Сити58
21
Плей-офф
ПСВ Эйндховен68
22
Плей-офф
Ювентус58
23
Плей-офф
Динамо З68
24
Плей-офф
ПСЖ67
25 Фейеноорд57
26 Штутгарт54
27 Шахтёр64
28 Спарта П54
29 Штурм53
30 Жирона63
31 Црвена Звезда53
32 Ред Булл Зальцбург63
33 Болонья51
34 РБ Лейпциг60
35 Слован Бр50
36 Янг Бойз50

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