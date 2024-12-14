Унион - Бохум 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22467
14 Декабря 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 14-й тур
Главный судья: Мартин Петерзен (Штутгарт, Германия);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Бохум, которое состоится 14 Декабря 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Унион
Берлин
Бохум
Бохум
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|5
|зщ
|Данило Дуки
|2
|зщ
|Кевин Фогт
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|15
|зщ
|Том Роте
|24
|пз
|Роберт Сков
|36
|пз
|Алёша Кемляйн
|8
|пз
|Рани Хедира
|11
|пз
|Чон У Ён
|16
|нп
|Бенедикт Холлербах
|21
|нп
|Тим Скарке
|27
|вр
|Патрик Древес
|13
|зщ
|Яков Медич
|20
|зщ
|Иван Ордец
|5
|зщ
|Бернардо
|15
|зщ
|Феликс Пасслак
|19
|пз
|Матуш Беро
|6
|пз
|Ибраима Сиссоко
|32
|пз
|Максимилиан Виттек
|23
|пз
|Кодзи Миёси
|33
|нп
|Филипп Хофман
|21
|нп
|Геррит Хольтман
Главные тренеры
|Бо Свенссон
|Петер Цейдлер
|Дитер Хеккинг
История личных встреч
|05.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 4
|16.12.2023
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|3 : 0
|16.04.2023
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|23.10.2022
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|14.05.2022
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|3 : 2
|18.12.2021
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|0 : 1
|19.05.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|2 : 2
|15.12.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|17-й тур
|2 : 0
|06.05.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|3 : 1
|03.12.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|2 : 1
|06.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|3 : 2
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|23.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|08.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|0 : 0
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|3 : 0
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|0 : 1
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 0
|23.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|2 : 0
|09.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|7 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|13
|33
| 2
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|13
|27
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|13
|26
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|13
|24
| 5
Лига Европы
|Вольфсбург
|13
|21
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Боруссия Д
|13
|21
|7
|Фрайбург
|13
|21
|8
|Штутгарт
|13
|20
|9
|Майнц
|13
|19
|10
|Вердер
|13
|19
|11
|Боруссия М
|13
|18
|12
|Унион
|13
|16
|13
|Аугсбург
|13
|16
|14
|Хоффенхайм
|13
|13
|15
|Санкт-Паули
|13
|11
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|13
|10
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|13
|5
| 18
Зона вылета
|Бохум
|13
|2