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Сток Сити - Кардифф Сити 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Бет365 (Сток-он-Трент, Англия), вместимость: 30089
14 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 21-й тур
Сток Сити
Кардифф Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Кардифф Сити, которое состоится 14 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Бет365 (Сток-он-Трент, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Кардифф Сити
Кардифф
Главные тренеры
Англия Стивен Шумахер
История личных встреч
24.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Кардифф Сити2 : 1Сток Сити
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Сток Сити0 : 0Кардифф Сити
22.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Кардифф Сити1 : 1Сток Сити
10.12.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Сток Сити2 : 2Кардифф Сити
16.03.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Кардифф Сити2 : 1Сток Сити
30.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Сток Сити3 : 3Кардифф Сити
16.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Кардифф Сити0 : 0Сток Сити
08.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Сток Сити1 : 2Кардифф Сити
22.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Сток Сити2 : 0Кардифф Сити
26.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Кардифф Сити1 : 0Сток Сити
10.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур 2 : 1Сток Сити
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур 2 : 1Сток Сити
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур Сток Сити0 : 2
26.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур Сток Сити0 : 0
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур 1 : 1Сток Сити
11.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур Кардифф Сити0 : 2
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур 2 : 2Кардифф Сити
27.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур Кардифф Сити0 : 2
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур 1 : 1Кардифф Сити
09.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур Кардифф Сити1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед2042
2
Повышение
Лидс Юнайтед2041
3
Плей-офф
Бёрнли2038
4
Плей-офф
Сандерленд2037
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс1934
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион2032
7 Мидлсбро2031
8 Уотфорд1931
9 Суонси Сити2027
10 Норвич Сити2026
11 Бристоль Сити2026
12 Шеффилд Уэнсдей2026
13 Миллуолл1925
14 Престон Норт Энд2022
15 Лутон Таун2022
16 Ковентри Сити2021
17 Дерби Каунти2021
18 Сток Сити2021
19 Куинз Парк Рейнджерс2021
20 Оксфорд Юнайтед1918
21 Портсмут1817
22
Зона вылета
Кардифф Сити1917
23
Зона вылета
Плимут Аргайл1917
24
Зона вылета
Халл Сити2016

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