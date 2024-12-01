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Куинз Парк Рейнджерс - Оксфорд Юнайтед 11 Декабря прямая трансляция

Стадион: Матрейд Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
11 Декабря 2024 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 20-й тур
Куинз Парк Рейнджерс
Оксфорд Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Оксфорд Юнайтед, которое состоится 11 Декабря 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Матрейд Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Оксфорд Юнайтед
Оксфорд
Главные тренеры
Испания Марти Сифуэнтес
История личных встреч
24.08.2021 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Куинз Парк Рейнджерс2 : 0Оксфорд Юнайтед
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур Куинз Парк Рейнджерс3 : 0
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур 0 : 0Куинз Парк Рейнджерс
27.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур 0 : 2Куинз Парк Рейнджерс
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 1
09.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур 2 : 0Куинз Парк Рейнджерс
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 1
26.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур 3 : 0Оксфорд Юнайтед
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур Оксфорд Юнайтед2 : 6
08.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур 1 : 0Оксфорд Юнайтед
05.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2041
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед1939
3
Плей-офф
Бёрнли2038
4
Плей-офф
Сандерленд2037
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс1934
6
Плей-офф
Мидлсбро2031
7 Уотфорд1830
8 Вест Бромвич Альбион1929
9 Суонси Сити2027
10 Норвич Сити2026
11 Бристоль Сити2026
12 Шеффилд Уэнсдей2026
13 Миллуолл1825
14 Лутон Таун2022
15 Ковентри Сити1921
16 Дерби Каунти2021
17 Сток Сити2021
18 Престон Норт Энд1919
19 Оксфорд Юнайтед1818
20 Куинз Парк Рейнджерс1918
21 Портсмут1817
22
Зона вылета
Кардифф Сити1817
23
Зона вылета
Плимут Аргайл1917
24
Зона вылета
Халл Сити1915

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