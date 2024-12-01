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Ювентус - Манчестер Сити 11 Декабря прямая трансляция

Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
11 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Ювентус
Манчестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Манчестер Сити, которое состоится 11 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин, Италия
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
29ИталияврМикеле Ди Грегорио
37ИталиязщНиколо Савона
4ИталиязщФедерико Гатти
15ФранциязщПьер Калюлю
6Бразилиязщ Данило
19ФранцияпзКефрен Тюрам-Юльен
5ИталияпзМануэль Локателли
8НидерландыпзТён Копмейнерс
10ТурцияпзКенан Йылдыз
7ПортугалиянпШику Консейсау
9СербиянпДушан Влахович
18ГерманияврШтефан Ортега
2АнглиязщКайл Уокер
3ПортугалиязщРубен Диаш
24ХорватиязщЙошко Гвардиол
11БельгиязщЖереми Доку
19ГерманияпзИлкай Гюндоган
82АнглияпзРико Льюис
20ПортугалияпзБернарду Силва
17БельгияпзКевин Де Брёйне
10АнглияпзДжек Грилиш
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
Главные тренеры
ИталияТьяго Мотта
ИспанияХосеп Гвардиола
История личных встреч
25.11.2015Лига чемпионовГруппа D. 5-й турЮвентус1 : 0Манчестер Сити
15.09.2015Лига чемпионовГруппа D. 1-й турМанчестер Сити1 : 2Ювентус
16.12.2010Лига ЕвропыГруппа A. 6-й турЮвентус1 : 1Манчестер Сити
30.09.2010Лига ЕвропыГруппа A. 2-й турМанчестер Сити1 : 1Ювентус
07.12.2024Италия — Серия А15-й турЮвентус2 : 2
01.12.2024Италия — Серия А14-й тур1 : 1Ювентус
27.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур0 : 0Ювентус
23.11.2024Италия — Серия А13-й тур0 : 0Ювентус
09.11.2024Италия — Серия А12-й турЮвентус2 : 0
07.12.2024Англия — Премьер-лига15-й тур2 : 2Манчестер Сити
04.12.2024Англия — Премьер-лига14-й турМанчестер Сити3 : 0
01.12.2024Англия — Премьер-лига13-й тур2 : 0Манчестер Сити
26.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турМанчестер Сити3 : 3
23.11.2024Англия — Премьер-лига12-й турМанчестер Сити0 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Ювентус» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль618
2
1/8 финала
Байер613
3
1/8 финала
Астон Вилла613
4
1/8 финала
Интер М613
5
1/8 финала
Брест613
6
1/8 финала
Барселона512
7
1/8 финала
Боруссия Д512
8
1/8 финала
Бавария612
9
Плей-офф
Аталанта611
10
Плей-офф
Арсенал510
11
Плей-офф
Монако510
12
Плей-офф
Спортинг610
13
Плей-офф
Лилль510
14
Плей-офф
Брюгге610
15
Плей-офф
Бенфика59
16
Плей-офф
Атлетико М59
17
Плей-офф
Милан59
18
Плей-офф
Реал Мадрид69
19
Плей-офф
Селтик69
20
Плей-офф
Манчестер Сити58
21
Плей-офф
ПСВ Эйндховен68
22
Плей-офф
Ювентус58
23
Плей-офф
Динамо З68
24
Плей-офф
ПСЖ67
25 Фейеноорд57
26 Штутгарт54
27 Шахтёр64
28 Спарта П54
29 Штурм53
30 Жирона63
31 Црвена Звезда53
32 Ред Булл Зальцбург63
33 Болонья51
34 РБ Лейпциг60
35 Слован Бр50
36 Янг Бойз50

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