02:39 ()
Свернуть список

Вест Бромвич Альбион - Ковентри Сити 11 Декабря прямая трансляция

Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
11 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 20-й тур
Вест Бромвич Альбион
Ковентри Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Ковентри Сити, которое состоится 11 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Ковентри Сити
Ковентри
Главные тренеры
Испания Карлос Корберан
Англия Марк Робинс
История личных встреч
01.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 1Ковентри Сити
30.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Ковентри Сити0 : 2Вест Бромвич Альбион
03.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 0Ковентри Сити
21.12.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Ковентри Сити1 : 0Вест Бромвич Альбион
23.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 0Ковентри Сити
04.12.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Ковентри Сити1 : 2Вест Бромвич Альбион
08.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 2
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур 1 : 1Вест Бромвич Альбион
26.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур 0 : 0Вест Бромвич Альбион
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 2
10.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур 1 : 2Вест Бромвич Альбион
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур 0 : 1Ковентри Сити
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур Ковентри Сити2 : 2
26.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур 2 : 0Ковентри Сити
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур Ковентри Сити2 : 2
09.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур 2 : 2Ковентри Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2041
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед1939
3
Плей-офф
Бёрнли2038
4
Плей-офф
Сандерленд2037
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс1934
6
Плей-офф
Мидлсбро2031
7 Уотфорд1830
8 Вест Бромвич Альбион1929
9 Суонси Сити2027
10 Норвич Сити2026
11 Бристоль Сити2026
12 Шеффилд Уэнсдей2026
13 Миллуолл1825
14 Лутон Таун2022
15 Ковентри Сити1921
16 Дерби Каунти2021
17 Сток Сити2021
18 Престон Норт Энд1919
19 Оксфорд Юнайтед1818
20 Куинз Парк Рейнджерс1918
21 Портсмут1817
22
Зона вылета
Кардифф Сити1817
23
Зона вылета
Плимут Аргайл1917
24
Зона вылета
Халл Сити1915

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close