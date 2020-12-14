Удинезе - Наполи 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
14 Декабря 2024 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 16-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Наполи, которое состоится 14 Декабря 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Удинезе
Удине
Наполи
Неаполь
|90
|вр
|Рэзван Сава
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|29
|зщ
|Яка Бийол
|30
|зщ
|Лаутаро Хианетти
|19
|зщ
|Кингсли Эхизибуэ
|33
|зщ
|Джордан Земура
|8
|пз
|Санди Ловрич
|25
|пз
|Йеспер Карлстрём
|32
|пз
|Юрген Эккеленкамп
|10
|нп
|Флорьян Товен
|17
|нп
|Лоренцо Лукка
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|7
|пз
|Давид Нерес
|21
|нп
|Маттео Политано
|11
|нп
|Ромелу Лукаку
Главные тренеры
|Коста Руньяич
|Антонио Конте
История личных встреч
|06.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|4 : 1
|04.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 33-й тур
|1 : 1
|12.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 15-й тур
|3 : 2
|19.03.2022
|Италия - Серия А
|30-й тур
|2 : 1
|20.09.2021
|Италия - Серия А
|4-й тур
|0 : 4
|11.05.2021
|Италия - Серия А
|36-й тур
|5 : 1
|10.01.2021
|Италия - Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|19.07.2020
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 1
|07.12.2019
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 1
|09.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 2
|01.12.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|0 : 2
|25.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|1 : 1
|10.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|2 : 1
|02.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 2
|08.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|0 : 1
|05.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 1
|01.12.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|0 : 1
|24.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|1 : 0
|10.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аталанта
|15
|34
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|15
|32
| 3
Лига чемпионов
|Фиорентина
|14
|31
| 4
Лига чемпионов
|Интер М
|14
|31
| 5
Лига Европы
|Лацио
|15
|31
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|15
|27
|7
|Милан
|14
|22
|8
|Болонья
|14
|22
|9
|Удинезе
|15
|20
|10
|Эмполи
|15
|19
|11
|Рома
|15
|16
|12
|Торино
|15
|16
|13
|Дженоа
|15
|15
|14
|Парма
|15
|15
|15
|Кальяри
|15
|14
|16
|Лечче
|15
|13
|17
|Комо
|15
|12
| 18
Зона вылета
|Верона
|15
|12
| 19
Зона вылета
|Монца
|15
|10
| 20
Зона вылета
|Венеция
|15
|9