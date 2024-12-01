Ювентус - Манчестер Сити 11 Декабря прямая трансляция
Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
11 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Манчестер Сити, которое состоится 11 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин, Италия
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
|29
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|37
|зщ
|Николо Савона
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|6
|зщ
|Данило
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
|10
|пз
|Кенан Йылдыз
|7
|нп
|Шику Консейсау
|9
|нп
|Душан Влахович
|18
|вр
|Штефан Ортега
|2
|зщ
|Кайл Уокер
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|11
|зщ
|Жереми Доку
|19
|пз
|Илкай Гюндоган
|82
|пз
|Рико Льюис
|20
|пз
|Бернарду Силва
|17
|пз
|Кевин Де Брёйне
|10
|пз
|Джек Грилиш
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
Главные тренеры
|Тьяго Мотта
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|25.11.2015
|Лига чемпионов
|Группа D. 5-й тур
|1 : 0
|15.09.2015
|Лига чемпионов
|Группа D. 1-й тур
|1 : 2
|16.12.2010
|Лига Европы
|Группа A. 6-й тур
|1 : 1
|30.09.2010
|Лига Европы
|Группа A. 2-й тур
|1 : 1
|07.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|2 : 2
|01.12.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 1
|27.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 0
|23.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 0
|09.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|2 : 0
|07.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 2
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 0
|01.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 0
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 3
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Ювентус» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ливерпуль
|6
|18
| 2
1/8 финала
|Байер
|6
|13
| 3
1/8 финала
|Астон Вилла
|6
|13
| 4
1/8 финала
|Интер М
|6
|13
| 5
1/8 финала
|Брест
|6
|13
| 6
1/8 финала
|Барселона
|5
|12
| 7
1/8 финала
|Боруссия Д
|5
|12
| 8
1/8 финала
|Бавария
|6
|12
| 9
Плей-офф
|Аталанта
|6
|11
| 10
Плей-офф
|Арсенал
|5
|10
| 11
Плей-офф
|Монако
|5
|10
| 12
Плей-офф
|Спортинг
|6
|10
| 13
Плей-офф
|Лилль
|5
|10
| 14
Плей-офф
|Брюгге
|6
|10
| 15
Плей-офф
|Бенфика
|5
|9
| 16
Плей-офф
|Атлетико М
|5
|9
| 17
Плей-офф
|Милан
|5
|9
| 18
Плей-офф
|Реал Мадрид
|6
|9
| 19
Плей-офф
|Селтик
|6
|9
| 20
Плей-офф
|Манчестер Сити
|5
|8
| 21
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|6
|8
| 22
Плей-офф
|Ювентус
|5
|8
| 23
Плей-офф
|Динамо З
|6
|8
| 24
Плей-офф
|ПСЖ
|6
|7
|25
|Фейеноорд
|5
|7
|26
|Штутгарт
|5
|4
|27
|Шахтёр
|6
|4
|28
|Спарта П
|5
|4
|29
|Штурм
|5
|3
|30
|Жирона
|6
|3
|31
|Црвена Звезда
|5
|3
|32
|Ред Булл Зальцбург
|6
|3
|33
|Болонья
|5
|1
|34
|РБ Лейпциг
|6
|0
|35
|Слован Бр
|5
|0
|36
|Янг Бойз
|5
|0