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Удинезе - Наполи 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
14 Декабря 2024 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 16-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Удинезе
Наполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Наполи, которое состоится 14 Декабря 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине
Наполи
Неаполь
90 Румыния вр Рэзван Сава
31 Дания зщ Томас Кристенсен
29 Словения зщ Яка Бийол
30 Аргентина зщ Лаутаро Хианетти
19 Нидерланды зщ Кингсли Эхизибуэ
33 Зимбабве зщ Джордан Земура
8 Словения пз Санди Ловрич
25 Швеция пз Йеспер Карлстрём
32 Нидерланды пз Юрген Эккеленкамп
10 Франция нп Флорьян Товен
17 Италия нп Лоренцо Лукка
1 Италия вр Алекс Мерет
22 Италия зщ Джованни Ди Лоренцо
13 Косово зщ Амир Ррахмани
4 Италия зщ Алессандро Буонджорно
17 Уругвай зщ Матиас Оливера
99 Камерун пз Андре Замбо Ангисса
68 Словакия пз Станислав Лоботка
8 Шотландия пз Скотт Мактоминей
7 Бразилия пз Давид Нерес
21 Италия нп Маттео Политано
11 Бельгия нп Ромелу Лукаку
Главные тренеры
Германия Коста Руньяич
Италия Антонио Конте
История личных встреч
06.05.2024 Италия - Серия А 35-й тур Удинезе1 : 1Наполи
27.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур Наполи4 : 1Удинезе
04.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 33-й тур Удинезе1 : 1Наполи
12.11.2022 Италия - Серия А Серия А. 15-й тур Наполи3 : 2Удинезе
19.03.2022 Италия - Серия А 30-й тур Наполи2 : 1Удинезе
20.09.2021 Италия - Серия А 4-й тур Удинезе0 : 4Наполи
11.05.2021 Италия - Серия А 36-й тур Наполи5 : 1Удинезе
10.01.2021 Италия - Серия А 17-й тур Удинезе1 : 2Наполи
19.07.2020 Италия - Серия А 34-й тур Наполи2 : 1Удинезе
07.12.2019 Италия - Серия А 15-й тур Удинезе1 : 1Наполи
09.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур 1 : 2Удинезе
01.12.2024 Италия — Серия А 14-й тур Удинезе0 : 2
25.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур 1 : 1Удинезе
10.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур 2 : 1Удинезе
02.11.2024 Италия — Серия А 11-й тур Удинезе0 : 2
08.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур Наполи0 : 1
05.12.2024 Кубок Италии 1/8 финала 3 : 1Наполи
01.12.2024 Италия — Серия А 14-й тур 0 : 1Наполи
24.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур Наполи1 : 0
10.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур 1 : 1Наполи
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аталанта1534
2
Лига чемпионов
Наполи1532
3
Лига чемпионов
Фиорентина1431
4
Лига чемпионов
Интер М1431
5
Лига Европы
Лацио1531
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1527
7 Милан1422
8 Болонья1422
9 Удинезе1520
10 Эмполи1519
11 Рома1516
12 Торино1516
13 Дженоа1515
14 Парма1515
15 Кальяри1514
16 Лечче1513
17 Комо1512
18
Зона вылета
Верона1512
19
Зона вылета
Монца1510
20
Зона вылета
Венеция159

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