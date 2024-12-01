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Райо Вальекано - Реал Мадрид 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
14 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 17-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Райо Вальекано
Реал Мадрид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Реал Мадрид, которое состоится 14 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Реал Мадрид
Мадрид
13АргентинаврАугусто Баталья
2РумыниязщАндрей Рациу
24ФранциязщФлорьян Лежён
16ГаназщАбдул Мумин
22УругвайзщЛуис Эспино
19ИспанияпзХорхе де Фрутос
6СенегалпзПате Сисс
23ИспанияпзОскар Мартин
11ФранцияпзРанди Нтекья
18ИспаниянпАльваро Гарсия
7ИспаниянпИси Паласон
1БельгияврТибо Куртуа
17ИспаниязщЛукас Васкес
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
20ИспаниязщФрансиско Гарсия
14ФранцияпзОрельен Тчуамени
8УругвайпзФедерико Вальверде
10ХорватияпзЛука Модрич
5АнглияпзДжуд Беллингем
21ИспанияпзБраим Диас
11Бразилиянп Родриго
7Бразилиянп Винисиус Жуниор
Главные тренеры
ИспанияИньиго Перес
ИталияКарло Анчелотти
История личных встреч
18.02.2024Испания - Примера25-й турРайо Вальекано1 : 1Реал Мадрид
05.11.2023Испания - Примера12-й турРеал Мадрид0 : 0Райо Вальекано
24.05.2023Испания - Примера36-й турРеал Мадрид2 : 1Райо Вальекано
07.11.2022Испания - Примера13-й турРайо Вальекано3 : 2Реал Мадрид
26.02.2022Испания - Примера26-й турРайо Вальекано0 : 1Реал Мадрид
06.11.2021Испания - Примера13-й турРеал Мадрид2 : 1Райо Вальекано
28.04.2019Испания - Примера35-й турРайо Вальекано1 : 0Реал Мадрид
15.12.2018Испания - Примера16-й турРеал Мадрид1 : 0Райо Вальекано
23.04.2016Испания - Примера35-й турРайо Вальекано2 : 3Реал Мадрид
20.12.2015Испания - Примера16-й турРеал Мадрид10 : 2Райо Вальекано
07.12.2024Испания — Примера16-й тур0 : 1Райо Вальекано
04.12.2024Кубок Испании2-й раунд2 : 3Райо Вальекано
01.12.2024Испания — Примера15-й турРайо Вальекано1 : 2
24.11.2024Испания — Примера14-й тур1 : 0Райо Вальекано
08.11.2024Испания — Примера13-й турРайо Вальекано1 : 3
10.12.2024Лига чемпионовОбщий этап. 6-й тур2 : 3Реал Мадрид
07.12.2024Испания — Примера16-й тур0 : 3Реал Мадрид
04.12.2024Испания — Примера19-й тур2 : 1Реал Мадрид
01.12.2024Испания — Примера15-й турРеал Мадрид2 : 0
27.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур2 : 0Реал Мадрид
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура Примеры: «Райо Вальекано» — «Реал». Начало мадридского дерби запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1738
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1636
3
Лига чемпионов
Атлетико М1635
4
Лига чемпионов
Атлетик Б1732
5
Лига Европы
Вильярреал1526
6
Квалификация Лиги конференций
Осасуна1624
7 Мальорка1724
8 Реал Сосьедад1624
9 Жирона1622
10 Сельта1621
11 Бетис1621
12 Севилья1619
13 Райо Вальекано1519
14 Лас-Пальмас1618
15 Хетафе1616
16 Алавес1615
17 Леганес1615
18
Зона вылета
Эспаньол1513
19
Зона вылета
Валенсия1410
20
Зона вылета
Вальядолид169

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