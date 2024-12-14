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Унион - Бохум 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22467
14 Декабря 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 14-й тур
Главный судья: Мартин Петерзен (Штутгарт, Германия);
Унион
Бохум

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Бохум, которое состоится 14 Декабря 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Унион
Берлин
Бохум
Бохум
1ДанияврФредерик Рённов
5НидерландызщДанило Дуки
2ГерманиязщКевин Фогт
4ПортугалиязщДиогу Лейте
15ГерманиязщТом Роте
24ДанияпзРоберт Сков
36ГерманияпзАлёша Кемляйн
8ГерманияпзРани Хедира
11Южная КореяпзЧон У Ён
16ГерманиянпБенедикт Холлербах
21ГерманиянпТим Скарке
27ГерманияврПатрик Древес
13ХорватиязщЯков Медич
20УкраиназщИван Ордец
5Бразилиязщ Бернардо
15ГерманиязщФеликс Пасслак
19СловакияпзМатуш Беро
6ФранцияпзИбраима Сиссоко
32ГерманияпзМаксимилиан Виттек
23ЯпонияпзКодзи Миёси
33ГерманиянпФилипп Хофман
21ГерманиянпГеррит Хольтман
Главные тренеры
ДанияБо Свенссон
ГерманияПетер Цейдлер
ГерманияДитер Хеккинг
История личных встреч
05.05.2024Германия - Бундеслига32-й турУнион3 : 4Бохум
16.12.2023Германия - Бундеслига15-й турБохум3 : 0Унион
16.04.2023Германия - Бундеслига28-й турУнион1 : 1Бохум
23.10.2022Германия - Бундеслига11-й турБохум2 : 1Унион
14.05.2022Германия - Бундеслига34-й турУнион3 : 2Бохум
18.12.2021Германия - Бундеслига17-й турБохум0 : 1Унион
19.05.2019Германия - Вторая Бундеслига34-й турБохум2 : 2Унион
15.12.2018Германия - Вторая Бундеслига17-й турУнион2 : 0Бохум
06.05.2018Германия - Вторая Бундеслига33-й турУнион3 : 1Бохум
03.12.2017Германия - Вторая Бундеслига16-й турБохум2 : 1Унион
06.12.2024Германия — Бундеслига13-й тур3 : 2Унион
30.11.2024Германия — Бундеслига12-й турУнион1 : 2
23.11.2024Германия — Бундеслига11-й тур1 : 0Унион
08.11.2024Германия — Бундеслига10-й турУнион0 : 0
02.11.2024Германия — Бундеслига9-й тур3 : 0Унион
07.12.2024Германия — Бундеслига13-й турБохум0 : 1
30.11.2024Германия — Бундеслига12-й тур1 : 0Бохум
23.11.2024Германия — Бундеслига11-й тур2 : 0Бохум
09.11.2024Германия — Бундеслига10-й турБохум1 : 1
02.11.2024Германия — Бундеслига9-й тур7 : 2Бохум
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1333
2
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1327
3
Лига чемпионов
Байер1326
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1324
5
Лига Европы
Вольфсбург1321
6
Квалификация Лиги конференций
Боруссия Д1321
7 Фрайбург1321
8 Штутгарт1320
9 Майнц1319
10 Вердер1319
11 Боруссия М1318
12 Унион1316
13 Аугсбург1316
14 Хоффенхайм1313
15 Санкт-Паули1311
16
Стыковая зона
Хайденхайм1310
17
Зона вылета
Хольштайн135
18
Зона вылета
Бохум132

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