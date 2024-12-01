Фрайбург - Вольфсбург 13 Декабря прямая трансляция
Стадион: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
13 Декабря 2024 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 14-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Вольфсбург, которое состоится 13 Декабря 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Вольфсбург
Вольфсбург
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|17
|зщ
|Лукас Кюблер
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|27
|пз
|Николас Хефлер
|42
|пз
|Рицу Доан
|34
|пз
|Мерлин Рёль
|32
|пз
|Винченцо Грифо
|38
|нп
|Михаэль Грегорич
|1
|вр
|Камиль Грабара
|20
|зщ
|Ридле Баку
|2
|зщ
|Килиан Фишер
|18
|зщ
|Денис Вавро
|4
|зщ
|Константинос Кульеракис
|21
|зщ
|Йоаким Мехле
|24
|пз
|Бенце Дардаи
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|11
|нп
|Тьягу Томаш
|9
|нп
|Мохамед Амура
|23
|нп
|Йонас Винд
Главные тренеры
|Юлиан Шустер
|Ральф Хазенхюттль
История личных встреч
|27.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 2
|09.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|0 : 1
|19.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 0
|21.01.2023
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|6 : 0
|12.03.2022
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|3 : 2
|23.10.2021
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|0 : 2
|31.01.2021
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|3 : 0
|27.09.2020
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
|13.06.2020
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 2
|07.12.2019
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|1 : 0
|08.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
|03.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 1
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|3 : 1
|23.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|4 : 0
|08.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|0 : 0
|08.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|4 : 3
|04.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 0
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 5
|23.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|10.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|13
|33
| 2
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|13
|27
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|13
|26
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|13
|24
| 5
Лига Европы
|Вольфсбург
|13
|21
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Боруссия Д
|13
|21
|7
|Фрайбург
|13
|21
|8
|Штутгарт
|13
|20
|9
|Майнц
|13
|19
|10
|Вердер
|13
|19
|11
|Боруссия М
|13
|18
|12
|Унион
|13
|16
|13
|Аугсбург
|13
|16
|14
|Хоффенхайм
|13
|13
|15
|Санкт-Паули
|13
|11
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|13
|10
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|13
|5
| 18
Зона вылета
|Бохум
|13
|2