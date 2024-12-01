Марсель - Лилль 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
14 Декабря 2024 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Лилль, которое состоится 14 Декабря 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марсель
Марсель
Лилль
Лилль
|1
|вр
|Херонимо Рульи
|62
|зщ
|Микаэль Мурильо
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|3
|зщ
|Кентен Мерлен
|25
|пз
|Адриен Рабьо
|19
|пз
|Жоффрей Кондогбиа
|44
|пз
|Луис Энрике
|21
|пз
|Валентин Ронжье
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|10
|пз
|Мэйсон Гринвуд
|8
|нп
|Ниль Мопе
|30
|вр
|Люка Шевалье
|2
|зщ
|Айсса Манди
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|4
|зщ
|Алешандро
|5
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|32
|пз
|Айюб Буадди
|10
|пз
|Реми Кабелла
|11
|пз
|Осам Сахрауи
|23
|нп
|Эдон Жегрова
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
|Бруно Женезио
История личных встреч
|05.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|3 : 1
|04.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|20.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|2 : 1
|10.09.2022
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|2 : 1
|16.01.2022
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|1 : 1
|03.10.2021
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 0
|03.03.2021
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|2 : 0
|20.09.2020
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 1
|16.02.2020
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 2
|02.11.2019
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|2 : 1
|08.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|0 : 2
|01.12.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|2 : 1
|23.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 3
|08.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|1 : 3
|03.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 2
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 2
|06.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|3 : 1
|01.12.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|2 : 2
|27.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 2
|24.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|14
|34
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|14
|29
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|14
|29
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|14
|26
| 5
Лига Европы
|Лион
|14
|25
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|14
|23
|7
|Ланс
|14
|23
|8
|Осер
|14
|20
|9
|Реймс
|14
|19
|10
|Тулуза
|14
|18
|11
|Брест
|14
|16
|12
|Ренн
|14
|14
|13
|Нант
|14
|14
|14
|Страсбург
|14
|14
|15
|Анже
|14
|13
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|14
|13
| 17
Зона вылета
|Гавр
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|14
|8