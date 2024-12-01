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Марсель - Лилль 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
14 Декабря 2024 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Марсель
Лилль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Лилль, которое состоится 14 Декабря 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель
Лилль
Лилль
1 Аргентина вр Херонимо Рульи
62 Панама зщ Микаэль Мурильо
5 Аргентина зщ Леонардо Балерди
3 Франция зщ Кентен Мерлен
25 Франция пз Адриен Рабьо
19 ЦАР пз Жоффрей Кондогбиа
44 Бразилия пз Луис Энрике
21 Франция пз Валентин Ронжье
23 Дания пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг
10 Англия пз Мэйсон Гринвуд
8 Франция нп Ниль Мопе
30 Франция вр Люка Шевалье
2 Алжир зщ Айсса Манди
18 Франция зщ Бафоде Диаките
4 Бразилия зщ Алешандро
5 Швеция зщ Габриэль Гудмундссон
21 Франция пз Бенжамен Андре
32 Франция пз Айюб Буадди
10 Франция пз Реми Кабелла
11 Норвегия пз Осам Сахрауи
23 Косово нп Эдон Жегрова
9 Канада нп Джонатан Дэвид
Главные тренеры
Италия Роберто де Дзерби
Франция Бруно Женезио
История личных встреч
05.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур Лилль3 : 1Марсель
04.11.2023 Франция - Лига 1 11-й тур Марсель0 : 0Лилль
20.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур Лилль2 : 1Марсель
10.09.2022 Франция - Лига 1 7-й тур Марсель2 : 1Лилль
16.01.2022 Франция - Лига 1 21-й тур Марсель1 : 1Лилль
03.10.2021 Франция - Лига 1 9-й тур Лилль2 : 0Марсель
03.03.2021 Франция - Лига 1 28-й тур Лилль2 : 0Марсель
20.09.2020 Франция - Лига 1 4-й тур Марсель1 : 1Лилль
16.02.2020 Франция - Лига 1 25-й тур Лилль1 : 2Марсель
02.11.2019 Франция - Лига 1 12-й тур Марсель2 : 1Лилль
08.12.2024 Франция — Лига 1 14-й тур 0 : 2Марсель
01.12.2024 Франция — Лига 1 13-й тур Марсель2 : 1
23.11.2024 Франция — Лига 1 12-й тур 1 : 3Марсель
08.11.2024 Франция — Лига 1 11-й тур Марсель1 : 3
03.11.2024 Франция — Лига 1 10-й тур 1 : 2Марсель
11.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Лилль3 : 2
06.12.2024 Франция — Лига 1 14-й тур Лилль3 : 1
01.12.2024 Франция — Лига 1 13-й тур 2 : 2Лилль
27.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур 1 : 2Лилль
24.11.2024 Франция — Лига 1 12-й тур Лилль1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1434
2
Лига чемпионов
Марсель1429
3
Лига чемпионов
Монако1429
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1426
5
Лига Европы
Лион1425
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца1423
7 Ланс1423
8 Осер1420
9 Реймс1419
10 Тулуза1418
11 Брест1416
12 Ренн1414
13 Нант1414
14 Страсбург1414
15 Анже1413
16
Стыковая зона
Сент-Этьен1413
17
Зона вылета
Гавр1412
18
Зона вылета
Монпелье148

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