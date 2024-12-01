Ноттингем Форест - Астон Вилла 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
14 Декабря 2024 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Астон Вилла, которое состоится 14 Декабря 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Астон Вилла
Бирмингем
|26
|вр
|Матц Селс
|34
|зщ
|Ола Айна
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|5
|зщ
|Мурилло
|7
|зщ
|Неко Уильямс
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|22
|пз
|Райан Йейтс
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|20
|нп
|Жота Силва
|14
|нп
|Каллум Хадсон-Одои
|11
|нп
|Крис Вуд
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|4
|зщ
|Эзри Конса
|3
|зщ
|Диего Карлос
|14
|зщ
|Пау Торрес
|12
|зщ
|Лука Динь
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|44
|пз
|Бубакар Камара
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|7
|пз
|Джон Макгинн
|27
|нп
|Морган Роджерс
|9
|нп
|Джон Дуран
Главные тренеры
|Нуну Эшпириту Санту
|Унаи Эмери
История личных встреч
|24.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|4 : 2
|05.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|08.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 0
|10.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|13.03.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|1 : 3
|28.11.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|5 : 5
|13.01.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 27-й тур
|0 : 1
|23.09.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|2 : 1
|04.02.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 30-й тур
|2 : 1
|11.09.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|2 : 2
|07.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 3
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 0
|30.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 0
|10.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 3
|10.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 3
|07.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|01.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 0
|27.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|14
|35
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|15
|31
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|15
|29
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|15
|27
| 5
Лига Европы
|Ноттингем Форест
|15
|25
|6
|Астон Вилла
|15
|25
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|15
|24
|8
|Борнмут
|15
|24
|9
|Брентфорд
|15
|23
|10
|Фулхэм
|15
|23
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|15
|20
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|15
|20
|13
|Манчестер Юнайтед
|15
|19
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|15
|18
|15
|Эвертон
|14
|14
|16
|Лестер Сити
|15
|14
|17
|Кристал Пэлас
|15
|13
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|15
|9
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|15
|9
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|15
|5