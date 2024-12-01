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Дерби Каунти - Портсмут 13 Декабря прямая трансляция

Стадион: Прайд Парк (Дерби, Англия), вместимость: 33597
13 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 21-й тур
Дерби Каунти
Портсмут

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дерби Каунти - Портсмут, которое состоится 13 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Прайд Парк (Дерби, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дерби Каунти
Дерби
Портсмут
Портсмут
История личных встреч
12.08.2015 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Портсмут2 : 1Дерби Каунти
19.01.2008 Англия - Премьер-лига 23-й тур Портсмут3 : 1Дерби Каунти
11.08.2007 Англия - Премьер-лига 1-й тур Дерби Каунти2 : 2Портсмут
10.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур 0 : 0Дерби Каунти
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур 2 : 0Дерби Каунти
01.12.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур Дерби Каунти1 : 2
27.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур Дерби Каунти1 : 2
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур 1 : 1Дерби Каунти
10.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур Портсмут0 : 0
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур Портсмут3 : 0
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур 2 : 2Портсмут
09.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур Портсмут3 : 1
05.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур 1 : 0Портсмут
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед2042
2
Повышение
Лидс Юнайтед2041
3
Плей-офф
Бёрнли2038
4
Плей-офф
Сандерленд2037
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс1934
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион2032
7 Мидлсбро2031
8 Уотфорд1931
9 Суонси Сити2027
10 Норвич Сити2026
11 Бристоль Сити2026
12 Шеффилд Уэнсдей2026
13 Миллуолл1925
14 Престон Норт Энд2022
15 Лутон Таун2022
16 Ковентри Сити2021
17 Дерби Каунти2021
18 Сток Сити2021
19 Куинз Парк Рейнджерс2021
20 Оксфорд Юнайтед1918
21 Портсмут1817
22
Зона вылета
Кардифф Сити1917
23
Зона вылета
Плимут Аргайл1917
24
Зона вылета
Халл Сити2016

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