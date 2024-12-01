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Кальяри - Аталанта 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
14 Декабря 2024 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 16-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
Кальяри
Аталанта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Аталанта, которое состоится 14 Декабря 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Аталанта
Бергамо
71 Албания вр Ален Шерри
28 Италия зщ Габриэле Цаппа
26 Колумбия зщ Йерри Мина
6 Италия зщ Себастьяно Луперто
3 Италия зщ Томмазо Ауджелло
29 Конго пз Энтони Макумбу
8 Франция пз Мишель Ндари Адопо
19 Италия пз Надир Цортеа
10 Италия пз Николас Виола
77 Ангола нп Зиту Лувумбу
91 Италия нп Роберто Пикколи
29 Италия вр Марко Карнезекки
3 Кот-д'Ивуар зщ Одилон Коссуну
4 Швеция зщ Исак Хин
23 Босния и Герцеговина зщ Сеад Колашинац
16 Италия зщ Рауль Белланова
13 Бразилия пз Эдерсон
15 Нидерланды пз Мартен де Рон
77 Италия пз Давиде Дзаппакоста
24 Сербия пз Лазар Самарджич
32 Италия нп Матео Ретеги
11 Нигерия нп Адемола Лукман
Главные тренеры
Италия Давиде Никола
Италия Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
07.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур Кальяри2 : 1Аталанта
24.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур Аталанта2 : 0Кальяри
06.02.2022 Италия - Серия А 24-й тур Аталанта1 : 2Кальяри
06.11.2021 Италия - Серия А 12-й тур Кальяри1 : 2Аталанта
14.02.2021 Италия - Серия А 22-й тур Кальяри0 : 1Аталанта
14.01.2021 Кубок Италии 1/8 финала Аталанта3 : 1Кальяри
04.10.2020 Италия - Серия А 3-й тур Аталанта5 : 2Кальяри
05.07.2020 Италия - Серия А 30-й тур Кальяри0 : 1Аталанта
03.11.2019 Италия - Серия А 11-й тур Аталанта0 : 2Кальяри
04.02.2019 Италия - Серия А 22-й тур Кальяри0 : 1Аталанта
08.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур 1 : 0Кальяри
29.11.2024 Италия — Серия А 14-й тур Кальяри1 : 0
24.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур 2 : 2Кальяри
09.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур Кальяри3 : 3
04.11.2024 Италия — Серия А 11-й тур 2 : 1Кальяри
10.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Аталанта2 : 3
06.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур Аталанта2 : 1
02.12.2024 Италия — Серия А 14-й тур 0 : 2Аталанта
26.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур 1 : 6Аталанта
23.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур 1 : 3Аталанта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аталанта1534
2
Лига чемпионов
Наполи1532
3
Лига чемпионов
Фиорентина1431
4
Лига чемпионов
Интер М1431
5
Лига Европы
Лацио1531
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1527
7 Милан1422
8 Болонья1422
9 Удинезе1520
10 Эмполи1519
11 Рома1516
12 Торино1516
13 Дженоа1515
14 Парма1515
15 Кальяри1514
16 Лечче1513
17 Комо1512
18
Зона вылета
Верона1512
19
Зона вылета
Монца1510
20
Зона вылета
Венеция159

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