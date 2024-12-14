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Реймс - Монако 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Огюст Делон (Реймс, Франция), вместимость: 21684
14 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
Реймс
Монако

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Монако, которое состоится 14 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реймс
Реймс
Монако
Монако
94 Франция вр Йеванн Диуф
5 Кот-д'Ивуар зщ Эммануэль Агбаду
21 Франция зщ Седрик Кипре
18 Экваториальная Гвинея зщ Серхио Акьем
23 Португалия пз Аурелиу Бута
72 Гвинея пз Амаду Коне
6 Франция пз Валентен Атаньяна
15 Зимбабве пз Маршалл Мунеци
7 Япония нп Дзюня Ито
17 Япония нп Кэито Накамура
22 Кот-д'Ивуар нп Умар Диаките
1 Польша вр Радослав Маецки
4 Нидерланды зщ Джордан Тезе
17 Кот-д'Ивуар зщ Уилфрид Синго
5 Германия зщ Тило Керер
13 Франция зщ Кристиан Мависса Элеби
15 Сенегал пз Ламин Камара
88 Франция пз Сунгуту Магасса
11 Франция пз Магнес Аклиуш
10 Россия пз Александр Головин
7 Марокко нп Элисс Бен-Сегир
36 Швейцария нп Брил Эмболо
Главные тренеры
Словения Лука Элснер
Австрия Адольф Хюттер
История личных встреч
13.01.2024 Франция - Лига 1 18-й тур Монако1 : 3Реймс
07.10.2023 Франция - Лига 1 8-й тур Реймс1 : 3Монако
12.03.2023 Франция - Лига 1 27-й тур Монако0 : 1Реймс
18.09.2022 Франция - Лига 1 8-й тур Реймс0 : 3Монако
27.02.2022 Франция - Лига 1 26-й тур Монако1 : 2Реймс
07.11.2021 Франция - Лига 1 13-й тур Реймс0 : 0Монако
09.05.2021 Франция - Лига 1 36-й тур Реймс0 : 1Монако
23.08.2020 Франция - Лига 1 1-й тур Монако2 : 2Реймс
29.02.2020 Франция - Лига 1 27-й тур Монако1 : 1Реймс
04.01.2020 Кубок Франции 1/32 финала Монако2 : 1Реймс
08.12.2024 Франция — Лига 1 14-й тур 0 : 0Реймс
29.11.2024 Франция — Лига 1 13-й тур Реймс0 : 2
23.11.2024 Франция — Лига 1 12-й тур Реймс1 : 1
10.11.2024 Франция — Лига 1 11-й тур 0 : 3Реймс
03.11.2024 Франция — Лига 1 10-й тур 1 : 0Реймс
11.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 3 : 0Монако
07.12.2024 Франция — Лига 1 14-й тур Монако2 : 0
01.12.2024 Франция — Лига 1 13-й тур 2 : 1Монако
27.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур Монако2 : 3
22.11.2024 Франция — Лига 1 12-й тур Монако3 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура Лиги 1: «Реймс» — «Монако». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1434
2
Лига чемпионов
Марсель1429
3
Лига чемпионов
Монако1429
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1426
5
Лига Европы
Лион1425
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца1423
7 Ланс1423
8 Осер1420
9 Реймс1419
10 Тулуза1418
11 Брест1416
12 Ренн1414
13 Нант1414
14 Страсбург1414
15 Анже1413
16
Стыковая зона
Сент-Этьен1413
17
Зона вылета
Гавр1412
18
Зона вылета
Монпелье148

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