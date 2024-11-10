Бенфика - Болонья 11 Декабря прямая трансляция
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
11 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Раду Петреску (Бухарест, Румыния);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Болонья, которое состоится 11 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Болонья
Болонья, Италия
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|6
|зщ
|Александр Бах
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|3
|зщ
|Альваро Фернандес
|8
|пз
|Фредрик Эурснес
|61
|пз
|Флорентину Луиш
|10
|пз
|Оркун Кёкчю
|11
|пз
|Анхель Ди Мария
|17
|пз
|Керем Актюркоглу
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
|1
|вр
|Лукаш Скорупски
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|33
|зщ
|Хуан Миранда
|2
|пз
|Эмиль Хольм
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|21
|пз
|Йенс Одгор
|11
|нп
|Дан Ндой
|14
|нп
|Сэмюэл Айлинг
|9
|нп
|Сантьяго Кастро
Главные тренеры
|Бруну Лаже
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|07.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 0
|01.12.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 2
|27.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 3
|23.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|7 : 0
|10.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|4 : 1
|07.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|2 : 2
|03.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|4 : 0
|30.11.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|3 : 0
|27.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 2
|24.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ливерпуль
|6
|18
| 2
1/8 финала
|Байер
|6
|13
| 3
1/8 финала
|Астон Вилла
|6
|13
| 4
1/8 финала
|Интер М
|6
|13
| 5
1/8 финала
|Брест
|6
|13
| 6
1/8 финала
|Барселона
|5
|12
| 7
1/8 финала
|Боруссия Д
|5
|12
| 8
1/8 финала
|Бавария
|6
|12
| 9
Плей-офф
|Аталанта
|6
|11
| 10
Плей-офф
|Арсенал
|5
|10
| 11
Плей-офф
|Монако
|5
|10
| 12
Плей-офф
|Спортинг
|6
|10
| 13
Плей-офф
|Лилль
|5
|10
| 14
Плей-офф
|Брюгге
|6
|10
| 15
Плей-офф
|Бенфика
|5
|9
| 16
Плей-офф
|Атлетико М
|5
|9
| 17
Плей-офф
|Милан
|5
|9
| 18
Плей-офф
|Реал Мадрид
|6
|9
| 19
Плей-офф
|Селтик
|6
|9
| 20
Плей-офф
|Манчестер Сити
|5
|8
| 21
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|6
|8
| 22
Плей-офф
|Ювентус
|5
|8
| 23
Плей-офф
|Динамо З
|6
|8
| 24
Плей-офф
|ПСЖ
|6
|7
|25
|Фейеноорд
|5
|7
|26
|Штутгарт
|5
|4
|27
|Шахтёр
|6
|4
|28
|Спарта П
|5
|4
|29
|Штурм
|5
|3
|30
|Жирона
|6
|3
|31
|Црвена Звезда
|5
|3
|32
|Ред Булл Зальцбург
|6
|3
|33
|Болонья
|5
|1
|34
|РБ Лейпциг
|6
|0
|35
|Слован Бр
|5
|0
|36
|Янг Бойз
|5
|0