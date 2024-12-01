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Кардифф Сити - Престон Норт Энд 11 Декабря прямая трансляция

Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
11 Декабря 2024 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 20-й тур
Кардифф Сити
Престон Норт Энд

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кардифф Сити - Престон Норт Энд, которое состоится 11 Декабря 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кардифф Сити
Кардифф
Престон Норт Энд
Престон
Главные тренеры
Англия Пол Хекингботтом
История личных встреч
10.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Кардифф Сити0 : 2Престон Норт Энд
25.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Престон Норт Энд1 : 2Кардифф Сити
11.03.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Престон Норт Энд2 : 0Кардифф Сити
27.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Кардифф Сити0 : 0Престон Норт Энд
12.03.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Кардифф Сити0 : 0Престон Норт Энд
09.01.2022 Кубок Англии 1/32 финала Кардифф Сити2 : 1 ДВПрестон Норт Энд
20.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Престон Норт Энд1 : 2Кардифф Сити
20.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Кардифф Сити4 : 0Престон Норт Энд
18.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Престон Норт Энд0 : 1Кардифф Сити
27.06.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Престон Норт Энд1 : 3Кардифф Сити
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур 2 : 2Кардифф Сити
27.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур Кардифф Сити0 : 2
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур 1 : 1Кардифф Сити
09.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур Кардифф Сити1 : 3
06.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур 1 : 0Кардифф Сити
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур 1 : 1Престон Норт Энд
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур Престон Норт Энд1 : 1
26.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур 0 : 0Престон Норт Энд
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур Престон Норт Энд1 : 1
09.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур 3 : 1Престон Норт Энд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2041
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед1939
3
Плей-офф
Бёрнли2038
4
Плей-офф
Сандерленд2037
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс1934
6
Плей-офф
Мидлсбро2031
7 Уотфорд1830
8 Вест Бромвич Альбион1929
9 Суонси Сити2027
10 Норвич Сити2026
11 Бристоль Сити2026
12 Шеффилд Уэнсдей2026
13 Миллуолл1825
14 Лутон Таун2022
15 Ковентри Сити1921
16 Дерби Каунти2021
17 Сток Сити2021
18 Престон Норт Энд1919
19 Оксфорд Юнайтед1818
20 Куинз Парк Рейнджерс1918
21 Портсмут1817
22
Зона вылета
Кардифф Сити1817
23
Зона вылета
Плимут Аргайл1917
24
Зона вылета
Халл Сити1915

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