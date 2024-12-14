Реймс - Монако 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: Огюст Делон (Реймс, Франция), вместимость: 21684
14 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Монако, которое состоится 14 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реймс
Реймс
Монако
Монако
|94
|вр
|Йеванн Диуф
|5
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|21
|зщ
|Седрик Кипре
|18
|зщ
|Серхио Акьем
|23
|пз
|Аурелиу Бута
|72
|пз
|Амаду Коне
|6
|пз
|Валентен Атаньяна
|15
|пз
|Маршалл Мунеци
|7
|нп
|Дзюня Ито
|17
|нп
|Кэито Накамура
|22
|нп
|Умар Диаките
|1
|вр
|Радослав Маецки
|4
|зщ
|Джордан Тезе
|17
|зщ
|Уилфрид Синго
|5
|зщ
|Тило Керер
|13
|зщ
|Кристиан Мависса Элеби
|15
|пз
|Ламин Камара
|88
|пз
|Сунгуту Магасса
|11
|пз
|Магнес Аклиуш
|10
|пз
|Александр Головин
|7
|нп
|Элисс Бен-Сегир
|36
|нп
|Брил Эмболо
Главные тренеры
|Лука Элснер
|Адольф Хюттер
История личных встреч
|13.01.2024
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|1 : 3
|07.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 3
|12.03.2023
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 1
|18.09.2022
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|0 : 3
|27.02.2022
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 2
|07.11.2021
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 0
|09.05.2021
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|0 : 1
|23.08.2020
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 2
|29.02.2020
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 1
|04.01.2020
|Кубок Франции
|1/32 финала
|2 : 1
|08.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|0 : 0
|29.11.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|0 : 2
|23.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|10.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 3
|03.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 0
|07.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|2 : 0
|01.12.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|2 : 1
|27.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 3
|22.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|3 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура Лиги 1: «Реймс» — «Монако». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|14
|34
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|14
|29
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|14
|29
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|14
|26
| 5
Лига Европы
|Лион
|14
|25
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|14
|23
|7
|Ланс
|14
|23
|8
|Осер
|14
|20
|9
|Реймс
|14
|19
|10
|Тулуза
|14
|18
|11
|Брест
|14
|16
|12
|Ренн
|14
|14
|13
|Нант
|14
|14
|14
|Страсбург
|14
|14
|15
|Анже
|14
|13
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|14
|13
| 17
Зона вылета
|Гавр
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|14
|8