Кардифф Сити - Престон Норт Энд 11 Декабря прямая трансляция
Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
11 Декабря 2024 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 20-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кардифф Сити - Престон Норт Энд, которое состоится 11 Декабря 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кардифф Сити
Кардифф
Престон Норт Энд
Престон
Главные тренеры
|Пол Хекингботтом
История личных встреч
|10.02.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|0 : 2
|25.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|1 : 2
|11.03.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|2 : 0
|27.08.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|0 : 0
|12.03.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|0 : 0
|09.01.2022
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 1 ДВ
|20.11.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|1 : 2
|20.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|4 : 0
|18.10.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|0 : 1
|27.06.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|1 : 3
|30.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|18-й тур
|2 : 2
|27.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|17-й тур
|0 : 2
|23.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|16-й тур
|1 : 1
|09.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|15-й тур
|1 : 3
|06.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|14-й тур
|1 : 0
|07.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|19-й тур
|1 : 1
|30.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|18-й тур
|1 : 1
|26.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|17-й тур
|0 : 0
|23.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|16-й тур
|1 : 1
|09.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|15-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лидс Юнайтед
|20
|41
| 2
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|19
|39
| 3
Плей-офф
|Бёрнли
|20
|38
| 4
Плей-офф
|Сандерленд
|20
|37
| 5
Плей-офф
|Блэкберн Роверс
|19
|34
| 6
Плей-офф
|Мидлсбро
|20
|31
|7
|Уотфорд
|18
|30
|8
|Вест Бромвич Альбион
|19
|29
|9
|Суонси Сити
|20
|27
|10
|Норвич Сити
|20
|26
|11
|Бристоль Сити
|20
|26
|12
|Шеффилд Уэнсдей
|20
|26
|13
|Миллуолл
|18
|25
|14
|Лутон Таун
|20
|22
|15
|Ковентри Сити
|19
|21
|16
|Дерби Каунти
|20
|21
|17
|Сток Сити
|20
|21
|18
|Престон Норт Энд
|19
|19
|19
|Оксфорд Юнайтед
|18
|18
|20
|Куинз Парк Рейнджерс
|19
|18
|21
|Портсмут
|18
|17
| 22
Зона вылета
|Кардифф Сити
|18
|17
| 23
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|19
|17
| 24
Зона вылета
|Халл Сити
|19
|15