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Ковентри Сити - Халл Сити 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия), вместимость: 32609
14 Декабря 2024 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 21-й тур
Ковентри Сити
Халл Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Халл Сити, которое состоится 14 Декабря 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Главные тренеры
Англия Марк Робинс
Германия Тим Вальтер
Испания Рубен Селльес
История личных встреч
24.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Ковентри Сити2 : 3Халл Сити
15.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Халл Сити1 : 1Ковентри Сити
11.03.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Ковентри Сити1 : 1Халл Сити
27.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Халл Сити3 : 2Ковентри Сити
16.03.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Ковентри Сити0 : 2Халл Сити
30.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Халл Сити0 : 1Ковентри Сити
11.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур 2 : 0Ковентри Сити
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур 0 : 1Ковентри Сити
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур Ковентри Сити2 : 2
26.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур 2 : 0Ковентри Сити
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур Ковентри Сити2 : 2
11.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур Халл Сити1 : 1
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур Халл Сити0 : 1
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур 3 : 1Халл Сити
26.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур Халл Сити0 : 2
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур 1 : 0Халл Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед2042
2
Повышение
Лидс Юнайтед2041
3
Плей-офф
Бёрнли2038
4
Плей-офф
Сандерленд2037
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс1934
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион2032
7 Мидлсбро2031
8 Уотфорд1931
9 Суонси Сити2027
10 Норвич Сити2026
11 Бристоль Сити2026
12 Шеффилд Уэнсдей2026
13 Миллуолл1925
14 Престон Норт Энд2022
15 Лутон Таун2022
16 Ковентри Сити2021
17 Дерби Каунти2021
18 Сток Сити2021
19 Куинз Парк Рейнджерс2021
20 Оксфорд Юнайтед1918
21 Портсмут1817
22
Зона вылета
Кардифф Сити1917
23
Зона вылета
Плимут Аргайл1917
24
Зона вылета
Халл Сити2016

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