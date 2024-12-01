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Ноттингем Форест - Астон Вилла 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
14 Декабря 2024 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Ноттингем Форест
Астон Вилла

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Астон Вилла, которое состоится 14 Декабря 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Астон Вилла
Бирмингем
26 Бельгия вр Матц Селс
34 Нигерия зщ Ола Айна
31 Сербия зщ Никола Миленкович
5 Бразилия зщ Мурилло
7 Уэльс зщ Неко Уильямс
8 Шотландия пз Эллиот Андерсон
22 Англия пз Райан Йейтс
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
20 Португалия нп Жота Силва
14 Англия нп Каллум Хадсон-Одои
11 Новая Зеландия нп Крис Вуд
23 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
4 Англия зщ Эзри Конса
3 Бразилия зщ Диего Карлос
14 Испания зщ Пау Торрес
12 Франция зщ Лука Динь
2 Польша зщ Мэтти Кэш
44 Франция пз Бубакар Камара
8 Бельгия пз Юри Тилеманс
7 Шотландия пз Джон Макгинн
27 Англия нп Морган Роджерс
9 Колумбия нп Джон Дуран
Главные тренеры
Португалия Нуну Эшпириту Санту
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
24.02.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур Астон Вилла4 : 2Ноттингем Форест
05.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур Ноттингем Форест2 : 0Астон Вилла
08.04.2023 Англия - Премьер-лига 30-й тур Астон Вилла2 : 0Ноттингем Форест
10.10.2022 Англия - Премьер-лига 10-й тур Ноттингем Форест1 : 1Астон Вилла
13.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Ноттингем Форест1 : 3Астон Вилла
28.11.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Астон Вилла5 : 5Ноттингем Форест
13.01.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Ноттингем Форест0 : 1Астон Вилла
23.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Астон Вилла2 : 1Ноттингем Форест
04.02.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Ноттингем Форест2 : 1Астон Вилла
11.09.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Астон Вилла2 : 2Ноттингем Форест
07.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур 2 : 3Ноттингем Форест
04.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур 3 : 0Ноттингем Форест
30.11.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур Ноттингем Форест1 : 0
23.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур 3 : 0Ноттингем Форест
10.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур Ноттингем Форест1 : 3
10.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 2 : 3Астон Вилла
07.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур Астон Вилла1 : 0
04.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур Астон Вилла3 : 1
01.12.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур 3 : 0Астон Вилла
27.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур Астон Вилла0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1435
2
Лига чемпионов
Челси1531
3
Лига чемпионов
Арсенал1529
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити1527
5
Лига Европы
Ноттингем Форест1525
6 Астон Вилла1525
7 Брайтон энд Хоув Альбион1524
8 Борнмут1524
9 Брентфорд1523
10 Фулхэм1523
11 Тоттенхэм Хотспур1520
12 Ньюкасл Юнайтед1520
13 Манчестер Юнайтед1519
14 Вест Хэм Юнайтед1518
15 Эвертон1414
16 Лестер Сити1514
17 Кристал Пэлас1513
18
Зона вылета
Ипсвич Таун159
19
Зона вылета
Вулверхэмптон159
20
Зона вылета
Саутгемптон155

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