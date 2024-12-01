Вест Бромвич Альбион - Ковентри Сити 11 Декабря прямая трансляция
Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
11 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 20-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Ковентри Сити, которое состоится 11 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Ковентри Сити
Ковентри
Главные тренеры
|Карлос Корберан
|Марк Робинс
История личных встреч
|01.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|2 : 1
|30.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|0 : 2
|03.02.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 30-й тур
|1 : 0
|21.12.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|1 : 0
|23.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|0 : 0
|04.12.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 2
|08.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|19-й тур
|2 : 2
|30.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|18-й тур
|1 : 1
|26.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|17-й тур
|0 : 0
|23.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|16-й тур
|2 : 2
|10.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|15-й тур
|1 : 2
|07.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|19-й тур
|0 : 1
|30.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|18-й тур
|2 : 2
|26.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|17-й тур
|2 : 0
|23.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|16-й тур
|2 : 2
|09.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|15-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лидс Юнайтед
|20
|41
| 2
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|19
|39
| 3
Плей-офф
|Бёрнли
|20
|38
| 4
Плей-офф
|Сандерленд
|20
|37
| 5
Плей-офф
|Блэкберн Роверс
|19
|34
| 6
Плей-офф
|Мидлсбро
|20
|31
|7
|Уотфорд
|18
|30
|8
|Вест Бромвич Альбион
|19
|29
|9
|Суонси Сити
|20
|27
|10
|Норвич Сити
|20
|26
|11
|Бристоль Сити
|20
|26
|12
|Шеффилд Уэнсдей
|20
|26
|13
|Миллуолл
|18
|25
|14
|Лутон Таун
|20
|22
|15
|Ковентри Сити
|19
|21
|16
|Дерби Каунти
|20
|21
|17
|Сток Сити
|20
|21
|18
|Престон Норт Энд
|19
|19
|19
|Оксфорд Юнайтед
|18
|18
|20
|Куинз Парк Рейнджерс
|19
|18
|21
|Портсмут
|18
|17
| 22
Зона вылета
|Кардифф Сити
|18
|17
| 23
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|19
|17
| 24
Зона вылета
|Халл Сити
|19
|15