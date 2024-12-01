Герта - Пройссен Мюнстер 13 Декабря прямая трансляция
Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 74667
13 Декабря 2024 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 16-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Пройссен Мюнстер, которое состоится 13 Декабря 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Герта
Берлин
Пройссен Мюнстер
Мюнстер
Главные тренеры
|Саша Хильдман
История личных встреч
|26.10.2021
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 3
|07.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|15-й тур
|2 : 1
|04.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 1 ДВ
|29.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|14-й тур
|1 : 3
|23.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|2 : 2
|09.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|12-й тур
|3 : 1
|07.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|15-й тур
|1 : 2
|30.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|14-й тур
|0 : 0
|22.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|0 : 1
|10.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|01.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Падерборн 07
|15
|27
| 2
Повышение
|Кайзерслаутерн
|15
|26
| 3
Плей-офф за повышение
|Ганновер-96
|15
|26
|4
|Эльверсберг
|15
|25
|5
|Фортуна
|15
|25
|6
|Кёльн
|15
|25
|7
|Гамбург
|15
|24
|8
|Магдебург
|15
|24
|9
|Карлсруэ
|15
|23
|10
|Дармштадт 98
|15
|21
|11
|Герта
|15
|21
|12
|Нюрнберг
|15
|19
|13
|Гройтер Фюрт
|15
|17
|14
|Шальке-04
|15
|16
|15
|Айнтрахт Б
|15
|13
| 16
Стыковая зона
|Ульм 1846
|15
|12
| 17
Зона вылета
|Пройссен Мюнстер
|15
|12
| 18
Зона вылета
|Ян
|15
|8