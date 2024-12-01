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Фрайбург - Вольфсбург 13 Декабря прямая трансляция

Стадион: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
13 Декабря 2024 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 14-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
Фрайбург
Вольфсбург

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Вольфсбург, которое состоится 13 Декабря 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Вольфсбург
Вольфсбург
1 Германия вр Ноа Атуболу
17 Германия зщ Лукас Кюблер
28 Германия зщ Маттиас Гинтер
3 Австрия зщ Филипп Линхарт
30 Германия зщ Кристиан Гюнтер
8 Германия пз Максимилиан Эггештайн
27 Германия пз Николас Хефлер
42 Япония пз Рицу Доан
34 Германия пз Мерлин Рёль
32 Италия пз Винченцо Грифо
38 Австрия нп Михаэль Грегорич
1 Польша вр Камиль Грабара
20 Германия зщ Ридле Баку
2 Германия зщ Килиан Фишер
18 Словакия зщ Денис Вавро
4 Греция зщ Константинос Кульеракис
21 Дания зщ Йоаким Мехле
24 Германия пз Бенце Дардаи
27 Германия пз Максимилиан Арнольд
11 Португалия нп Тьягу Томаш
9 Алжир нп Мохамед Амура
23 Дания нп Йонас Винд
Главные тренеры
Германия Юлиан Шустер
Австрия Ральф Хазенхюттль
История личных встреч
27.04.2024 Германия - Бундеслига 31-й тур Фрайбург1 : 2Вольфсбург
09.12.2023 Германия - Бундеслига 14-й тур Вольфсбург0 : 1Фрайбург
19.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур Фрайбург2 : 0Вольфсбург
21.01.2023 Германия - Бундеслига 16-й тур Вольфсбург6 : 0Фрайбург
12.03.2022 Германия - Бундеслига 26-й тур Фрайбург3 : 2Вольфсбург
23.10.2021 Германия - Бундеслига 9-й тур Вольфсбург0 : 2Фрайбург
31.01.2021 Германия - Бундеслига 19-й тур Вольфсбург3 : 0Фрайбург
27.09.2020 Германия - Бундеслига 2-й тур Фрайбург1 : 1Вольфсбург
13.06.2020 Германия - Бундеслига 31-й тур Вольфсбург2 : 2Фрайбург
07.12.2019 Германия - Бундеслига 14-й тур Фрайбург1 : 0Вольфсбург
08.12.2024 Германия — Бундеслига 13-й тур 1 : 1Фрайбург
03.12.2024 Кубок Германии 1/8 финала 3 : 1Фрайбург
30.11.2024 Германия — Бундеслига 12-й тур Фрайбург3 : 1
23.11.2024 Германия — Бундеслига 11-й тур 4 : 0Фрайбург
08.11.2024 Германия — Бундеслига 10-й тур 0 : 0Фрайбург
08.12.2024 Германия — Бундеслига 13-й тур Вольфсбург4 : 3
04.12.2024 Кубок Германии 1/8 финала Вольфсбург3 : 0
30.11.2024 Германия — Бундеслига 12-й тур 1 : 5Вольфсбург
23.11.2024 Германия — Бундеслига 11-й тур Вольфсбург1 : 0
10.11.2024 Германия — Бундеслига 10-й тур 1 : 3Вольфсбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1333
2
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1327
3
Лига чемпионов
Байер1326
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1324
5
Лига Европы
Вольфсбург1321
6
Квалификация Лиги конференций
Боруссия Д1321
7 Фрайбург1321
8 Штутгарт1320
9 Майнц1319
10 Вердер1319
11 Боруссия М1318
12 Унион1316
13 Аугсбург1316
14 Хоффенхайм1313
15 Санкт-Паули1311
16
Стыковая зона
Хайденхайм1310
17
Зона вылета
Хольштайн135
18
Зона вылета
Бохум132

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