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Порту - Мидтьюлланн 12 Декабря прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
12 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Александр Ставрев (Скопье, Северная Македония);
Порту
Мидтьюлланн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Мидтьюлланн, которое состоится 12 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту, Португалия
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
99ПортугалияврДиогу Кошта
52ПортугалиязщМартим Фернандеш
24АргентиназщПатрисио Перес
4Бразилиязщ Отавио
74ПортугалиязщФрансишку Моура
11Бразилиязщ Пепе
13БразилиязщВендерсон Галено
16ИспанияпзНико Гонсалес
6КанадапзСтефен Эуштакиу
10ПортугалияпзФабиу Виейра
9ИспаниянпСаму Омородион
16ИсландияврЭлиас Рабн Олафссон
43ШвейцариязщКевин Мбабу
4СенегалзщУсман Диао
22ДаниязщМадс Бек Сёренсен
55ДаниязщВиктор Бак
6ШвециязщЙоэль Андерссон
5УругвайпзЭмилиано Мартинес
24ДанияпзОливер Сёренсен
20ДанияпзВальдемар Бюсков
41ДаниянпМикель Гогорза
18ПольшанпАдам Букса
Главные тренеры
ПортугалияВитор Бруну
История личных встреч
07.12.2024Португалия — Примейра13-й тур1 : 1Порту
02.12.2024Португалия — Примейра12-й турПорту2 : 0
28.11.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 5-й тур2 : 2Порту
24.11.2024Кубок Португалии1/16 финала2 : 1Порту
10.11.2024Португалия — Примейра11-й тур4 : 1Порту
01.12.2024Дания — СуперлигаСуперлига. 17-й тур0 : 3Мидтьюлланн
28.11.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 5-й турМидтьюлланн1 : 2
25.11.2024Дания — СуперлигаСуперлига. 16-й турМидтьюлланн1 : 0
10.11.2024Дания — СуперлигаСуперлига. 15-й тур1 : 0Мидтьюлланн
07.11.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й тур2 : 0Мидтьюлланн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Атлетик Б616
2
1/8 финала
Лацио513
3
1/8 финала
Айнтрахт Ф513
4
1/8 финала
Галатасарай511
5
1/8 финала
Андерлехт511
6
1/8 финала
Аякс510
7
1/8 финала
Лион510
8
1/8 финала
Рейнджерс510
9
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур510
10
Плей-офф
Стяуа510
11
Плей-офф
Ференцварош59
12
Плей-офф
Манчестер Юнайтед59
13
Плей-офф
Виктория Пльзень59
14
Плей-офф
Олимпиакос58
15
Плей-офф
Фенербахче68
16
Плей-офф
Реал Сосьедад57
17
Плей-офф
Будё-Глимт57
18
Плей-офф
Брага57
19
Плей-офф
АЗ Алкмар57
20
Плей-офф
Мидтьюлланн57
21
Плей-офф
Рома56
22
Плей-офф
Бешикташ56
23
Плей-офф
Порту55
24
Плей-офф
Юнион55
25 Хоффенхайм55
26 Славия П54
27 ПАОК54
28 Эльфсборг54
29 Твенте53
30 Мальмё53
31 Маккаби Т-А53
32 Карабах53
33 Лудогорец52
34 РФШ52
35 Ницца52
36 Динамо К50

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