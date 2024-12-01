Райо Вальекано - Реал Мадрид 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
14 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 17-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Реал Мадрид, которое состоится 14 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Реал Мадрид
Мадрид
|13
|вр
|Аугусто Баталья
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|16
|зщ
|Абдул Мумин
|22
|зщ
|Луис Эспино
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|6
|пз
|Пате Сисс
|23
|пз
|Оскар Мартин
|11
|пз
|Ранди Нтекья
|18
|нп
|Альваро Гарсия
|7
|нп
|Иси Паласон
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|17
|зщ
|Лукас Васкес
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|20
|зщ
|Франсиско Гарсия
|14
|пз
|Орельен Тчуамени
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|10
|пз
|Лука Модрич
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|21
|пз
|Браим Диас
|11
|нп
|Родриго
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
Главные тренеры
|Иньиго Перес
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|18.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 1
|05.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 0
|24.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 1
|07.11.2022
|Испания - Примера
|13-й тур
|3 : 2
|26.02.2022
|Испания - Примера
|26-й тур
|0 : 1
|06.11.2021
|Испания - Примера
|13-й тур
|2 : 1
|28.04.2019
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 0
|15.12.2018
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 0
|23.04.2016
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 3
|20.12.2015
|Испания - Примера
|16-й тур
|10 : 2
|07.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|0 : 1
|04.12.2024
|Кубок Испании
|2-й раунд
|2 : 3
|01.12.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 2
|24.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|1 : 0
|08.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 3
|10.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 3
|07.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|0 : 3
|04.12.2024
|Испания — Примера
|19-й тур
|2 : 1
|01.12.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|2 : 0
|27.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура Примеры: «Райо Вальекано» — «Реал». Начало мадридского дерби запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|17
|38
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|16
|36
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|16
|35
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|17
|32
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|15
|26
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Осасуна
|16
|24
|7
|Мальорка
|17
|24
|8
|Реал Сосьедад
|16
|24
|9
|Жирона
|16
|22
|10
|Сельта
|16
|21
|11
|Бетис
|16
|21
|12
|Севилья
|16
|19
|13
|Райо Вальекано
|15
|19
|14
|Лас-Пальмас
|16
|18
|15
|Хетафе
|16
|16
|16
|Алавес
|16
|15
|17
|Леганес
|16
|15
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|15
|13
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|14
|10
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|16
|9