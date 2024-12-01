Кальяри - Аталанта 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
14 Декабря 2024 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 16-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Аталанта, которое состоится 14 Декабря 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кальяри
Кальяри
Аталанта
Бергамо
|71
|вр
|Ален Шерри
|28
|зщ
|Габриэле Цаппа
|26
|зщ
|Йерри Мина
|6
|зщ
|Себастьяно Луперто
|3
|зщ
|Томмазо Ауджелло
|29
|пз
|Энтони Макумбу
|8
|пз
|Мишель Ндари Адопо
|19
|пз
|Надир Цортеа
|10
|пз
|Николас Виола
|77
|нп
|Зиту Лувумбу
|91
|нп
|Роберто Пикколи
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|3
|зщ
|Одилон Коссуну
|4
|зщ
|Исак Хин
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|16
|зщ
|Рауль Белланова
|13
|пз
|Эдерсон
|15
|пз
|Мартен де Рон
|77
|пз
|Давиде Дзаппакоста
|24
|пз
|Лазар Самарджич
|32
|нп
|Матео Ретеги
|11
|нп
|Адемола Лукман
Главные тренеры
|Давиде Никола
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|07.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 1
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|2 : 0
|06.02.2022
|Италия - Серия А
|24-й тур
|1 : 2
|06.11.2021
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 2
|14.02.2021
|Италия - Серия А
|22-й тур
|0 : 1
|14.01.2021
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 1
|04.10.2020
|Италия - Серия А
|3-й тур
|5 : 2
|05.07.2020
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 1
|03.11.2019
|Италия - Серия А
|11-й тур
|0 : 2
|04.02.2019
|Италия - Серия А
|22-й тур
|0 : 1
|08.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|29.11.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 0
|24.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 2
|09.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|3 : 3
|04.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|10.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 3
|06.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|2 : 1
|02.12.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|0 : 2
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 6
|23.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аталанта
|15
|34
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|15
|32
| 3
Лига чемпионов
|Фиорентина
|14
|31
| 4
Лига чемпионов
|Интер М
|14
|31
| 5
Лига Европы
|Лацио
|15
|31
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|15
|27
|7
|Милан
|14
|22
|8
|Болонья
|14
|22
|9
|Удинезе
|15
|20
|10
|Эмполи
|15
|19
|11
|Рома
|15
|16
|12
|Торино
|15
|16
|13
|Дженоа
|15
|15
|14
|Парма
|15
|15
|15
|Кальяри
|15
|14
|16
|Лечче
|15
|13
|17
|Комо
|15
|12
| 18
Зона вылета
|Верона
|15
|12
| 19
Зона вылета
|Монца
|15
|10
| 20
Зона вылета
|Венеция
|15
|9