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Герта - Пройссен Мюнстер 13 Декабря прямая трансляция

Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 74667
13 Декабря 2024 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 16-й тур
Герта
Пройссен Мюнстер

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Пройссен Мюнстер, которое состоится 13 Декабря 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Герта
Берлин
Пройссен Мюнстер
Мюнстер
Главные тренеры
Германия Саша Хильдман
История личных встреч
26.10.2021 Кубок Германии 2-й раунд Пройссен Мюнстер1 : 3Герта
07.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур 2 : 1Герта
04.12.2024 Кубок Германии 1/8 финала 2 : 1 ДВГерта
29.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур 1 : 3Герта
23.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур Герта2 : 2
09.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур 3 : 1Герта
07.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур Пройссен Мюнстер1 : 2
30.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур 0 : 0Пройссен Мюнстер
22.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур Пройссен Мюнстер0 : 1
10.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур 1 : 1Пройссен Мюнстер
01.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур Пройссен Мюнстер1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Падерборн 071527
2
Повышение
Кайзерслаутерн1526
3
Плей-офф за повышение
Ганновер-961526
4 Эльверсберг1525
5 Фортуна1525
6 Кёльн1525
7 Гамбург1524
8 Магдебург1524
9 Карлсруэ1523
10 Дармштадт 981521
11 Герта1521
12 Нюрнберг1519
13 Гройтер Фюрт1517
14 Шальке-041516
15 Айнтрахт Б1513
16
Стыковая зона
Ульм 18461512
17
Зона вылета
Пройссен Мюнстер1512
18
Зона вылета
Ян158

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